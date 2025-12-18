UP Board 12th Practical Date 2026: यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियां यहाँ से देखे

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश (UPMSP), प्रयागराज के सचिव कार्यालय ने यूपी बोर्ड 2026 इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस महत्वपूर्ण सूचना का उद्देश्य राज्य भर के सभी छात्रों, स्कूलों और बाहरी परीक्षकों को समय से पहले सूचित करना है, जिससे सभी मंडलों में पारदर्शी और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित हो सके। यह संरचित समय सारणी परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के विशाल नेटवर्क में परीक्षा की व्यवस्था को संभालने के लिए, प्रायोगिक परीक्षा के कार्यक्रम को दो अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया है। यह चरण-वार दृष्टिकोण पर्याप्त संसाधनों और कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम को जानबूझकर यूपी टीईटी लिखित परीक्षा के साथ किसी भी टकराव से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए स्कूलों को इस अलगाव का सम्मान करने हेतु 29 और 30 जनवरी को शैक्षणिक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया गया है।