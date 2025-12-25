CAT Result 2025 OUT, Link to Check
Focus
Quick Links

भारत का सबसे बड़ा चर्च, जो 90 साल में बनकर हुआ तैयार, जानें यहां

By Kishan Kumar
Dec 25, 2025, 09:00 IST

भारत में सभी धर्मों का अपना महत्त्व है। इस कड़ी में चार प्रमुख धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म शामिल है। ईसाई धर्म में प्रार्थना के लिए चर्च का विशेष महत्त्व है। आपने भारत के अलग-अलग चर्च के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप भारत के सबसे बड़े चर्च के बारे में जानते हैं, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

Add as a preferred source on Google
Join us
सबसे बड़ा चर्च
सबसे बड़ा चर्च

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। साथ ही, सामप्रदायिक तौर पर भी भी भारत की विशेष पहचान है। इस कड़ी में यहां अलग-अलग धर्मों का अपना महत्त्व है। इसमें से एक ईसाई धर्म भी है, जिसमें प्रार्थना के लिए चर्च प्रमुख होता है। क्या आप भारत के सबसे बड़े चर्च के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन-सा है

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन-सा है। आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा चर्च सी-कैथेड्रल चर्च है। यह चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है।

90 साल में बनकर तैयार हुआ था चर्च

चर्च का निर्माण कार्य पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। उन्होंने मुस्लिम सेना पर मिली जीत की याद में 1562 में चर्च का निर्माण शुरू किया था। क्योंकि, जीत सेंट कैथरीन के पर्व पर हुई थी, ऐसे में इस चर्च का नाम उनके नाम को समर्पित किया गया। खास बात यह है कि इस चर्च का निर्माण कार्य 90 साल में पूरा हुआ था।

कितना बड़ा है चर्च

चर्च की कुल लंबाई 250 फीट और चौड़ाई करीब 180 फीट है। बाहर से देखने पर यह चर्च सफेद रंग का दिखाई देता है। वहीं, चर्च के निर्माण के समय यहां दो मीनारें बनाई गई थीं, लेकिन 1776 में बिजली गिरने की वजह से एक मीनार ढह गई, जबसे यहां सिर्फ एक ही मीनार है।

चर्च में लगी है गोल्डन बेल

चर्च को लेकर एक खास बात यह भी है कि यहां एक बहुत बड़ी बेल लगी हुई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी घंटियों में से एक है। इस बेल को गोल्डन बेल भी कहा जाता है। वहीं, इस बेल की आवाज सुरीली और बहुत शक्तिशाली है, जिसे पूरे ओल्ड गोवा में सुना जा सकता है।

सोने की नक्काशी से ढकी है मुख्य वेदी

चर्च के अंदर कुल 15 चौकियां हैं, जिनमें से एक क्रॉस ऑफ मिरेकल्स है। इसके अतिरिक्त, यहां एख मुख्य वेदी भी है, जो कि सोने की नक्काशी से ढकी हुई है। चर्च में सेंट कैथरीन के जीवन को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।

दूर-दूर से पहुंचते हैं लोग

चर्च की भव्यता को देखने के लिए ओल्ड गोवा में दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं। ऐसे में यह मुख्य आकर्षण का केंद्र है। क्रिसमस के मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंःभारत में किस केंद्रीय मंत्री को कहा जाता है ‘बाबूजी’, जानें नाम

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News