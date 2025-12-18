CTET 2026 Application Form
Focus
Quick Links

UP Board 12th Practical Date 2026: यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियां यहाँ से देखे

By Anisha Mishra
Dec 18, 2025, 12:10 IST

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रयागराज के सचिव कार्यालय ने यूपी बोर्ड 2026 इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए दो चरणों में कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहला चरण 24 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक चलेगा, और दूसरा चरण 2 फरवरी से 9 फरवरी, 2026 तक निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी टीईटी परीक्षा से टकराव से बचने के लिए 29 और 30 जनवरी को शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है। सभी प्रायोगिक परीक्षाएं अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आयोजित की जानी चाहिए, और प्रायोगिक, योग और खेल के अंक 10 जनवरी, 2026 से परिषद के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Board 12th Practical Date 2026: यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियां यहाँ से देखे
UP Board 12th Practical Date 2026: यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियां यहाँ से देखे

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश (UPMSP), प्रयागराज के सचिव कार्यालय ने यूपी बोर्ड 2026 इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस महत्वपूर्ण सूचना का उद्देश्य राज्य भर के सभी छात्रों, स्कूलों और बाहरी परीक्षकों को समय से पहले सूचित करना है, जिससे सभी मंडलों में पारदर्शी और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित हो सके। यह संरचित समय सारणी परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के विशाल नेटवर्क में परीक्षा की व्यवस्था को संभालने के लिए, प्रायोगिक परीक्षा के कार्यक्रम को दो अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया है। यह चरण-वार दृष्टिकोण पर्याप्त संसाधनों और कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम को जानबूझकर यूपी टीईटी लिखित परीक्षा के साथ किसी भी टकराव से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए स्कूलों को इस अलगाव का सम्मान करने हेतु 29 और 30 जनवरी को शैक्षणिक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया गया है।

चरण-वार प्रायोगिक परीक्षा अनुसूची

यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी और फरवरी 2026 के बीच दो चरणों में पूरी की जाएंगी।

चरण (Phase)

शुरू होने की तिथि

समाप्त होने की तिथि

कुल अवधि

पहला चरण (Phase I)

24 जनवरी, 2026

01 फरवरी, 2026

9 दिन

दूसरा चरण (Phase II)

02 फरवरी, 2026

09 फरवरी, 2026

8 दिन

Note: विशेष ध्यान दें कि 29 जनवरी और 30 जनवरी, 2026 को यूपी टीईटी (UP TET) की लिखित परीक्षा होनी है। इस कारण इन दो दिनों में कोई भी प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और स्कूलों में शैक्षणिक अवकाश रहेगा।

ज़िला-वार विभाजन समूह

उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों को इन दो चरणों में इस प्रकार बांटा गया है:

चरण (Phase)

संबंधित मंडल (Divisions)

Phase I

आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झाँसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती।

Phase II

अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर।

आंतरिक और पूर्व-बोर्ड मूल्यांकन

  • हाईस्कूल (Class 10): हाईस्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूरी तरह से स्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) और प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर की जाएंगी।

  • इंटरमीडिएट प्री-बोर्ड (Class 12): कक्षा 12 के छात्रों के लिए प्री-बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाचार्य की होगी।

सीसीटीवी निगरानी और परीक्षा दिशानिर्देश

परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं:

  • CCTV अनिवार्य: सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में आयोजित की जाएं। परीक्षा की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा और बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना होगा।

  • व्यक्तिगत परीक्षार्थी (Private Candidates): व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने आवंटित केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क करें ताकि वे अपनी निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल हो सकें।

ऑनलाइन मार्क सबमिशन और पोर्टल समय

अंकों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एक समर्पित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।

  • पोर्टल की शुरुआत: यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन पोर्टल 10 जनवरी, 2026 से चालू हो जाएगा।

  • अंक अपलोड करना: प्रधानाचार्य हाईस्कूल के आंतरिक मूल्यांकन और इंटरमीडिएट के नैतिक, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा के अंकों को समय सीमा के भीतर अपलोड करेंगे।

यूपीएमएसपी (UPMSP) द्वारा जारी यह संरचित कार्यक्रम 2026 की परीक्षाओं को सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दो चरणों में विभाजन और सीसीटीवी निगरानी का निर्णय बोर्ड की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सभी छात्र और स्कूल अधिकारी इन तारीखों का सख्ती से पालन करें, विशेषकर 29 और 30 जनवरी की छुट्टियों का ध्यान रखें, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

Also Check UP Board Class 12 Important Links: 

For Class 12 students, the most crucial academic resources are sample papers, circulars, and the final date sheet. Check out the links for free access.

UP Board Class 12 Datesheet 2026

UP Board Class 12 Syllabus 2025-26

UP Board Class 12 Sample Paper 2025-26

Anisha Mishra
Anisha Mishra

Content Writer

Anisha Mishra is a mass communication professional and content strategist with a total two years of experience. She's passionate about creating clear, results-driven content—from articles to social media posts—that genuinely connects with audiences. With a proven track record of shaping compelling narratives and boosting engagement for brands like Shiksha.com, she excels in the education sector, handling CBSE, State Boards, NEET, and JEE exams, especially during crucial result seasons. Blending expertise in traditional and new digital media, Anisha constantly explores current content trends. Connect with her on LinkedIn for fresh insights into education content strategy and audience behavior, and let's make a lasting impact together.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News