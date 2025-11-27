RRB NTPC Apply Online 2025
Focus
Quick Links

India's First Private Space Rocket: क्या है नाम और किसने किया तैयार, जिसका PM मोदी ने किया अनावरण

By Bagesh Yadav
Nov 27, 2025, 16:41 IST

India's First Private Space Rocket: भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट Vikram-I को हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी Skyroot Aerospace ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया। 20 मीटर ऊँचा यह ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट छोटे सैटेलाइट्स को तेजी, सस्ते और सटीक तरीके से कक्षा में पहुँचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और 3D-printed इंजनों से लैस है।

Add as a preferred source on Google
Join us

Vikram-I भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट है, जिसे Skyroot Aerospace ने बनाया है और जिसका पीएम मोदी ने अनावरण किया। 20 मीटर ऊँचे इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। यह एक ही मिशन में कई छोटे सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है। Vikram-I डेडिकेटेड लॉन्च, राइडशेयर मिशन और मल्टी-ऑर्बिट सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है। 

Vikram-I क्या है? 

Vikram-I भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट है, जिसे Skyroot Aerospace ने बनाया है। 20 मीटर ऊँचा यह रॉकेट कई छोटे सैटेलाइट्स को तेजी से कक्षा में पहुँचाने के लिए डिजाइन किया गया है और पूरी तरह कार्बन-फाइबर स्ट्रक्चर तथा हाई 3D-printed इंजनों से लैस है। 

कैसा है इसका डिज़ाइन 

Vikram-I का स्ट्रक्चर पूरी तरह कार्बन-फाइबर कॉम्पोज़िट से बना है और इसमें चार-स्टेज वाला प्रोपल्शन सिस्टम है:

  • स्टेज 1 (Kalam-1200): 120 टन थ्रस्ट वाला 10 मीटर का सॉलिड फ्यूल रॉकेट।

  • स्टेज 2 (Kalam-250): मध्यम ऊँचाई तक प्रोपल्शन देने वाला सॉलिड मोटर।

  • स्टेज 3: कक्षा तक पहुँचने में सहायता करने वाला एक और सॉलिड फ्यूल स्टेज।

  • स्टेज 4: चार रीस्टार्ट होने वाले Raman हाइपरगोलिक इंजन, जो सटीक ऑर्बिट कंट्रोल देते हैं।  

इसमें 3D-printed इंजनों, एडवांस एवीओनिक्स और अल्ट्रा-लो शॉक डिप्लॉयमेंट सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं।

ले जा सकता है कितना पेलोड?

Vikram-I लगभग 300–350 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में पहुंचा सकता है।

  • 500 km SSO में क्षमता: लगभग 290 kg

  • 500 km LEO (45° inclination): लगभग 480 kg 

यह डेडिकेटेड लॉन्च, राइडशेयर मिशन और मल्टीपल-ऑर्बिट डिप्लॉयमेंट—सभी सपोर्ट करता है, जिससे भारत की व्यावसायिक लॉन्च क्षमता मजबूत होती है।

 भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई शुरुआत:

Vikram-I के लांच ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए अंतरिक्ष सुधारों के बाद निजी कंपनियों के लिए खुला यह क्षेत्र अब वैश्विक स्पेस अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी को तेज करेगा। 

बता दें कि  संचार, कृषि, मौसम, समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में यह रॉकेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे भारत का योगदान तेजी से बढ़ते $77 बिलियन स्पेस मार्केट (2030 अनुमान) में और मजबूत होगा। 

किसने तैयार किया यह रॉकेट

भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट Vikram-I  का निर्माण Skyroot Aerospace ने किया है। हैदराबाद में स्थित Skyroot Aerospace का 200,000 sq ft का Infinity Campus मॉडर्न डिजाइन, एडवांस, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सुविधाओं से लैस है। साथ ही यह हर महीने एक नया ऑर्बिटल रॉकेट तैयार करने की क्षमता रखता है।

भारत की इकलौती नदी जो सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है, यहां जानें नाम

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News