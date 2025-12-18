CTET 2026 Application Form
Focus
Quick Links

IB Result 2025 Tier 1: घोषित हुआ सिक्योरिटी असिस्टेंट mha.gov.in रिजल्ट, मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Dec 18, 2025, 11:39 IST

IB Result 2025 Tier 1: गृह मंत्रालय की ओर से 17 दिसंबर को mha.gov.in पर IB सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA)/ एग्जीक्यूटिव टियर 1 रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 29 से 30 सितंबर को परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब मेरिट लिस्ट PDF लेख में दिए डारेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
IB Tier 1 Result 2025 Out
IB Tier 1 Result 2025 Out

IB Result 2025 Link: गृह मंत्रालय (MHA), इंटेलिजेंट ब्यूरो (IB) की ओर से 17 दिसंबर 2025 को आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA)/एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 29 और 30 सितंबर 2025 को आयोजित टियर 1 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर IB एसए टियर 2 का रिजल्ट देख सकते हैं। आईबी

एसए रिजल्ट 2025 का आयोजन सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए किया गया था। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें टियर 2 परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। 

IB SA Result 2025: परिणाम जारी, मेरिट लिस्ट देखें

गृह मंत्रालय ने आज आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक एक्टिवेट कर दिया है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट (एसए)/एग्जीक्यूटिव परीक्षा के टियर 1 रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आईबी एसए टियर 1 मेरिट लिस्ट 2025 पीडीएफ में अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

आईबी एसए परिणाम 2025 पीडीएफ डाउनलोड

यहां क्लिक करें

IB SA Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर SA/एक्जीक्यूटिव टियर-1 परीक्षा 2025 का परिणाम देख सकते हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट परिणाम 2025 का महत्वपूर्ण विवरण देखने कि लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

परीक्षा का नाम

आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट (एसए)/एक्जीक्यूटिव टियर 1 परीक्षा 2025

भर्ती प्राधिकरण 

गृह मंत्रालय (MHA)

कुल पदों की संख्या

4987 

परीक्षा तिथि

29 और 30 सितंबर, 2025

परिणाम जारी होने की तिथि

17 दिसंबर, 2025 जारी 

परिणाम प्रारूप

पीडीएफ (रोल नंबर के अनुसार)

अगला चरण

लेवेलस 1

ऑफिशियल वेबसाइट

mha.gov.in

IB SA Result 2025: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?

29-30 सितंबर, 2025 को आयोजित आईबी सिक्योरिटी टियर 1 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऊपर दिए गए सीधे लिंक से मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर, भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

  3. अब "SA/Exe Tier-I परीक्षा 2025 का परिणाम" पर जाएं।

  4. अब रिजल्ट की पीडीएफ खुल जाएगी, उसमें Ctrl+F का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर ढूंढें।

  5. अपनी लिस्ट में रोल नंबर खोजें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 





Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News