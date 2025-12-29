CGPSC Admit Card 2025 OUT: छत्तीसगढ़ सूबेदार, SI और प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

CGPSC Admit Card 2025 OUT: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने DV और PST के लिए CGPSC एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने सूबेदार, सब इंस्पेक्टर (SI) कैडर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। DV और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 के बीच विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएंगे।
CGPSC एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जैसे परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और आवश्यक निर्देश भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।
CGPSC परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
CGPSC Admit Card 2025 Download - यहां क्लिक करें
CGPSC एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना CGPSC एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:
सबसे पहले CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।
होम पेज पर Admit Card / Hall Ticket लिंक पर क्लिक करें।
Subedar, SI और Platoon Commander Admit Card 2025 लिंक चुनें।
लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट करें।
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (ID Proof) ले जाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
CGPSC एडमिट कार्ड 2025 में क्या-क्या जानकारी होगी
सीजीपीएससी सूबेदार एसआई एडमिट कार्ड 2025 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लें।
