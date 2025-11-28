साइक्लोन Ditwah: किस देश ने दिया यह नाम और क्या है इसका मतलब, यहाँ जानें सब कुछ

Cyclone Ditwah: साइक्लोन Ditwah दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना एक चक्रवाती तूफ़ान है, जो 30 नवंबर 2025 के आसपास उत्तरी तमिलनाडु–पुडुचेरी–दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर बढ़ रहा है। इस नाम को यमन ने सुझाया है और यह यमन के प्रसिद्ध Detwah Lagoon (सोकोट्रा द्वीप) से जुड़ा है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। Cyclonic Storm Ditwah [Pronunciation: Ditwah] over coastal Sri Lanka & adjoining southwestBay of Bengal: Cyclone Alert for north Tamil Nadu & Puducherry andadjoining south Andhra Pradesh coasts (Orange Message)



The Cyclonic Storm Ditwah [Pronunciation: Ditwah] over coastalSri… pic.twitter.com/5tws6Xm4F5 — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 28, 2025 क्या है इसकी स्थिति और दिशा 27 नवंबर 2025 तक यह तूफ़ान पोट्टुविल (पूर्वी श्रीलंका) के पास, लगभग 6.9°N, 81.9°E पर केंद्रित था। मौसम बुलेटिनों के अनुसार यह उत्तर–उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तर TN–पुडुचेरी–दक्षिण AP के समुद्री क्षेत्र तक पहुँच सकता है। इसी अवधि में इसका तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव या संभावित लैंडफ़ॉल हो सकता है।

कैसे बना यह तूफ़ान? 26–27 नवंबर को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने एक डिप्रेशन से यह सिस्टम विकसित हुआ और 27 नवंबर की सुबह तक यह चक्रवाती तूफ़ान में बदल गया। नाम किसने दिया और क्या मतलब है? “Ditwah” नाम WMO/UN ESCAP Panel की स्वीकृत सूची में शामिल था जिसे यमन ने प्रस्तावित किया था।

यह नाम Detwah Lagoon से प्रेरित है – सोकोट्रा द्वीप पर स्थित एक खारे पानी की खूबसूरत लैगून।

कुछ जगह “Ditwah” को अरबी में टापू/सुंदरता से जुड़ा शब्द माना गया है। कौन-कौन से क्षेत्र हो सकते है प्रभावित? उत्तर तटीय तमिलनाडु

पुडुचेरी

दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश क्या हो सकता है इसका प्रभाव: चक्रवाती तूफ़ान के कारण भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, और समुद्री क्षेत्रों में 80-100 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी अधिक गति से तेज़ हवाएँ चलने की आशंका है। इसके परिणामस्वरूप समुद्र में ऊँची लहरें उठेंगी और बहुत अधिक उथल-पुथल रहेगी। निचले इलाकों में पानी भर सकता है, इसलिए मछुआरों को सख़्त हिदायत दी गई है कि वे समुद्र में न जाएँ। IMD ने इन तटीय क्षेत्रों के लिए येलो/ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं।