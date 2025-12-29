BRO Driver Mechanical Transport Result 2025 OUT: सीमा सड़क संगठन (BRO) ने ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट (MT) रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने BRO ड्राइवर MT भर्ती परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। BRO ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट 2025 PDF में चयनित उम्मीदवारों के नाम और अन्य आवश्यक विवरण शामिल हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा।

BRO ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट 2025 PDF Download Link

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने Driver Mechanical Transport Result 2025 का PDF जारी कर दिया है। 01, 03, 05 और 06 दिसंबर 2025 की परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट या डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।