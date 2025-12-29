CGPSC Admit Card 2025 OUT: छत्तीसगढ़ सूबेदार, SI और प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

CGPSC Admit Card 2025 OUT: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने DV और PST के लिए CGPSC एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने सूबेदार, सब इंस्पेक्टर (SI) कैडर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। DV और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 के बीच विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएंगे।

CGPSC एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जैसे परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और आवश्यक निर्देश भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

CGPSC परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।