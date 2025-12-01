December School Holiday 2025: राजस्थान से यूपी तक दिसंबर 2025 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल? जानें अपडेट

दिसंबर के महीने में क्रिसमस के त्योहार के आसपास सभी स्कूलों में विंटर ब्रेक शुरू हो जाती है। आइए जानते है किन राज्यों और क्षेत्रों में छुट्टियां कब की दी गई है।

केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार दिसंबर महीने की छुट्टियों की घोषणा करना शुरू कर दिया है।

साल का आखिरी महीना दिसंबर 2025 शुरू हो चुका है। साथ ही, उत्तर भारत के साथ-साथ कई देशों और राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं दुसरी ओर कॉलेज और स्कूलों में टर्म एंड और प्री-बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले है। इसी के चलते स्कूल टीचर और छात्रों में विंटर ब्रेक को लेकर काफी चर्चा होती है, जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं।

यूपी, एमपी और राजस्थान के लिए विशेष अपडेट

उत्तर प्रदेश (UP):

उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर से विंटर वेकेशन शुरू होने की घोषणा की गई है। यह 31 दिसंबर तक चलेगा, यानी छात्रों को नए साल से पहले 12 दिन का ब्रेक मिलेगा। ठंड बढ़ने की स्थिति में, जिला प्रशासन स्कूलों के समय में बदलाव (सुबह जल्दी खुलने का समय आगे बढ़ाना) या और छुट्टियां जोड़ने का फैसला ले सकता है।

मध्य प्रदेश (MP):

मध्य प्रदेश में विंटर ब्रेक आमतौर पर क्रिसमस ईव (24 दिसंबर) के आसपास शुरू होता है। इस साल भी 23 या 24 दिसंबर से छुट्टी शुरू होने की संभावना है, जो नए साल के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी।

राजस्थान:

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कैलेंडर के अनुसार, राज्य में 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक 12 दिनों का विंटर वेकेशन घोषित किया गया है।

दिसंबर 2025 की प्रमुख छुट्टियां

विंटर वेकेशन के अलावा, दिसंबर के महीने में आने वाले कुछ त्योहारों के कारण भी स्कूलों में छुट्टियां होती है।