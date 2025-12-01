Current Affairs Quiz 01 दिसंबर 2025: विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की?

Current Affairs Quiz 01 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है परीक्षा की दृष्टि से आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में विश्व एड्स दिवस 2025, स्पोर्टएज पहल, साइक्लोन Ditwah आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं.
1. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की काउंसिल में भारत को किस कैटेगरी में फिर से चुना गया है?
A) कैटेगरी-A
B) कैटेगरी-B
C) कैटेगरी-C
D) कैटेगरी-D
1. B) कैटेगरी-B
भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की काउंसिल में 'कैटेगरी-B' में फिर से चुना गया है। इस कैटेगरी में वे 10 देश शामिल हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि है। यह चुनाव लंदन में 34वीं आईएमओ असेंबली में 28 नवंबर को हुआ, जहाँ भारत को इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा 169 वैध मतों में से 154 वोट मिले।
2. हाल ही में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है?
A) वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी
B) वाइस एडमिरल संजय साधु
C) एडमिरल आर. हरि कुमार
D) वाइस एडमिरल संदीप नैथानी
2. B) वाइस एडमिरल संजय साधु
वाइस एडमिरल संजय साधु, एवीएसएम, एनएम ने हाल ही में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक का कार्यभार संभाला। उन्हें 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। 38 वर्षों से अधिक के अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने, फ्लैग ऑफिसर ने कई महत्वपूर्ण परिचालन, स्टाफ और यार्ड नियुक्तियों का कार्यभार संभाला है। उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में विमान वाहक पोत आईएनएस विराट और अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों आईएनएस ब्रह्मपुत्र और आईएनएस दूनागिरी पर अपनी सेवाएँ दी हैं।
3. विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता (WSAC) 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की?
A) 6वीं
B) 7वीं
C) 8वीं
D) 9वीं
3. C) 8वीं
भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता (WSAC) 2025 में पहली बार भाग लेते हुए वैश्विक कौशल मंच पर बड़ी उपलब्धि हासिल की और 29 प्रतिभागी देशों के बीच 8वीं रैंक हासिल की। यह पहली भागीदारी थी, जिसमें भारत ने इस क्षेत्र के अग्रणी स्किल इकोसिस्टम के मुकाबले उच्च-मांग वाले और उभरते ट्रेडों में असाधारण अनुशासन, नवाचार और वैश्विक मानक प्रदर्शित किए।
4. हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किस पहल का शुभारंभ किया?
A) खेलो इंडिया सेंटर
B) स्पोर्टएज मेरठ
C) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय
D) फिट इंडिया मिशन
4. B) स्पोर्टएज मेरठ
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में स्पोर्टएज मेरठ का शुभारंभ किया। यह खेल सामग्री निर्माण, नवाचार और उद्यम में वैश्विक स्तर पर भारत की प्रगति को बढ़ावा देने के साथ ही, मेरठ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल केंद्र में बदलने की एक प्रमुख पहल है। यह पहल खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और अवकाश कौशल परिषद (एसपीईएफएल-एससी), ब्रिटिश एशियन इंडिया फाउंडेशन और नेस्ट के सहयोग से शुरू की गई है।
5. विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
A) 1 दिसंबर
B) 2 दिसंबर
C) 3 दिसंबर
D) 4 दिसंबर
5. A) 1 दिसंबर
विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को एचआईवी (ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस)/एड्स (एक्वायर्ड इम्युनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, एचआईवी-संबंधी बीमारियों से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने और वायरस से पीड़ित लोगों के समर्थन में खड़े होने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा चिह्नित किया गया था। इस साल का आधिकारिक थीम "बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना" ("Overcoming disruption, transforming the AIDS response.") है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation