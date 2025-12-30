SSC GD Apply Online 2025
ICSI CS जून 2026 Company Secretary की डेट शीट हुई जारी, icsi.edu से पाएं एग्जाम का शेड्यूल PDF

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 30, 2025, 16:47 IST

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने CSEET June 2026 के लिए एग्जाम का पूरा टाइम-टेबल जारी कर दिया है। एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए इस बार खास है क्योंकि जून 2026 से नया एग्जाम पैटर्न लागू किया जा रहा है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर एग्जाम की PDF डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

CSEET जून 2026 के एग्जाम 1 से 4 जून 2026 तक आयोजित की जाएंगी। यह एग्जाम सुबह 2:30 बजे से 5:45 बजे तक होंगे।

ICSI CSEET जून 2026 का टाइम टेबल - यहाँ क्लिक करें

ICSI CSEET जून 2026: एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स 

CSEET एग्जाम अब 'रिमोट प्रोक्टेड' के बजाय ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। एग्जाम का समय दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:45 बजे तक निर्धारित किया गया है।

एग्जाम की डेट  दिन  सब्जेक्ट  टाइम 
01 जून 2026 सोमवार Business Communication 02:30 PM - 05:45 PM
02 जून 2026 मंगलवार Fundamentals of Accounting 02:30 PM - 05:45 PM
03 जून 2026 बुधवार Economic and Business Environment 02:30 PM - 05:45 PM
04 जून 2026 गुरुवार Business Laws and Management 02:30 PM - 04:45 PM

CSEET जून 2026 की इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स 

छात्र रजिस्ट्रेशन से जुड़ी डिटेल्स के लिए यहां देखें। 

  • रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट: 15 फरवरी 2026
  • परीक्षा नामांकन (बिना लेट फीस): 01 मार्च से 07 अप्रैल 2026
  • रजिस्ट्रेशन फीस: ₹7,500 (नामांकन शुल्क ₹1,500)

CSEET एग्जाम का शेड्यूल PDF कैसे डाउनलोड करें?

  1. ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।
  2. 'Latest@ICSI' या 'What's New' सेक्शन में जाएं।
  3. "Time Table for CSEET June 2026 Session" लिंक पर क्लिक करें।
  4. PDF को भविष्य के लिए सेव और प्रिंट कर लें।
