BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 12 मॉडल पेपर हिंदी 2026: Free PDF डाउनलोड करें

Bihar Board Class 12 Model Paper Chemistry 2026: BSEB (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति) ने सत्र 2026 के लिए कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। ये मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा छात्रों को परीक्षा पैटर्न, फॉर्मेट, अंकन योजना और अन्य विवरणों को समझने में मदद करने के लिए जारी किए गए हैं। यह एक सैंपल पेपर है जो छात्रों को प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने और इंपोर्टेंट टॉपिकआदि के अनुसार परीक्षा की तैयारी करने में मदद करता है। छात्र विषय के लिए अपनी समग्र तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए मॉडल पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं।
यहाँ, बिहार बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के पेपर देने वाले छात्र आधिकारिक साइट से मॉडल पेपर, परीक्षा संरचना और पेपर डाउनलोड करने के सुझावों को डाउनलोड करने के लिए एक सीधा लिंकपा सकते हैं। छात्र इस जानकारी का उपयोग पेपर डाउनलोड करने और परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए कर सकते हैं।
बिहार बोर्ड 12वीं हिंदी मॉडल पेपर 2026: Key Highlights
|
विषय
|
विवरण
|
परीक्षा बोर्ड
|
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)
|
कक्षा
|
12वीं
|
विषय का नाम
|
हिंदी
|
शैक्षणिक सत्र
|
2025–2026
|
मॉडल पेपर का प्रकार
|
आधिकारिक/प्रैक्टिस सेट
|
प्रश्न प्रकार
|
वस्तुनिष्ठ (MCQ), वर्णनात्मक, लघु/दीर्घ उत्तरीय
|
कुल अंक
|
100 अंक
|
समय अवधि
|
3 घंटे
|
डाउनलोड फ़ॉर्मेट
|
|
परीक्षा शिफ्ट
|
दो शिफ्ट:
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
biharboardonline.com
बिहार बोर्ड 12वीं हिंदी मॉडल पेपर 2026
बिहार बोर्ड 12वीं हिंदी मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF
यहाँ BSEB कक्षा 12 हिंदी सैंपल पेपर पीडीएफ डाउनलोड करने का सीधा लिंक दिया गया है। छात्र यहाँ से डायरेक्ट मॉडल पेपर डाउनलोड करके अपने आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के स्टेप्स
कक्षा 12 के छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को अपनाकर हिंदी मॉडल पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
-
सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।
-
होमपेज पर दिए गए ‘Model Paper 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें।
-
नई पेज खुलने पर अपनी कक्षा ‘Intermediate (12th)’ चुनें।
-
सामने सभी विषयों के मॉडल पेपर की सूची list दिखाई देगी।
-
जिस विषय का मॉडल पेपर चाहिए, उस पर क्लिक करें। PDF खुल जाएगी।
-
मॉडल पेपर को डाउनलोड करें और परीक्षा की तैयारी करें।
