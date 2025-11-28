CTET 2026 Application Form
SSC MTS Havaldar Vacancy 2025: एमटीएस हवलदार की वेकेंसी बढ़ी, जानें क्षेत्र और श्रेणी अनुसार विवरण

By Vijay Pratap Singh
Nov 28, 2025, 15:33 IST

SSC ने SSC MTS भर्ती 2025 के लिए 7984 वेकेंसी की घोषणा की है, जिसमें 6810 MTS और 1138 हवलदार के पद शामिल हैं। परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। यहां SSC MTS हवलदार 2025 की संशोधित वेकेंसी की जानकारी पद और क्षेत्र के अनुसार देखें।

SSC MTS Havaldar Vacancy 2025

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर मल्टी-टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार (CBIC & CBN) परीक्षा 2025 के लिए वेकेंसी का विवरण अपडेट किया है। संशोधित सूचना के अनुसार, इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 7948 पदों को भरा जाएगा। इनमें से 6810 पद मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए और 1138 पद हवलदार के लिए हैं। SSC MTS हवलदार 2025 की परीक्षा दिसंबर 2025 में होने की संभावना है। हालांकि, सही तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। इस लेख में, आप पद-अनुसार और राज्य-अनुसार वेकेंसी की पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां SSC MTS वेकेंसी 2025 से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी भी दी गई है।

SSC MTS वेकेंसी 2025 डिटेल्स

SSC MTS एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह परीक्षा हर साल अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C के नॉन-गजेटेड, नॉन-मिनिस्ट्रियल पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। आधिकारिक सूचना में पहले 5464 वेकेंसी की घोषणा की गई थी। अब इसे अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों/संगठनों से जरूरतें मिलने के बाद बढ़ाकर 7948 कर दिया गया है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर-आधारित टेस्ट और PET & PST (हवलदार पद के लिए) के आधार पर किया जाएगा।

पद का नाम

वेकेंसी की संख्या

SSC MTS (आयु समूह 18–25)

6078

SSC MTS (आयु समूह 18–27)

732

CBIC और CBN में हवलदार

1138

कुल

7948

क्षेत्र के अनुसार SSC MTS वेकेंसी 2025

आयोग ने बताया कि सबसे ज्यादा वेकेंसी दिल्ली में भरी जाएंगी। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का स्थान है। राज्यों के अनुसार वेकेंसी की जानकारी के लिए आप SSC की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं।

क्षेत्र

वेकेंसी

दिल्ली

1,961

महाराष्ट्र

732

पश्चिम बंगाल

542

कैटेगरी के अनुसार SSC MTS वेकेंसी 2025 डिटेल्स

SSC MTS हवलदार की संशोधित वेकेंसी के अनुसार, SSC MTS आयु वर्ग 18-25 के लिए 6078 पद, आयु वर्ग 18-27 के लिए 732 पद और हवलदार पदों के लिए 1138 पद उपलब्ध हैं। आप नीचे दी गई टेबल में कैटेगरी के अनुसार वेकेंसी देख सकते हैं।

श्रेणी

UR

EWS

OBC

SC

ST

कुल (मुख्य)

ESM

OH

HH

VH

अन्य PwD

SSC MTS (आयु समूह 18–25)

2859

596

1486

665

472

6078

554

65

68

55

49

SSC MTS (आयु समूह 18–27)

323

89

215

56

49

732

64

8

7

9

8

CBIC & CBN में हवलदार

497

131

272

138

100

1138

113

15

13

0

13

कुल

3679

816

1973

859

621

7948

731

88

88

64

70

SSC MTS: पिछले सालों की वेकेंसी का ट्रेंड

पिछले कुछ सालों में वेकेंसी का ट्रेंड भर्ती चक्र में उतार-चढ़ाव दिखाता है। सबसे ज्यादा वेकेंसी 2022 में जारी की गई थीं, जबकि 2023 में इसमें भारी गिरावट देखी गई। आप यहां वित्त वर्ष 2024, 2023, 2022 और उससे पहले की SSC MTS वेकेंसी की पूरी जानकारी देख सकते हैं।

वर्ष

वेकेंसी

2024

9,593

2023

1,558

2022

12,523

2021

7,301

2020

3,972

2019

9,018

SSC MTS परीक्षा तिथि 2025

आयोग द्वारा SSC MTS 2025 परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा की सही तारीखों की घोषणा अभी बाकी है। जैसे ही आयोग अपनी वेबसाइट पर SSC MTS 2025 परीक्षा की तारीख घोषित करेगा, हम आपको सूचित करेंगे।

आयोजन

तिथि

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि

26 जून 2025

आवेदन शुरू होने की तिथि

26 जून 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

24 जुलाई 2025

SSC MTS एडमिट कार्ड 2025

परीक्षा से 3–4 दिन पहले

पेपर 1 परीक्षा की तिथि

दिसंबर 2025 (अनुमानित)

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

