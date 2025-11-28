SSC Delhi Police Constable Exam Date 2025 OUT: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तिथि घोषित, यहां देखें ऑफिशियल शेड्यूल PDF

SSC Delhi Police Constable Exam Date 2025 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट 2025 नोटिस पीडीएफ जारी कर दी है। जारी नोटिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य पदों के लिए परीक्षा 16 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के तहत पुरुष और महिला उम्मीदवारों के कुल 7,565 पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए SSC इस अवधि में परीक्षा को कई शिफ्टों में आयोजित करेगा। उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए गए लिंक से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट 2025 की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तिथि 2025
SSC दिसंबर से जनवरी के बीच दिल्ली पुलिस की कई पोस्टों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा, जिनमें कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष, कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला, हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) और हेड कांस्टेबल (AWO/TPO) शामिल हैं। सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर की परीक्षा 16 से 17 दिसंबर 2025 तक होगी। इसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, हेड कांस्टेबल और AWO/TPO की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवार पोस्ट के अनुसार अपनी परीक्षा तिथि नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
भर्ती का नाम
परीक्षा की तारीखें
दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025
16–17 दिसंबर 2025
दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला व पुरुष) भर्ती 2025
18 दिसंबर 2025 – 06 जनवरी 2026
दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) भर्ती 2025
07–12 जनवरी 2026
दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल (AWO/TPO) भर्ती 2025
15–22 जनवरी 2026
Delhi Police Constable Admit Card 2025 Kab Aayega?
SSC के अनुसार, Delhi Police कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 का एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले जारी होने की उम्मीद है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक्टिव लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
