साइक्लोन Ditwah: किस देश ने दिया यह नाम और क्या है इसका मतलब, यहाँ जानें सब कुछ

By Bagesh Yadav
Nov 28, 2025, 14:14 IST

साइक्लोन Ditwah नाम यमन ने दिया है। यह WMO/ESCAP की स्वीकृत सूची में शामिल नाम है। “Ditwah” यमन के सोकोट्रा द्वीप पर स्थित प्रसिद्ध Detwah Lagoon से प्रेरित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समुद्री विरासत के लिए जानी जाती है। नाम का अर्थ सुंदर द्वीपीय झील से जुड़ा माना जाता है।

Cyclone Ditwah: साइक्लोन Ditwah दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना एक चक्रवाती तूफ़ान है, जो 30 नवंबर 2025 के आसपास उत्तरी तमिलनाडु–पुडुचेरी–दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर बढ़ रहा है। इस नाम को यमन ने सुझाया है और यह यमन के प्रसिद्ध Detwah Lagoon (सोकोट्रा द्वीप) से जुड़ा है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। 

क्या है इसकी स्थिति और दिशा

27 नवंबर 2025 तक यह तूफ़ान पोट्टुविल (पूर्वी श्रीलंका) के पास, लगभग 6.9°N, 81.9°E पर केंद्रित था। मौसम बुलेटिनों के अनुसार यह उत्तर–उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तर TN–पुडुचेरी–दक्षिण AP के समुद्री क्षेत्र तक पहुँच सकता है। इसी अवधि में इसका तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव या संभावित लैंडफ़ॉल हो सकता है। 

कैसे बना यह तूफ़ान?

26–27 नवंबर को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने एक डिप्रेशन से यह सिस्टम विकसित हुआ और 27 नवंबर की सुबह तक यह चक्रवाती तूफ़ान में बदल गया।

नाम किसने दिया और क्या मतलब है?

  • “Ditwah” नाम WMO/UN ESCAP Panel की स्वीकृत सूची में शामिल था जिसे यमन ने प्रस्तावित किया था।

  • यह नाम Detwah Lagoon से प्रेरित है – सोकोट्रा द्वीप पर स्थित एक खारे पानी की खूबसूरत लैगून।

  • कुछ जगह “Ditwah” को अरबी में टापू/सुंदरता से जुड़ा शब्द माना गया है।

कौन-कौन से क्षेत्र हो सकते है प्रभावित?

  • उत्तर तटीय तमिलनाडु

  • पुडुचेरी

  • दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश

क्या हो सकता है इसका प्रभाव:

चक्रवाती तूफ़ान के कारण भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, और समुद्री क्षेत्रों में 80-100 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी अधिक गति से तेज़ हवाएँ चलने की आशंका है। इसके परिणामस्वरूप समुद्र में ऊँची लहरें उठेंगी और बहुत अधिक उथल-पुथल रहेगी। निचले इलाकों में पानी भर सकता है, इसलिए मछुआरों को सख़्त हिदायत दी गई है कि वे समुद्र में न जाएँ। IMD ने इन तटीय क्षेत्रों के लिए येलो/ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं।

साइक्लोन Ditwah हाई लाइट्स 

बेसिन

उत्तर हिंद महासागर – बंगाल की खाड़ी

वर्तमान स्थान

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं श्रीलंका का तट

गति/दिशा

उत्तर–उत्तर-पश्चिम, TN–पुडुचेरी–AP तटों की ओर

नाम देने वाला देश

यमन

नाम का अर्थ

सोकोट्रा द्वीप की Detwah Lagoon से प्रेरित

संभावित असर

भारी वर्षा, तेज हवाएँ, समुद्र में खतरनाक स्थिति, 29–30 नवंबर के दौरान

साइक्लोन के नाम कैसे तय होते हैं?

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के चक्रवाती तूफ़ानों को RSMC नई दिल्ली (IMD) आधिकारिक नाम देता है। नाम तब दिया जाता है जब हवा की रफ्तार 62 km/h या उससे अधिक हो जाए।

नामों की सूची 13 सदस्य देशों (जैसे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, यमन आदि) द्वारा पहले से भेजी जाती है। प्रत्येक नाम एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है और इसका चयन लघु, सरल, तटस्थ और आसानी से उच्चारण योग्य होना चाहिए।  

