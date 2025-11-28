RRB NTPC 12TH level Date Extend: आगे बढ़ी आरआरबी एनटीपीसी आवेदन की अंतिम तिथि

RRB NTPC 12TH level Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि पहले इस भर्ती की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है। इसी के साथ आरआरबी ने आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि को 6 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।

उम्मीदवार अपने फॉर्म में करेक्शन 7 दिसंबर से 16 दिसंबर, 2025 के बीच करा सकते हैं। भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य डिटेल जानने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिया गया विवरण देख सकते हैं।

RRB NTPC 12TH level Vacancy 2025: आवेदन लिंक

रेलवे की ओर से शैक्षिक योग्यता के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। वहीं प्रमाणपत्रों की वैधता के लिए कट ऑफ डेट 27 नवंबर को बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें: