RBSE 10th Time Table 2026 जारी: यहां से डाउनलोड करें राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा तिथि PDF

RBSE 10th Time Table 2026 in Hindi: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE/BSER) ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, RBSE Class 10 Exam 2026 का आयोजन 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का टाइम टेबल PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल बोर्ड ने परीक्षा से करीब डेढ़ महीने पहले डेट शीट जारी कर दी है, जिससे छात्रों को तैयारी और रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। Also Check RBSE Class 10 Model Papers for Board Exam 2026 (All Subjects) RBSE Class 10 Board Exam 2026 – Key Highlights माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा से जुड़ी सभी अहम जानकारियां जैसे परीक्षा तिथि, समय, मोड और टाइम टेबल स्टेटस नीचे दी गई टेबल में आसान भाषा में प्रस्तुत की गई हैं। छात्र इन विवरणों के आधार पर अपनी परीक्षा तैयारी की योजना बना सकते हैं।

RBSE Class 10 Board Exam 2026: Key Highlights विवरण जानकारी बोर्ड का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE) कक्षा 10वीं परीक्षा प्रारंभ तिथि 12 फरवरी 2026 परीक्षा समाप्ति तिथि 28 फरवरी 2026 परीक्षा समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक परीक्षा मोड ऑफलाइन (पेन-पेपर मोड) टाइम टेबल स्टेटस PDF प्रारूप में जारी RBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल 2026 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का विषयवार और दिनवार टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। सभी थ्योरी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होंगी। नीचे RBSE Class 10 Exam Time Table 2026 का पूरा शेड्यूल दिया गया है, जिसमें अवकाश दिवस भी शामिल हैं। Exam Time:8:30 AM to 11:45 AM राजस्थान बोर्ड 10वीं टाइम टेबल

वार तिथि विषय (कोड) गुरुवार 12 फरवरी 2026 अंग्रेजी (02) शुक्रवार 13 फरवरी 2026 अवकाश शनिवार 14 फरवरी 2026 ऑटोमोटिव (101) / सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102) / स्वास्थ्य देखभाल (103) / सूचना प्रौद्योगिकी एवं ITES (104) / खुदरा विक्रय (105) / पर्यटन एवं आतिथ्य (106) / निजी सुरक्षा (107) / परिधान मेड-अप्स एवं होम फर्निशिंग (108) / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर (109) / कृषि (110) / लेदर (111) / टेलीकॉम (112) / बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (113) / कंस्ट्रक्शन (114) / फूड प्रोसेसिंग (115) रविवार 15 फरवरी 2026 रविवार अवकाश सोमवार 16 फरवरी 2026 अवकाश मंगलवार 17 फरवरी 2026 सामाजिक विज्ञान (08) बुधवार 18 फरवरी 2026 अवकाश गुरुवार 19 फरवरी 2026 हिंदी (01) शुक्रवार 20 फरवरी 2026 अवकाश शनिवार 21 फरवरी 2026 विज्ञान (07) रविवार 22 फरवरी 2026 रविवार अवकाश सोमवार 23 फरवरी 2026 अवकाश मंगलवार 24 फरवरी 2026 गणित (09) बुधवार 25 फरवरी 2026 अवकाश गुरुवार 26 फरवरी 2026 संस्कृत (प्रथम प्रश्न पत्र) (95/1) शुक्रवार 27 फरवरी 2026 तृतीय भाषा – उर्दू (71) / सिंधी (72) / गुजराती (73) / पंजाबी (75) शनिवार 28 फरवरी 2026 संस्कृत (द्वितीय प्रश्न पत्र) (95/2)

RBSE 10वीं परीक्षा टाइम टेबल 2026 पीडीएफ राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी RBSE Class 10 Exam Time Table 2026 PDF को छात्र यहां दिए गए सीधे लिंक से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में परीक्षा तिथियां, विषयवार शेड्यूल, परीक्षा समय और जरूरी निर्देश शामिल हैं। परीक्षा की तैयारी के दौरान डेट शीट को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखना छात्रों के लिए उपयोगी रहेगा। 👉 यहां से डाउनलोड करें RBSE 10वीं टाइम टेबल 2026 PDF RBSE 10वीं परीक्षा 2026: सुरक्षा के कड़े इंतजाम राजस्थान बोर्ड ने परीक्षा के दौरान नकल रोकने और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रश्न पत्र पुलिस थानों और चौकियों में सुरक्षित रखे जाएंगे



परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी होगी



करीब 15 जिले संवेदनशील और अति-संवेदनशील घोषित



इन जिलों के लगभग 51 परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी



कॉपियों की जांच प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि रिजल्ट समय पर घोषित हो सके



RBSE Class 10 Exam Timing 2026 राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा समय: 8:30 AM – 11:45 AM



कुल समय: 3 घंटे 15 मिनट



छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी गई है

RBSE 10वीं टाइम टेबल 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें? छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके RBSE Date Sheet 2026 PDF डाउनलोड कर सकते हैं: RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

होमपेज पर “TIME TABLE MAIN EXAM 2026” लिंक पर क्लिक करें

RBSE Class 10 Time Table 2026 PDF स्क्रीन पर खुल जाएगा

PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव करें

चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल लें

पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या बदला? पिछले वर्ष RBSE 10वीं टाइम टेबल 15 जनवरी को जारी हुआ था और परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में आयोजित हुई थीं।

वहीं इस साल बोर्ड ने पहले ही फरवरी में परीक्षाएं कराने का फैसला किया है, जिससे शैक्षणिक सत्र समय पर पूरा हो सके।