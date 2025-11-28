SSC MTS Havaldar Vacancy 2025: एमटीएस हवलदार की वेकेंसी बढ़ी, जानें क्षेत्र और श्रेणी अनुसार विवरण

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर मल्टी-टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार (CBIC & CBN) परीक्षा 2025 के लिए वेकेंसी का विवरण अपडेट किया है। संशोधित सूचना के अनुसार, इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 7948 पदों को भरा जाएगा। इनमें से 6810 पद मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए और 1138 पद हवलदार के लिए हैं। SSC MTS हवलदार 2025 की परीक्षा दिसंबर 2025 में होने की संभावना है। हालांकि, सही तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। इस लेख में, आप पद-अनुसार और राज्य-अनुसार वेकेंसी की पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां SSC MTS वेकेंसी 2025 से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी भी दी गई है।
SSC MTS वेकेंसी 2025 डिटेल्स
SSC MTS एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह परीक्षा हर साल अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C के नॉन-गजेटेड, नॉन-मिनिस्ट्रियल पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। आधिकारिक सूचना में पहले 5464 वेकेंसी की घोषणा की गई थी। अब इसे अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों/संगठनों से जरूरतें मिलने के बाद बढ़ाकर 7948 कर दिया गया है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर-आधारित टेस्ट और PET & PST (हवलदार पद के लिए) के आधार पर किया जाएगा।
|
पद का नाम
|
वेकेंसी की संख्या
|
SSC MTS (आयु समूह 18–25)
|
6078
|
SSC MTS (आयु समूह 18–27)
|
732
|
CBIC और CBN में हवलदार
|
1138
|
कुल
|
7948
क्षेत्र के अनुसार SSC MTS वेकेंसी 2025
आयोग ने बताया कि सबसे ज्यादा वेकेंसी दिल्ली में भरी जाएंगी। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का स्थान है। राज्यों के अनुसार वेकेंसी की जानकारी के लिए आप SSC की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं।
|
क्षेत्र
|
वेकेंसी
|
दिल्ली
|
1,961
|
महाराष्ट्र
|
732
|
पश्चिम बंगाल
|
542
कैटेगरी के अनुसार SSC MTS वेकेंसी 2025 डिटेल्स
SSC MTS हवलदार की संशोधित वेकेंसी के अनुसार, SSC MTS आयु वर्ग 18-25 के लिए 6078 पद, आयु वर्ग 18-27 के लिए 732 पद और हवलदार पदों के लिए 1138 पद उपलब्ध हैं। आप नीचे दी गई टेबल में कैटेगरी के अनुसार वेकेंसी देख सकते हैं।
|
श्रेणी
|
UR
|
EWS
|
OBC
|
SC
|
ST
|
कुल (मुख्य)
|
ESM
|
OH
|
HH
|
VH
|
अन्य PwD
|
SSC MTS (आयु समूह 18–25)
|
2859
|
596
|
1486
|
665
|
472
|
6078
|
554
|
65
|
68
|
55
|
49
|
SSC MTS (आयु समूह 18–27)
|
323
|
89
|
215
|
56
|
49
|
732
|
64
|
8
|
7
|
9
|
8
|
CBIC & CBN में हवलदार
|
497
|
131
|
272
|
138
|
100
|
1138
|
113
|
15
|
13
|
0
|
13
|
कुल
|
3679
|
816
|
1973
|
859
|
621
|
7948
|
731
|
88
|
88
|
64
|
70
SSC MTS: पिछले सालों की वेकेंसी का ट्रेंड
पिछले कुछ सालों में वेकेंसी का ट्रेंड भर्ती चक्र में उतार-चढ़ाव दिखाता है। सबसे ज्यादा वेकेंसी 2022 में जारी की गई थीं, जबकि 2023 में इसमें भारी गिरावट देखी गई। आप यहां वित्त वर्ष 2024, 2023, 2022 और उससे पहले की SSC MTS वेकेंसी की पूरी जानकारी देख सकते हैं।
|
वर्ष
|
वेकेंसी
|
2024
|
9,593
|
2023
|
1,558
|
2022
|
12,523
|
2021
|
7,301
|
2020
|
3,972
|
2019
|
9,018
SSC MTS परीक्षा तिथि 2025
आयोग द्वारा SSC MTS 2025 परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा की सही तारीखों की घोषणा अभी बाकी है। जैसे ही आयोग अपनी वेबसाइट पर SSC MTS 2025 परीक्षा की तारीख घोषित करेगा, हम आपको सूचित करेंगे।
|
आयोजन
|
तिथि
|
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|
26 जून 2025
|
आवेदन शुरू होने की तिथि
|
26 जून 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
24 जुलाई 2025
|
SSC MTS एडमिट कार्ड 2025
|
परीक्षा से 3–4 दिन पहले
|
पेपर 1 परीक्षा की तिथि
|
दिसंबर 2025 (अनुमानित)
