Weekly Current Affairs Quiz Hindi: 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025

By Bagesh Yadav
Nov 30, 2025, 06:55 IST

Weekly Current Affairs Quiz 24 - 28 Nov 2025: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से साइक्लोन Ditwah, एशिया पावर इंडेक्स 2025, आईएफएफआई 2025 आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है. 

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया-एसएईएसआई सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया?
A) बेंगलुरु
B) चेन्नई
C) हैदराबाद
D) मुंबई

1. C) हैदराबाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद, तेलंगाना में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया-एसएईएसआई सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते घरेलू विमानन बाजारों में से एक है।

2. हाल ही में किस राज्य में 'सरदार@150 यूनिटी मार्च' नाम से राष्ट्रीय पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया?

a) राजस्थान 

b) हिमाचल प्रदेश 

c) उत्तर प्रदेश 

d) गुजरात
2. d) गुजरात

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. डॉ. माणिक साहा के साथ आज गुजरात के आणंद स्थित वल्लभ विद्यानगर से सरदार@150 यूनिटी मार्च की राष्ट्रीय पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पदयात्रा सरदार पटेल के करमसद स्थित पारिवारिक घर से शुरू होकर 11 दिनों में लगभग 190 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर समाप्त होगी।

3. पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने किस स्थान पर नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है?
a) अमृतसर
b) चंडीगढ़
c) लुधियाना
d) श्री आनंदपुर साहिब

3. d) श्री आनंदपुर साहिब

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में आनंदपुर साहिब में नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही।

4. संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?

A) 15 अगस्त

B) 26 जनवरी

C) 26 नवंबर

D) 2 अक्टूबर

4. C) 26 नवंबर

भारत में संविधान दिवस मनाया जाना एक वार्षिक उत्सव है जो 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से अपनाने की याद में मनाया जाता है, जिसने भारत को एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया।

5. चक्रवाती तूफ़ान 'Ditwah' का नाम किस देश ने सुझाया है?

A) भारत

B) श्रीलंका

C) यमन

D) मालदीव

1. C) यमन

साइक्लोन Ditwah दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना एक चक्रवाती तूफ़ान है, जो 30 नवंबर 2025 के आसपास उत्तरी तमिलनाडु–पुडुचेरी–दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर बढ़ रहा है। इस नाम को यमन ने सुझाया है और यह यमन के प्रसिद्ध Detwah Lagoon (सोकोट्रा द्वीप) से जुड़ा है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।

6. हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है?
A) पहला
B) दूसरा
C) तीसरा
D) चौथा

2 C) तीसरा

एशिया पावर इंडेक्स 2025 में, भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। यह वार्षिक इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, जो एशियाई देशों की अपने बाहरी माहौल को प्रभावित करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। रैंकिंग के अनुसार, भारत और चीन दोनों ने विभिन्न मानकों पर अपनी स्थिति में सुधार किया है, हालांकि दोनों के स्कोर में अभी भी काफी अंतर है।

7. पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
A) नई दिल्ली
B) वाराणसी
C) मुंबई
D)  रायपुर 

7. D)  रायपुर 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किये जा रहे पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे।  इस सम्मेलन का थीम 'विकसित भारत: सुरक्षा आयाम' (Viksit Bharat: Security Dimensions) रखा गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 28 से 30 नवंबर, 2025 के मध्य किया जा रहा है।

8. नव स्थापित आकाशवाणी केंद्र से रेडियो प्रसारण मध्य प्रदेश के किस धार्मिक नगरी में शुरू हुआ?

A) भोपाल

B) उज्जैन 

C) इंदौर

D) जबलपुर

8. B) उज्जैन 

मध्य प्रदेश में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नई प्रसारण सेवा और मालवी बोली बुलेटिन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी शामिल हुए। धार्मिक नगरी उज्जैन में नव स्थापित आकाशवाणी केंद्र से रेडियो प्रसारण अब शुरू हो गया है।

9. 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) 2025 का समापन कहाँ होगा?
A) पणजी, गोवा
B) नई दिल्ली
C) मुंबई
D) चेन्नई

9. A) पणजी, गोवा

56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) 2025 का आज पणजी (गोवा) में भव्य समापन समारोह के साथ समापन हो रहा है। समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू और महोत्सव के अध्यक्ष शेखर कपूर जैसे गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। आईएफएफआई का समापन रत्चापूम बूनबंचचोक की थाई फिल्म 'ए यूज़फुल घोस्ट' के प्रदर्शन के साथ होगा। 

10.भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है?
A) 14 नवंबर
B) 26 नवंबर
C) 5 जून
D) 1 मई 

10. B) 26 नवंबर

भारत में "श्वेत क्रांति के जनक" माने जाने वाले डॉ. वर्गीज़ कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन लाखों किसानों को सम्मानित करता है जिनकी प्रतिबद्धता दुग्ध उत्पादन में देश के नेतृत्व को बनाए रखती है और एक समावेशी और पोषण की दृष्टि से सुरक्षित भविष्य की ओर देश की यात्रा को मज़बूत करती है। 

