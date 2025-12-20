Rajasthan VDO Result 2025
RBSE 12th Date Sheet 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं की पूरी डेटशीट यहां देखें, डाउनलोड PDF

By Aayesha Sharma
Dec 20, 2025, 15:35 IST

RBSE 12th Date Sheet 2026: RBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की तिथियाँ जारी कर दी हैं। परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक होगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं और समय पर तैयारी शुरू करके अच्छे अंक पाने के लिए मेहनत करें। छात्र RBSE कक्षा 12वीं डेट शीट 2026 डाउनलोड करने के लिए इस आर्टिकल को देख सकते हैं।

RBSE 12th Datesheet 2026

RBSE 12th Date Sheet 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर ने RBSE 12वीं टाइम टेबल 2026 को 19 दिसंबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किया है। बोर्ड द्वारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

RBSE ने राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का टाइम टेबल एक ही PDF में एक साथ जारी किया है। RBSE कक्षा 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित होंगी। वहीं, RBSE कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी 2026 में आयोजित की जाएंगी। छात्र RBSE कक्षा 12वीं डेटशीट 2026 PDF डाउनलोड करने के लिए यह आर्टिकल देख सकते हैं।

राजस्थान बोर्ड 12वीं डेटशीट 2026: Key Highlights

छात्र RBSE परीक्षा तिथियाँ 2026, परीक्षा समय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए ओवरव्यू टेबल को देख सकते हैं। इसमें परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी दी गई है।

विवरण

जानकारी

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर

परीक्षा का नाम

RBSE कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2026

कक्षाएं

12वीं

स्ट्रीम

साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स

परीक्षा मोड

ऑफलाइन (पेन-एंड-पेपर)

परीक्षा प्रारंभ तिथि

12 फरवरी 2026

परीक्षा समाप्ति तिथि

11 मार्च 2026

परीक्षा समय

सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक

प्रायोगिक परीक्षा

जनवरी 2026

डेट शीट जारी होने की तिथि

19 दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

rajeduboard.rajasthan.gov.in

राजस्थान बोर्ड 12वीं डेटशीट 2026: महत्वपूर्ण तिथियाँ

अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा फरवरी–मार्च 2026 में आयोजित की जाएगी। नीचे कक्षा 12वीं परीक्षा की तिथियाँ दी गई हैं:

कक्षा

परीक्षा तिथियाँ

RBSE कक्षा 12वीं परीक्षा 2026

12 फरवरी 2026 से 11 मार्च 2026

RBSE कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2026

Exam Date

Subjects

12 Feb 2026

Psychology (19)

13 Feb 2026

English Compulsory (02)

14 Feb 2026

Public Administration

16 Feb 2026

Geography (14) / Accountancy (30) / Physics (40)

Painting (17)

17 Feb 2026

Computer Science (03) / Informatics Practices (04)

18 Feb 2026

Sanskrit Literature (12) / Sanskrit Literature (94)

19 Feb 2026

Environmental Science

20 Feb 2026

Hindi Compulsory

21 Feb 2026

Philosophy (85) / General Science (56)

23 Feb 2026

Political Science (11) / Geology (43) / Agricultural Science (84)

24 Feb 2026

Drawing

25 Feb 2026

Mathematics

26 Feb 2026

English Literature (20) / Tankan Lipi (Hindi)

27 Feb 2026

Rigveda (44) / Shukla Yajurveda (45) / Krishna Yajurveda (46) / Samaveda (47) / Atharvaveda (48)

Nyaya Darshan (49) / Vedanta Darshan (50) / Mimamsa Darshan (51) / Jain Darshan (52) / Nimbarka Darshan (53) / Vallabh Darshan (54)

General Darshan (55) / Ramanand Darshan (57) / Grammar Shastra (86) / Literature (87)

Ancient History (88) / Theology (89) / Astrology (70) / Oceanography (91) / Architecture (92) / Priesthood (93)

28 Feb 2026

Economics (10) / Quick Script Hindi (32) / Quick Script English (33)

Agricultural Biology (39) / Biology (42)

04 Mar 2026

History (13) / Business Studies (31) / Agricultural Chemistry (38) / Chemistry (41)

05 Mar 2026

Vocal Music (16) / Dance Kathak (59)

Instrumental Music – Tabla (63), Pakhawaj (64), Sitar (65), Sarod (66), Violin (67), Dilruya (68), Flute (69), Guitar (70)

06 Mar 2026

Vocational Subjects

07 Mar 2026

Sociology (29)

09 Mar 2026

Home Science (18)

10 Mar 2026

Hindi Literature (21) / Urdu Literature (22) / Sindhi Literature (23) / Gujarati Literature (25)

Punjabi Literature (25) / Rajasthani Literature (26) / Persian (27) / Prakrit Language (28)

Typographic Script (English) (35) (Starts at 9:00 AM)

11 Mar 2026

Physical Education (60)

राजस्थान बोर्ड 12वीं डेटशीट 2026: ऐसे करें डाउनलोड

कक्षा 12वीं के छात्र नीचे दिए गए आसान कदमों को अपनाकर अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएँ।

  • होमपेज पर जाएँ और “RBSE Date Sheet 2026” का लिंक खोजें।

  • लिंक मिलने पर उस पर क्लिक करें।

  • अब सूची में से “RBSE Class 12th Date Sheet 2026” चुनें।

  • आपकी पूरी परीक्षा टाइम टेबल नए पेज पर खुल जाएगी।

  • डेटशीट डाउनलोड करें और जरूरत होने पर उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

RBSE 12वीं परीक्षा तिथि पत्र 2026 डाउनलोड लिंक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए RBSE 12th Date Sheet 2026 जारी कर दी गई है। छात्र और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट से RBSE 12वीं परीक्षा तिथि पत्र 2026 का PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस डेट शीट में सभी विषयों की परीक्षा तिथियां, परीक्षा समय और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिससे छात्र अपनी तैयारी सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। छात्र नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके RBSE 12वीं डेट शीट 2026 को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

Download PDF: RBSE 12वीं परीक्षा तिथि पत्र 2026 डाउनलोड लिंक

RBSE Class 12 Syllabus 2025-26


Aayesha Sharma
Aayesha Sharma

Content Writer

Aayesha Sharma is a content writer at Jagran Josh, specializing in Education News. She holds a degree in Journalism and Mass Communication from the Institute of Management Studies, Ghaziabad. Passionate about creating impactful content, Aayesha enjoys reading and writing in her free time. For any quiery, you can reach her at aayesha.sharma@jagrannewmedia.com.

... Read More

