UP Lekhpal Apply Link 2026: यूपी लेखपाल के 7 हजार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है योग्यता और कैसे जमा करें अपना फार्म ?

UP Lekhpal Apply Link 2026: उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड UPSSSC ने लेखपाल के 7 हजार पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज 29 दिसम्बर से शुरू हो रही है, उम्मीदवार आज से 28 जनवरी तक यूपीएसएसएससी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवारों का यूपी पीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है. इस बार ये भर्तियाँ लेखपाल के 7994 पदों पर होनी है. यूपी के 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पानें का ये एक अच्छा मौका है.
UP Lekhpal Bharti 2026 आवेदन लिंक
UP Lekhpal Bharti 2026: हाईलाइट्स
|
भर्ती का नाम
|
लेखपाल
|
परीक्षा निकाय
|
UPSSSC
|
रिक्तियों की संख्या
|
7994
|
आवेदन की अवधि
|
29 दिसम्बर 2025 से 28 जनवरी 2026
|
पात्रता
|
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
UP Lekhpal Bharti 2026: पात्रता
यूपीएसएसएससी ने चकबंदी लेखापाल और पटवारी के 7994 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 29 दिसम्बर से शुरू हो रही है. इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का पीईटी परीक्षा का स्कोर और 12वीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है.
UP Lekhpal Bharti 2026: रिक्तियों का विवरण
|
श्रेणी
|
रिक्तियों
|
जनरल
|
3,205 पद
|
अनुसूचित जाति (SC)
|
1,679 पद
|
अनुसूचित जनजाति (ST)
|
160 पद
|
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|
2,158 पद
|
ईडब्ल्यूएस (EWS)
|
792 पद
UP Lekhpal Bharti 2026: आवेदन प्रक्रिया
उम्मीदवार यूपी लेखपाल भर्ती में आवेदन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
-
UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं
-
लेखपाल भर्ती 2025-26 एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें
-
PET रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB का उपयोग करके लॉग इन करें
-
व्यक्तिगत, शैक्षिक और श्रेणी विवरण भरें
-
एक फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें
-
आवेदन शुल्क का भुगतान करें
-
आवेदन जमा करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें
UPSSSC लेखपाल भर्ती चयन प्रक्रिया
UPSSSC लेखपाल चयन प्रक्रिया 2025-26 में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
-
PET स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग
-
लिखित परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टाइप)
-
दस्तावेज़ सत्यापन
Comments
All Comments (0)
Join the conversation