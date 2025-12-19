EMRS Non-Teaching Admit Card 2025 OUT: हॉस्टल वार्डन, महिला स्टाफ नर्स, JSA और लैब अटेंडेंट पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

Rajasthan VDO Result 2025
By Vijay Pratap Singh
Dec 19, 2025, 15:55 IST

EMRS Non-Teaching Admit Card 2025 OUT: ईएमआरएस नॉन-टीचिंग एडमिट कार्ड 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार जो हॉस्टल वार्डन, महिला स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और लैब अटेंडेंट पदों के लिए परीक्षा देंगे, वे अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

EMRS Non-Teaching Admit Card 2025 OUT: हॉस्टल वार्डन, महिला स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और लैब अटेंडेंट पदों के लिए EMRS एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 21 दिसंबर 2025 को होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ईएमआरएस नॉन-टीचिंग एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे। 

EMRS Admit Card 2025 Download Link

EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE‑2025) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए EMRS एडमिट कार्ड 2025 PDF डाउनलोड लिंक अब एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट सीधे EMRS की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन विवरण जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ़ बर्थ/पासवर्ड दर्ज करना आवश्यक है।

EMRS Admit Card 2025 PDF Download 

यहां क्लिक करें

EMRS नॉन-टीचिंग एडमिट कार्ड 2025 हाइलाइट्स

  • आयोजक अथॉरिटी का नाम: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS)

  • संगठन का नाम: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल

  • पद का नाम: हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और लैब अटेंडेंट

  • परीक्षा का नाम: EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2025

  • परीक्षा का तरीका: ऑफलाइन 

  • कुल वैकेंसी: 7,267 वैकेंसी

  • नॉन टीचिंग परीक्षा तिथि 2025:21 दिसंबर 2025

  • एडमिट कार्ड तिथि: 19 दिसंबर 2025 

  • चयन प्रक्रिया: टियर 1, टियर 2 और इंटरव्यू

  • आधिकारिक वेबसाइट: emrs.tribal.gov.in

EMRS Exam Date 2025: नॉन-टीचिंग पदों के लिए परीक्षा शिफ्ट और समय

नॉन-टीचिंग पदों के लिए EMRS परीक्षा 2025 विभिन्न समय और शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। परीक्षा सुबह और शाम की शिफ्ट में होती है और प्रत्येक शिफ्ट की अवधि 2 घंटे है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दी गई तालिका में नॉन-टीचिंग पदों के अनुसार परीक्षा शिफ्ट और समय देख सकते हैं।

परीक्षा तिथि

शिफ्ट

परीक्षा का समय

पद

21 दिसंबर 2025 (रविवार)

शिफ्ट 1

9 बजे से 11 बजे

हॉस्टल वार्डन

21 दिसंबर 2025 (रविवार)

शिफ्ट 1

9 बजे से 11 बजे

महिला स्टाफ नर्स

21 दिसंबर 2025 (रविवार)

शिफ्ट 2

2:30 बजे से 4:30 बजे

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट

21 दिसंबर 2025 (रविवार)

शिफ्ट 2

2:30 बजे से 4:30 बजे

लैब अटेंडेंट

emrs.tribal.gov.in से EMRS एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

EMRS एडमिट कार्ड 2025 नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा आयोजित ESSE परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। जिन उम्मीदवारों ने नॉन-टीचिंग पदों के लिए आवेदन किया है, वे नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से अपना EMRS हॉल टिकट 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले ऑफिशियल EMRS रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं।

  2. वेबसाइट के होमपेज पर दिख रहे “Download EMRS Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

  4. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

  5. इसमें अपना नाम, परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय जैसी सभी विवरण ध्यान से चेक करें।

  6. एडमिट कार्ड की PDF डाउनलोड करें।

  7. परीक्षा के दिन इसे प्रिंट करके परीक्षा केंद्र पर ले जाएं।

ध्यान दें: बिना प्रिंटेड एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी के उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

