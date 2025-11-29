BSEB 10th, 12th Date Sheet 2026: बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने आखिरकार बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। जिन छात्रों को लंबे समय से परीक्षा टाइमटेबल का इंतज़ार था, वे अब आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार अपनी तैयारी को तेज़ कर सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। अब छात्र यहाँ से पूरा टाइमटेबल PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अनुसार स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं।
BSEB 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026: तारीखें, समय और प्रमुख विवरण
बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने कक्षा 10 और 12 की परीक्षा 2026 का आधिकारिक टाइमटेबल जारी कर दिया है। छात्र अब अपनी तैयारी शेड्यूल के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं और परीक्षा की सभी प्रमुख जानकारी नीचे पढ़ें।
|विवरण (Particulars)
|कक्षा 12 (इंटरमीडिएट)
|कक्षा 10 (मैट्रिक)
|बोर्ड का नाम
|बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड (BSEB), पटना
|बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड (BSEB), पटना
|स्ट्रीम
|कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक
|सामान्य (सभी विषय)
|सैद्धांतिक परीक्षा की तारीखें
|2 फरवरी – 13 फरवरी 2026
|17 फरवरी – 25 फरवरी 2026
|परीक्षा का प्रकार
|ऑफ़लाइन (पेन और पेपर)
|ऑफ़लाइन (पेन और पेपर)
|परीक्षा शिफ्ट
|प्रातः 9:30 AM – 12:45 PM
दोपहर 2 PM – 5:15 PM
|प्रातः 9:30 AM – 12:45 PM
दोपहर 2 PM – 5:15 PM
|कूल-ऑफ समय
|पेपर पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट
|पेपर पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट
|आधिकारिक PDF वेबसाइट
|biharboardonline.bihar.gov.in
|biharboardonline.bihar.gov.in
बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा समय सारणी 2026
नीचे दी गई तालिका में BSEB मैट्रिक परीक्षा 2026 की पूरी डेटशीट देखें:
|तिथि / दिन
|
प्रथम पाली (पहली बैठक)
9:30 AM – 12:45 PM
|
द्वितीय पाली (दूसरी बैठक)
2:00 PM – 5:15 PM
|17 फरवरी 2026 (मंगलवार)
|मातृभाषा (101-हिंदी, 102-बंगाली, 103-उर्दू, 104-मैथिली)
|मातृभाषा (201-हिंदी, 202-बंगाली, 203-उर्दू, 204-मैथिली)
|18 फरवरी 2026 (बुधवार)
|110 - गणित
|210 - गणित
|19 फरवरी 2026 (गुरुवार)
|द्वितीय भारतीय भाषा
(हिंदी बोलने वाले छात्र: 105-संस्कृत, 107-फारसी, 108-अरबी, 109-मगही में से चुनें)
(गैर-हिंदी भाषी: 106-हिंदी)
|द्वितीय भारतीय भाषा
(हिंदी बोलने वाले छात्र: 205-संस्कृत, 207-फारसी, 208-अरबी, 209-मगही में से चुनें)
(गैर-हिंदी भाषी: 206-हिंदी)
|20 फरवरी 2026 (शुक्रवार)
|111 - सामाजिक विज्ञान
|211 - सामाजिक विज्ञान
|21 फरवरी 2026 (शनिवार)
|112 - विज्ञान
|212 - विज्ञान
|23 फरवरी 2026 (सोमवार)
|113 - अंग्रेज़ी (सामान्य)
|213 - अंग्रेज़ी (सामान्य)
|24 फरवरी 2026 (मंगलवार)
|ऐच्छिक विषय
(114-उच्च गणित, 115-वाणिज्य, 116-अर्थशास्त्र, 121-फारसी, 122-संस्कृत, 123-अरबी, 124-मैथिली)
(117-ललित कला, 118-गृह विज्ञान, 119-नृत्य, 120-संगीत)
|ऐच्छिक विषय
(214-उच्च गणित, 215-वाणिज्य, 216-अर्थशास्त्र, 221-फारसी, 222-संस्कृत, 223-अरबी, 224-मैथिली)
(217-ललित कला, 218-गृह विज्ञान, 219-नृत्य, 220-संगीत)
|25 फरवरी 2026 (बुधवार)
|व्यावसायिक पाठ्यक्रम
(127- सुरक्षा, 128- ब्यूटीशियन, 129- पर्यटन, 130- रिटेल प्रबंधन, 131- ऑटोमोबाइल, 132- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, 133- ब्यूटी एंड वेलनेस, 134- दूरसंचार, 135- आई.टी./आई.टी.ई.एस. ट्रेड)
|—
Download BSEB Class 10 Exam Date Sheet PDF
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट (क्लास 12) परीक्षा समय सारणी 2026 (Arts, Science, Commerce)
नीचे बिहार बोर्ड कक्षा 12 (Arts, Science, Commerce) परीक्षा 2026 की विषय-वार डेटशीट देखें:
|तिथि
|प्रथम पाली (9:30 AM – 12:45 PM)
|द्वितीय पाली (2:00 PM – 5:15 PM)
|2 फरवरी 2026
|119 – जीव विज्ञान (I.Sc.)
320 – दर्शनशास्त्र (IA)
|326 – अर्थशास्त्र (IA)
219 – अर्थशास्त्र (I.Com)
|3 फरवरी 2026
|121 – गणित (I.Sc.)
327 – गणित (IA)
|322 – राजनीतिक विज्ञान (IA)
402 – फाउंडेशन कोर्स (व्यावसायिक)
|5 फरवरी 2026
|117 – भौतिकी (I.Sc.)
|323 – भूगोल (IA)
217 – व्यवसाय अध्ययन (I.Com)
|6 फरवरी 2026
|105/124 – अंग्रेजी (I.Sc.)
205/223 – अंग्रेजी (I.Com.)
|306/331 – हिंदी (IA)
401 – हिंदी (व्यावसायिक)
|7 फरवरी 2026
|118 – रसायन विज्ञान (I.Sc.)
|305/330 – अंग्रेजी (IA)
403 – अंग्रेजी (व्यावसायिक)
|9 फरवरी 2026
|106/125 – हिंदी (I.Sc.)
206/224 – हिंदी (I.Com.)
|321 – इतिहास (IA)
120 – कृषि (I.Sc.)
वैकल्पिक विषय व्यापार पत्र – I (404 से 430)
|10 फरवरी 2026
|आधुनिक भारतीय भाषाएँ:
107-उर्दू, 108-मैथिली, 109-संस्कृत, 110-प्राकृत, 111-मगही, 112-भोजपुरी, 113-अरबी, 114-फारसी, 115-पाली, 116-बंगाली (I.Sc.)
207-उर्दू, 208-मैथिली, 209-संस्कृत, 210-प्राकृत, 211-मगही, 212-भोजपुरी, 213-अरबी, 214-फारसी, 215-पाली, 216-बंगाली (I.Com.)
307-उर्दू, 308-मैथिली, 309-संस्कृत, 310-प्राकृत, 311-मगही, 312-भोजपुरी, 313-अरबी, 314-फारसी, 315-पाली, 316-बंगाली (IA)
503-उर्दू, 504-मैथिली, 505-संस्कृत, 506-प्राकृत, 507-मगही, 508-भोजपुरी, 509-अरबी, 510-फारसी, 511-पाली, 512-बंगाली (Vocational)
|324 – मनोविज्ञान (IA)
218 – उद्यमिता (I.Com.)
|11 फरवरी 2026
|318 – संगीत (IA)
|319 – गृह विज्ञान (IA)
ऐच्छिक विषय व्यापार पत्र – II [Subcode 431 से 457] (व्यावसायिक)
|12 फरवरी 2026
|325 – समाजशास्त्र (IA)
220 – लेखाशास्त्र (I.Com.)
|136–Security, 137–Beautician, 138–Tourism, 139–Retail Management, 140–Auto Mobile, 141–Electronics H/W, 142–Beauty & Wellness, 143–Communication, 144–IT/ITS (I.Sc.)
235–Security, 236–Beautician, 237–Tourism, 238–Retail Management, 239–Auto Mobile, 240–Electronics H/W, 241–Beauty & Wellness, 242–Communication, 243–IT/ITS (I.Com.)
342–Security, 343–Beautician, 344–Tourism, 345–Retail Management, 346–Auto Mobile, 347–Electronics H/W, 348–Beauty & Wellness, 349–Communication, 350–IT/ITS (IA)
|13 फरवरी 2026
|126–उर्दू, 127–मैथिली, 128–संस्कृत, 129–प्राकृत, 130–मगही, 131–भोजपुरी, 132–अरबी, 133–फारसी, 134–पाली, 135–बंगाली (I.Sc.)
225–उर्दू, 226–मैथिली, 227–संस्कृत, 228–प्राकृत, 229–मगही, 230–भोजपुरी, 231–अरबी, 232–फारसी, 233–पाली, 234–बंगाली (I.Com.)
332–उर्दू, 333–मैथिली, 334–संस्कृत, 335–प्राकृत, 336–मगही, 337–भोजपुरी, 338–अरबी, 339–फारसी, 340–पाली, 341–बंगाली (IA)
|122–कंप्यूटर साइंस, 123–मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी (I.Sc.)
221–कंप्यूटर साइंस, 222–मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी (I.Com.)
317–योग एवं शारीरिक शिक्षा, 328–कंप्यूटर साइंस, 329–मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी (IA)
485–भौतिकी, 486–रसायन विज्ञान, 487–जीव विज्ञान, 488–गणित, 489–कृषि, 490–व्यवसाय अध्ययन, 491–लेखाशास्त्र, 492–उद्यमिता, 493–इतिहास, 494–राजनीतिक विज्ञान, 495–समाजशास्त्र, 496–अर्थशास्त्र, 497–मनोविज्ञान, 498–गृह विज्ञान, 499–भूगोल, 500–संगीत, 501–दर्शनशास्त्र, 502–योग एवं शारीरिक शिक्षा (व्यावसायिक)
Download BSEB Class 12 Exam Date Sheet PDF
BSEB Datesheet 2026 जारी हो चुकी है और अब छात्रों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। सही प्लानिंग और नियमित रिवीजन के साथ छात्र बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस पेज को सेव रखें और किसी भी नए अपडेट के लिए लगातार चेक करते रहें।
BSEB Sent-Up Exam Dates 2025-26
बिहार बोर्ड सेंट-अप परीक्षा 2025-26 एक आंतरिक क्वालिफ़ाइंग टेस्ट के रूप में आयोजित की जाती है। यह परीक्षा मुख्य बोर्ड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की पात्रता निर्धारित करती है। केवल वही छात्र जिन्होंने सेंट-अप परीक्षा सफलतापूर्वक दी होगी, उन्हें फरवरी 2026 में होने वाली वार्षिक बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी।
|परीक्षा
|प्रारंभ तिथि
|समाप्ति तिथि
|शिफ्ट समय
|कक्षा 10 (मैट्रिक)
|19 नवंबर 2025
|22 नवंबर 2025
|9:30 AM – 12:45 PM & 2:00 PM – 5:15 PM
|कक्षा 12 (इंटरमीडिएट)
|19 नवंबर 2025
|26 नवंबर 2025
|9:30 AM – 12:45 PM & 2:00 PM – 5:15 PM
यहाँ क्लिक करें और BSEB कक्षा 10 एवं 12 सेंट-अप परीक्षा 2025-2026 की PDF डाउनलोड करें
BSEB Board Exam 2026 Preparation Tips for Students
बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में सफलता पाने के लिए सही तैयारी करना बेहद जरूरी है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं:
1. समय का सही प्रबंधन
-
प्रत्येक विषय के लिए दिन में निश्चित समय तय करें।
-
कठिन विषयों पर अधिक समय दें और आसान विषयों की रिवीजन जल्दी करें।
2. सिलेबस और पिछले साल के पेपर का अध्ययन
-
पिछले सालों के पेपर और मॉडल पेपर हल करें।
-
परीक्षा में अधिकतम अंक लाने के लिए उच्च-गुणांक वाले टॉपिक्स पर फोकस करें।
3. नोट्स और शॉर्टकट्स बनाना
-
गणित, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों के लिए शॉर्टकट फार्मूले और महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट करें।
-
रिवीजन के समय ये नोट्स बहुत मददगार साबित होंगे।
4. मॉक टेस्ट और टाइम्ड प्रैक्टिस
-
स्वयं को टाइम लिमिट में पेपर हल करने की आदत डालें।
-
यह बोर्ड परीक्षा के दबाव को संभालने में सहायक होगा।
5. आराम और मानसिक तैयारी
-
पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार का पालन करें।
-
परीक्षा के दौरान तनाव कम रखने के लिए हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें।
बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 छात्रों को उनके शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने का महत्वपूर्ण अवसर देती है। सही योजना, नियमित रिवीजन और रणनीति के साथ तैयारी करने वाले छात्र बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएँ!
