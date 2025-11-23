IBPS RRB PO Exam Analysis 2025
राजस्थान ड्राइवर प्रश्न पत्र 2025: डाउनलोड करें राजस्थान वाहन चालक पेपर PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 23, 2025, 17:45 IST

RSSB Rajasthan Vahan Chalak Admit Card 2025: उम्मीदवार जो राजस्थान ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब  पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान वाहन चालक प्रश्न पत्र 2025 PDF इस लेख में नीचे उपलब्ध करा दिया गया है।

RSSB Rajasthan Vahan Chalak Admit Card 2025 PDF Download
RSSB Rajasthan Vahan Chalak Admit Card 2025 PDF Download

Rajasthan Driver Question Paper 2025: राजस्थान में आयोजित होने वाली वाहन चालक (Driver) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए उम्मीदवार अब अपना प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित इस परीक्षा में लगभग 60%, यानि लगभग 88,000 उम्मीदवार शामिल हुए, और अब सभी अपने प्रश्न पत्र की पीडीएफ तलाश कर रहे हैं ताकि वे पूछे गए सवालों के पैटर्न, कठिनाई स्तर और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बना सकें। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2756 पद भरे जाएंगे।

Screenshot 2025-11-23 174435

RSSB Rajasthan Vahan Chalak Question Paper 2025 PDF Download

राजस्थान ड्राइवर भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को सफलतापूर्वक आयोजित की गई। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए इस लेख में राजस्थान ड्राइवर क्वेश्चन पेपर 2025 PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान ड्राइवर पेपर डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार आज पूछे गए सवालों को जरूर देखें। इससे आप परीक्षा के पैटर्न, सवालों के प्रकार और कठिनाई स्तर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जो आगे की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में बहुत मदद करेगा। वाहन चालक क्वेश्चन पेपर PDF का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

RSSB Vahan Chalak Question Paper 2025 PDF

यहां क्लिक करें

RSSB वाहन चालक क्वेश्चन पेपर PDF हाइलाइट्स

राजस्थान ड्राइवर क्वेश्चन पेपर 2025 के माध्यम से डिफिकल्टी लेवल, सवालों का ट्रेंड, टॉपिक्स पर ज़्यादा वेटेज जान सकते हैं। ड्राइवर क्वेश्चन पेपर PDF  लिंक फॉर्मेट में ऊपर दिया गया है, जिसमें आज के परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी सवाल शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे दी तालिका में राजस्थान ड्राइवर भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

राजस्थान वाहन चालक (ड्राइवर) परीक्षा 2025

बोर्ड का नाम

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड

प्रश्न पत्र प्रारूप

OMR आधारित

परीक्षा मोड

ऑफलाइन

परीक्षा तिथि

23 नवंबर 2025

पद 

2756

आधिकारिक वेबसाइट

rsmssb.rajasthan.gov.in

राजस्थान ड्राइवर क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है?

राजस्थान वाहन चालक परीक्षा 2025 एक ऑब्जेक्टिव-टाइप लिखित परीक्षा है, जिसमें उम्मीदवारों से भाषा ज्ञान, राजस्थान जीके, जनरल स्टडीज़ और ड्राइविंग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होते हैं, जो 200 अंकों के होते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे तय की गई है। साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी लागू है, जिसके तहत हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे।

विषय (Subjects)

प्रश्नों की संख्या

अवधि

सामान्य हिंदी

20

  

सामान्य अंग्रेजी

15

भूगोल

20

इतिहास, कला एवं संस्कृति (राजस्थान)

20

भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली

10

सामान्य विज्ञान

05

करेंट इवेंट्स

10

बेसिक कंप्यूटर

05

सामान्य गणित

15

कुल

120

2 घंटे

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

