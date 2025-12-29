CGPSC Admit Card 2025
UP Lekhpal Apply Link 2026: यूपी लेखपाल के 7 हजार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है योग्यता और कैसे जमा करें अपना फार्म ?

By Sonal Mishra
Dec 29, 2025, 17:26 IST

UP Lekhpal Apply Link 2026: यूपी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 29 दिसम्बर से शुरू हो रही है और आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है, जिन उम्मीदवारों ने पीईटी परीक्षा पास की है वे लेखपाल मेंस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, उम्मीदवार रिक्ति से जुड़ा विवरण, जैसे योग्यता और आवेदन प्रक्रिया और आवेदन लिंक इस पेज पर चेक कर सकते हैं.

UP Lekhpal Apply Link 2026: उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड UPSSSC ने लेखपाल के 7 हजार पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज 29 दिसम्बर से शुरू हो रही है, उम्मीदवार आज से 28 जनवरी तक यूपीएसएसएससी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवारों का यूपी पीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है. इस बार ये भर्तियाँ लेखपाल के 7994 पदों पर होनी है. यूपी के 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पानें का ये एक अच्छा मौका है.   

UP Lekhpal Bharti 2026 आवेदन लिंक    

UP Lekhpal Bharti 2026: हाईलाइट्स 

भर्ती का नाम 

लेखपाल 

परीक्षा निकाय 

UPSSSC 

रिक्तियों की संख्या 

7994

आवेदन की अवधि 

29 दिसम्बर 2025 से 28 जनवरी 2026   

पात्रता 

  • पीईटी पास 

  • 12वीं पास   

ऑफिसियल वेबसाइट 

upsssc.gov.in

UP Lekhpal Bharti 2026: पात्रता 

यूपीएसएसएससी ने चकबंदी लेखापाल और पटवारी के 7994 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 29 दिसम्बर से शुरू हो रही है. इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का पीईटी परीक्षा का स्कोर और 12वीं पास होना अनिवार्य है.  इसके साथ ही आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है.     

UP Lekhpal Bharti 2026: रिक्तियों का विवरण 

श्रेणी 

रिक्तियों 

जनरल

3,205 पद

अनुसूचित जाति (SC)

1,679 पद

अनुसूचित जनजाति (ST)

160 पद

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

2,158 पद

ईडब्ल्यूएस (EWS)

792 पद

 UP Lekhpal Bharti 2026: आवेदन प्रक्रिया 

उम्मीदवार यूपी लेखपाल भर्ती में आवेदन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-  

  • UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं

  • लेखपाल भर्ती 2025-26 एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें

  • PET रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB का उपयोग करके लॉग इन करें

  • व्यक्तिगत, शैक्षिक और श्रेणी विवरण भरें

  • एक फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें

  • आवेदन जमा करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें

UPSSSC लेखपाल भर्ती चयन प्रक्रिया 

UPSSSC लेखपाल चयन प्रक्रिया 2025-26 में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

  • PET स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग

  • लिखित परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टाइप)

  • दस्तावेज़ सत्यापन

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

