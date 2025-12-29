UP Lekhpal Apply Link 2026: यूपी लेखपाल के 7 हजार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है योग्यता और कैसे जमा करें अपना फार्म ?

UP Lekhpal Apply Link 2026: उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड UPSSSC ने लेखपाल के 7 हजार पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज 29 दिसम्बर से शुरू हो रही है, उम्मीदवार आज से 28 जनवरी तक यूपीएसएसएससी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवारों का यूपी पीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है. इस बार ये भर्तियाँ लेखपाल के 7994 पदों पर होनी है. यूपी के 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पानें का ये एक अच्छा मौका है.

UP Lekhpal Bharti 2026 आवेदन लिंक

UP Lekhpal Bharti 2026: हाईलाइट्स

भर्ती का नाम लेखपाल परीक्षा निकाय UPSSSC रिक्तियों की संख्या 7994 आवेदन की अवधि 29 दिसम्बर 2025 से 28 जनवरी 2026 पात्रता पीईटी पास

12वीं पास ऑफिसियल वेबसाइट upsssc.gov.in

UP Lekhpal Bharti 2026: पात्रता