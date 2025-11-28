JKSSB SI Vacancy 2025: 83 पदों के लिए jkssb.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन आवेदन की तारीख, योग्यता और अन्य जानकारी देखें

JKSSB SI Recruitment 2025: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने राज्य भर में गृह विभाग में सब-इंस्पेक्टर (टेलीकम्युनिकेशन) के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी और इसकी आखिरी तारीख 13 जनवरी, 2026 है। पुलिस/पैरामिलिट्री पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य Candidates आधिकारिक वेबसाइट- https://jkssb.nic.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यहां आपको JKSSB SI आवेदन प्रक्रिया, जरूरी तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, पदों की संख्या, वेतनमान और जरूरी लिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
JKSSB SI Recruitment 2025: नोटिफिकेशन
इस भर्ती अभियान के तहत, संगठन 83 SI पदों पर भर्ती करने जा रहा है। नीचे दिए गए नोटिफिकेशन डाउनलोड लिंक को देखें:
JKSSB SI 2025: जरूरी तारीखें
संगठन ने सब-इंस्पेक्टर (टेलीकम्युनिकेशन) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शेड्यूल के साथ विस्तृत नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है। आप नीचे दिया गया पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।
आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि
|
15 दिसंबर, 2025
|
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
|
13 जनवरी, 2026
JKSSB SI 2025: योग्यता मानदंड
Candidates के पास नीचे दी गई किसी भी स्ट्रीम में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए:
i. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग; या
ii. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग; या
iii. टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग; या
iv. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी; या
v. मेकाट्रॉनिक्स; या
vi. डेटा साइंस; या
vii. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग;
viii. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग; या
ix. साइबर सिक्योरिटी।
पदों की शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन लिंक देखें।
JKSSB SI 2025: आवेदन शुल्क
आवेदकों को इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन शुल्क देना होगा। Candidates को नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसे ऑनलाइन तरीकों से 700 रुपये का भुगतान करना होगा। SC, ST-1, ST-2 और EWS कैटेगरी के Candidates के लिए यह शुल्क 600 रुपये है।
चयन प्रक्रिया
Candidates को लिखित परीक्षा के आधार पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हर कैटेगरी में कुल खाली पदों की संख्या से छह गुना ज्यादा Candidates को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates को नीचे दिए गए शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा:
पुरुषों के लिए:
i) ऊंचाई: 5’-6” (न्यूनतम)
ii) छाती: 32” (बिना फुलाए)
iii) छाती: 33 ½” (फुलाने पर)
महिलाओं के लिए: ऊंचाई: 5’-2” (न्यूनतम)
अलग-अलग कैटेगरी के Candidates के लिए छूट की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन लिंक देखें।
जो Candidates ऊपर दिए गए शारीरिक मानकों को पूरा करेंगे, उन्हें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
पुरुष Candidates के लिए
लंबी दौड़: 1600 मीटर 6 ½ मिनट में (छह मिनट तीस सेकंड)
पुश-अप्स: 20 (एक बार ऊपर और नीचे जाने को एक गिना जाएगा)
महिला Candidates के लिए
लंबी दौड़: 1000 मीटर 6½ मिनट में (छह मिनट और तीस सेकंड)
शॉट पुट (4 किलो): 14 ½ फीट तीन प्रयासों में।
JKSSB SI 2025 के लिए आवेदन कैसे करें
इच्छुक और योग्य Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट https://jkssb.nic.in/ पर जाएं।
चरण 2: होमपेज पर 'JKSSB SI 2025' लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: जरूरी जानकारी भरें।
चरण 4: आवेदन पत्र जमा करें।
चरण 5: जरूरी दस्तावेज जमा करें।
चरण 6: भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास रखें।
