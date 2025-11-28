CTET 2026 Application Form
RRB NTPC 12TH level Date Extend: आगे बढ़ी आरआरबी एनटीपीसी आवेदन की अंतिम तिथि

By Priyanka Pal
Nov 28, 2025, 12:45 IST

RRB NTPC 12TH level Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। पहले इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम समय में आने वाली तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। 

RRB NTPC 12TH level Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि पहले इस भर्ती की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है। इसी के साथ आरआरबी ने आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि को 6 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। 

उम्मीदवार अपने फॉर्म में करेक्शन 7 दिसंबर से 16 दिसंबर, 2025 के बीच करा सकते हैं। भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य डिटेल जानने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिया गया विवरण देख सकते हैं।

RRB NTPC 12TH level Vacancy 2025: आवेदन लिंक 

रेलवे की ओर से शैक्षिक योग्यता के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। वहीं प्रमाणपत्रों की वैधता के लिए कट ऑफ डेट 27 नवंबर को बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें:

RRB NTPC 12TH level भर्ती 2025

आवेदन लिंक 

RRB NTPC 12TH level Vacancy 2025: महत्वपूर्ण तिथियां

उम्मीदवार आरआरबी की ओर से बढ़ाई गई तिथियों का विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं:

विवरण 

तिथियां

आवेदन की अंतिम तिथि 

4 दिसंबर, 2025 

आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि

6 दिसंबर, 2025

फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि 

7 से 16 दिसंबर, 2025

RRB NTPC 12TH level Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं

 स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

 स्टेप 2 होम पेज पर, RRB NTPC 12TH level आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

 स्टेप 3 पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। 

 स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स भरें। 

 स्टेप 5 अब रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। 

स्टेप 6 अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

