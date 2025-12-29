CGPSC Admit Card 2025
By Vijay Pratap Singh
Dec 29, 2025, 13:30 IST

BRO Driver Mechanical Transport Result 2025 OUT: उम्मीदवार जिसने बीआरओ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट भर्ती परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ में जारी किया गया है जिसमें पास उम्मीदवारों के नाम दिए गए है। BRO ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट परिणाम 2025 PDF नीचे लेख में उपलब्ध है।

BRO ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट 2025 जारी
BRO ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट 2025 जारी

BRO Driver Mechanical Transport Result 2025 OUT: सीमा सड़क संगठन (BRO) ने ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट (MT) रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने BRO ड्राइवर MT भर्ती परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। BRO ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट 2025 PDF में चयनित उम्मीदवारों के नाम और अन्य आवश्यक विवरण शामिल हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा।

BRO ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट 2025 PDF Download Link

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने Driver Mechanical Transport Result 2025 का PDF जारी कर दिया है। 01, 03, 05 और 06 दिसंबर 2025 की परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट या डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

BRO Driver Mechanical Transport Result 2025 PDF Link

यहां क्लिक करें

BRO ड्राइवर MT रिजल्ट 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना BRO ड्राइवर MT रिजल्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

  • आप सबसे पहले BRO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • फिर होम पेज पर Result / Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें।

  • इसके बाद BRO Driver Mechanical Transport Result 2025 लिंक खोलें।

  • अब रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें।

  • पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करें।

