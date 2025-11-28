SSC MTS Havaldar Vacancy 2025: एमटीएस हवलदार की वेकेंसी बढ़ी, जानें क्षेत्र और श्रेणी अनुसार विवरण

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर मल्टी-टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार (CBIC & CBN) परीक्षा 2025 के लिए वेकेंसी का विवरण अपडेट किया है। संशोधित सूचना के अनुसार, इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 7948 पदों को भरा जाएगा। इनमें से 6810 पद मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए और 1138 पद हवलदार के लिए हैं। SSC MTS हवलदार 2025 की परीक्षा दिसंबर 2025 में होने की संभावना है। हालांकि, सही तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। इस लेख में, आप पद-अनुसार और राज्य-अनुसार वेकेंसी की पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां SSC MTS वेकेंसी 2025 से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी भी दी गई है।

SSC MTS वेकेंसी 2025 डिटेल्स

SSC MTS एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह परीक्षा हर साल अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C के नॉन-गजेटेड, नॉन-मिनिस्ट्रियल पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। आधिकारिक सूचना में पहले 5464 वेकेंसी की घोषणा की गई थी। अब इसे अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों/संगठनों से जरूरतें मिलने के बाद बढ़ाकर 7948 कर दिया गया है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर-आधारित टेस्ट और PET & PST (हवलदार पद के लिए) के आधार पर किया जाएगा।