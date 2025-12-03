Current Affairs One Liners 03 Dec 2025: सैन्य अभ्यास एकुवेरिन किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा?

Current Affairs One-Liners: 03 Dec 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन से संबंधित विषय शामिल हैं।

आईबीटीपी के प्रमुख कौन है जिन्हें बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है- प्रवीण कुमार

पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है- हरमनप्रीत कौर

संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन के 14वें संस्करण का आयोजन भारतीय सेना किसके साथ कर रही है- मालदीव

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है- विवेक चतुर्वेदी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- रिलायंस जियो