AFCAT Application Form 2026 Registration: भारतीय वायु सेना में निकली भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आज से करें रजिस्ट्रेशन

AFCAT 1 2026 Registration: भारतीय वायु सेना की ओर से AFCAT 1 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू की जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखा ऑफिसर के पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

NCC स्पेशल एंट्री के जरिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग कोटा भी मौजूद है। इसमें रिक्त पदों के साथ 10% हिस्से को CDSE और AFCAT दोनों भर्तियों के साथ जोड़ा जाता है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।

AFCAT 1 2026 Registration: महत्वपूर्ण विवरण

AFCAT 1 नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर से 14 दिसंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 31 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। AFCAT 1 2026 नोटिफिकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: