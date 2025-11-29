2 फरवरी 2026 119 – जीव विज्ञान (I.Sc.)

320 – दर्शनशास्त्र (IA) 326 – अर्थशास्त्र (IA)

219 – अर्थशास्त्र (I.Com)

3 फरवरी 2026 121 – गणित (I.Sc.)

327 – गणित (IA) 322 – राजनीतिक विज्ञान (IA)

402 – फाउंडेशन कोर्स (व्यावसायिक)

5 फरवरी 2026 117 – भौतिकी (I.Sc.) 323 – भूगोल (IA)

217 – व्यवसाय अध्ययन (I.Com)

6 फरवरी 2026 105/124 – अंग्रेजी (I.Sc.)

205/223 – अंग्रेजी (I.Com.) 306/331 – हिंदी (IA)

401 – हिंदी (व्यावसायिक)

7 फरवरी 2026 118 – रसायन विज्ञान (I.Sc.) 305/330 – अंग्रेजी (IA)

403 – अंग्रेजी (व्यावसायिक)

9 फरवरी 2026 106/125 – हिंदी (I.Sc.)

206/224 – हिंदी (I.Com.) 321 – इतिहास (IA)

120 – कृषि (I.Sc.)

वैकल्पिक विषय व्यापार पत्र – I (404 से 430)

10 फरवरी 2026 आधुनिक भारतीय भाषाएँ:

107-उर्दू, 108-मैथिली, 109-संस्कृत, 110-प्राकृत, 111-मगही, 112-भोजपुरी, 113-अरबी, 114-फारसी, 115-पाली, 116-बंगाली (I.Sc.)

207-उर्दू, 208-मैथिली, 209-संस्कृत, 210-प्राकृत, 211-मगही, 212-भोजपुरी, 213-अरबी, 214-फारसी, 215-पाली, 216-बंगाली (I.Com.)

307-उर्दू, 308-मैथिली, 309-संस्कृत, 310-प्राकृत, 311-मगही, 312-भोजपुरी, 313-अरबी, 314-फारसी, 315-पाली, 316-बंगाली (IA)

503-उर्दू, 504-मैथिली, 505-संस्कृत, 506-प्राकृत, 507-मगही, 508-भोजपुरी, 509-अरबी, 510-फारसी, 511-पाली, 512-बंगाली (Vocational) 324 – मनोविज्ञान (IA)

218 – उद्यमिता (I.Com.)

11 फरवरी 2026 318 – संगीत (IA) 319 – गृह विज्ञान (IA)

ऐच्छिक विषय व्यापार पत्र – II [Subcode 431 से 457] (व्यावसायिक)

12 फरवरी 2026 325 – समाजशास्त्र (IA)

220 – लेखाशास्त्र (I.Com.) 136–Security, 137–Beautician, 138–Tourism, 139–Retail Management, 140–Auto Mobile, 141–Electronics H/W, 142–Beauty & Wellness, 143–Communication, 144–IT/ITS (I.Sc.)

235–Security, 236–Beautician, 237–Tourism, 238–Retail Management, 239–Auto Mobile, 240–Electronics H/W, 241–Beauty & Wellness, 242–Communication, 243–IT/ITS (I.Com.)

342–Security, 343–Beautician, 344–Tourism, 345–Retail Management, 346–Auto Mobile, 347–Electronics H/W, 348–Beauty & Wellness, 349–Communication, 350–IT/ITS (IA)