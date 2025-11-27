RRB NTPC Apply Online 2025
Focus
Quick Links

दुनिया की सबसे ठंडी राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? इतना रहता है औसत तापमान

By Bagesh Yadav
Nov 27, 2025, 12:09 IST

मंगोलिया की राजधानी उलानबातार को दुनिया की सबसे ठंडी राष्ट्रीय राजधानी माना जाता है। उलानबातार का औसत वार्षिक तापमान 0 से –2.9°C के बीच रहता है। समुद्र से बेहद दूर होने के कारण यहाँ अत्यधिक महाद्वीपीय जलवायु मिलती है।

Add as a preferred source on Google
Join us

मंगोलिया की राजधानी उलानबातार को दुनिया की सबसे ठंडी राष्ट्रीय राजधानी माना जाता है। यहाँ का सालाना औसत तापमान सभी राजधानियों में सबसे कम है। ऊँचाई, समुद्र से दूरी और बेहद लंबे ठंडे मौसम की वजह से यह शहर साल के अधिकांश समय शून्य से नीचे रहता है। चलिए इसके मौसम, भूगोल और जीवन से जुड़े प्रमुख पहलुओं को सरल भाषा में समझते है। 

ऊँची घाटी में बसा एक शहर:

उलानबातार (Ulaanbaatar/Ulan Bator) मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर है, जो देश के उत्तर-मध्य भाग में तूल नदी (Tuul River) के किनारे स्थित है। यह शहर लगभग 1,300–1,350 मीटर की ऊँचाई पर एक ऊँची घाटी में बसा है, जिसके चारों ओर मंगोलियाई पठार की पर्वतमालाएँ हैं।

क्यों है दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी?

उलानबातार का औसत वार्षिक तापमान 0 से –2.9°C के बीच रहता है। समुद्र से बेहद दूर होने के कारण यहाँ अत्यधिक महाद्वीपीय जलवायु मिलती है।

बता दें कि ऊँचाई अधिक होने से तापमान naturally कम रहता है और अत्यधिक ठंड सर्दी की रातें धरती की गर्मी को तेजी से बाहर निकलने देती हैं।

कितना रहता है औसत तापमान: 

उलानबातार में गर्मियाँ बहुत छोटी और हल्की गर्म होती हैं औए सर्दियाँ लंबी, अत्यंत ठंडी और शुष्क होती हैं। वहीं जनवरी में औसत तापमान लगभग –20°C तक गिर जाता है। ठंड की चरम अवधि में तापमान –36°C से –40°C तक पहुँच सकता है। साथ ही जुलाई में तापमान 20–27°C तक पहुँच जाता है।

रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान 

1950 के दशक में उलानबातार के आसपास तापमान लगभग –44°C तक दर्ज हुआ था। यह शहर बहुत शुष्क (dry) है और यहाँ की अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है। सर्दियाँ बेहद ठंडी लेकिन कम बर्फबारी वाली होती हैं।

अत्यधिक ठंड के कारण चुनौतियाँ

उलानबातार की आबादी लगभग 1.6–1.7 मिलियन है, जो पूरे मंगोलिया की करीब आधी आबादी है। इतने ठंडे मौसम में लोगों को भारी हीटिंग सिस्टम, ऊर्जा उपयोग, वायु प्रदूषण (कोयला और ईंधन से), और विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

SIR Form Fill UP: SIR फॉर्म कैसे भरना है और कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी, यहां देखें सब कुछ

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News