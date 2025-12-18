IB Result 2025 Tier 1: घोषित हुआ सिक्योरिटी असिस्टेंट mha.gov.in रिजल्ट, मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें

IB Result 2025 Link: गृह मंत्रालय (MHA), इंटेलिजेंट ब्यूरो (IB) की ओर से 17 दिसंबर 2025 को आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA)/एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 29 और 30 सितंबर 2025 को आयोजित टियर 1 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर IB एसए टियर 2 का रिजल्ट देख सकते हैं। आईबी

एसए रिजल्ट 2025 का आयोजन सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए किया गया था। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें टियर 2 परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।

IB SA Result 2025: परिणाम जारी, मेरिट लिस्ट देखें

गृह मंत्रालय ने आज आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक एक्टिवेट कर दिया है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट (एसए)/एग्जीक्यूटिव परीक्षा के टियर 1 रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आईबी एसए टियर 1 मेरिट लिस्ट 2025 पीडीएफ में अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।