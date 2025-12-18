UP Board 12th Practical Date 2026: यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियां यहाँ से देखे

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश (UPMSP), प्रयागराज के सचिव कार्यालय ने यूपी बोर्ड 2026 इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस महत्वपूर्ण सूचना का उद्देश्य राज्य भर के सभी छात्रों, स्कूलों और बाहरी परीक्षकों को समय से पहले सूचित करना है, जिससे सभी मंडलों में पारदर्शी और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित हो सके। यह संरचित समय सारणी परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के विशाल नेटवर्क में परीक्षा की व्यवस्था को संभालने के लिए, प्रायोगिक परीक्षा के कार्यक्रम को दो अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया है। यह चरण-वार दृष्टिकोण पर्याप्त संसाधनों और कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम को जानबूझकर यूपी टीईटी लिखित परीक्षा के साथ किसी भी टकराव से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए स्कूलों को इस अलगाव का सम्मान करने हेतु 29 और 30 जनवरी को शैक्षणिक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया गया है।
चरण-वार प्रायोगिक परीक्षा अनुसूची
यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी और फरवरी 2026 के बीच दो चरणों में पूरी की जाएंगी।
चरण (Phase)
शुरू होने की तिथि
समाप्त होने की तिथि
कुल अवधि
पहला चरण (Phase I)
24 जनवरी, 2026
01 फरवरी, 2026
9 दिन
दूसरा चरण (Phase II)
02 फरवरी, 2026
09 फरवरी, 2026
8 दिन
Note: विशेष ध्यान दें कि 29 जनवरी और 30 जनवरी, 2026 को यूपी टीईटी (UP TET) की लिखित परीक्षा होनी है। इस कारण इन दो दिनों में कोई भी प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और स्कूलों में शैक्षणिक अवकाश रहेगा।
ज़िला-वार विभाजन समूह
उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों को इन दो चरणों में इस प्रकार बांटा गया है:
चरण (Phase)
संबंधित मंडल (Divisions)
Phase I
आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झाँसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती।
Phase II
अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर।
आंतरिक और पूर्व-बोर्ड मूल्यांकन
हाईस्कूल (Class 10): हाईस्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूरी तरह से स्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) और प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर की जाएंगी।
इंटरमीडिएट प्री-बोर्ड (Class 12): कक्षा 12 के छात्रों के लिए प्री-बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाचार्य की होगी।
सीसीटीवी निगरानी और परीक्षा दिशानिर्देश
परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं:
CCTV अनिवार्य: सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में आयोजित की जाएं। परीक्षा की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा और बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना होगा।
व्यक्तिगत परीक्षार्थी (Private Candidates): व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने आवंटित केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क करें ताकि वे अपनी निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल हो सकें।
ऑनलाइन मार्क सबमिशन और पोर्टल समय
अंकों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एक समर्पित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
पोर्टल की शुरुआत: यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन पोर्टल 10 जनवरी, 2026 से चालू हो जाएगा।
अंक अपलोड करना: प्रधानाचार्य हाईस्कूल के आंतरिक मूल्यांकन और इंटरमीडिएट के नैतिक, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा के अंकों को समय सीमा के भीतर अपलोड करेंगे।
यूपीएमएसपी (UPMSP) द्वारा जारी यह संरचित कार्यक्रम 2026 की परीक्षाओं को सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दो चरणों में विभाजन और सीसीटीवी निगरानी का निर्णय बोर्ड की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सभी छात्र और स्कूल अधिकारी इन तारीखों का सख्ती से पालन करें, विशेषकर 29 और 30 जनवरी की छुट्टियों का ध्यान रखें, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।
