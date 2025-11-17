School Holiday on 17 November
EMRS PGT Previous Year Question Paper: EMRS PGT पिछले साल के प्रश्न पत्र, विषय-अनुसार प्रश्न पत्र की PDF यहां देखें

By Priyanka Pal
Nov 17, 2025, 17:48 IST

EMRS PGT Previous Year Question Paper: EMRS PGT के पिछले साल के पेपर, EMRS प्रणाली में PGT पदों की तैयारी कर रहे Candidates के लिए एक बहुत फायदेमंद संसाधन हैं। EMRS PGT के पिछले साल के प्रश्न पत्रों की PDF डाउनलोड करके आप बार-बार पूछे जाने वाले विषयों को समझ सकते हैं। इससे आपको परीक्षा के कठिनाई स्तर का अंदाजा लगाने और परीक्षा के लिए अपनी स्पीड और सटीकता बनाने में मदद मिलेगी।

EMRS PGT Previous Year Question Paper
EMRS PGT Previous Year Question Paper

EMRS कर्मचारी चयन परीक्षा (SSE) दिसंबर 2025 के महीने में आयोजित होने वाली है। जिन Candidates ने EMRS PGT पदों के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही है। यह उम्मीद की जाती है कि जो Candidates परीक्षा देने वाले हैं, उन्होंने अब तक EMRS PGT का सिलेबस पूरा कर लिया होगा और मॉक टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी होगी। Candidates को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए ताकि वे अपनी तैयारी के स्तर को जांच सकें और यह भी देख सकें कि तैयारी के मामले में वे कहां हैं। परीक्षा के लिए सवालों का अभ्यास करने के लिए Candidates EMRS PGT के पिछले साल के पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। तैयारी के लिए ये पिछले साल के पेपर एक बहुत अच्छा जरिया हैं। इससे आपको परीक्षा के स्तर, उसकी कठिनाई और उन खास क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

EMRS PGT पिछले साल के पेपर

नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) पूरे भारत में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में कई तरह के टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए EMRS SSE परीक्षा आयोजित करने जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) के पद के लिए 1,460 रिक्तियां हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। जो Candidates योग्य हैं, उन्होंने EMRS PGT पदों के लिए आवेदन किया होगा। इसलिए, कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। EMRS PGT के पिछले साल के पेपर का उपयोग करने से बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी और आप परीक्षा की मांग के अनुसार तैयारी कर पाएंगे। ये पेपर आपकी मदद करेंगे:

  • EMRS PGT परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के बंटवारे और मार्किंग स्कीम को समझने में।
  • परीक्षा जैसे माहौल में असली सवालों का अभ्यास करने में।
  • बार-बार आने वाले टॉपिक और उन क्षेत्रों को समझने में जिन पर ज्यादा ध्यान देना है।
  • ज्यादा पेपर हल करके आत्मविश्वास बढ़ाने में। इससे आपकी स्पीड और सटीकता को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

EMRS PGT पिछले साल के प्रश्न पत्र की PDF

Candidates नीचे दिए गए लिंक से EMRS PGT पिछले साल के पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। Candidates को इन पेपर से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये उनके चयन की कुंजी हो सकते हैं। इन पेपर से इस बात की अच्छी जानकारी मिलती है कि परीक्षा का पेपर कैसे तैयार किया जाता है और सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं।

विषय

पीडीएफ डाउनलोड करें

अंग्रेज़ी

पीडीएफ डाउनलोड करें

हिंदी

पीडीएफ डाउनलोड करें

कंप्यूटर विज्ञान

पीडीएफ डाउनलोड करें

जीवविज्ञान

पीडीएफ डाउनलोड करें

अंक शास्त्र

पीडीएफ डाउनलोड करें

भूगोल

पीडीएफ डाउनलोड करें

