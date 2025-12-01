GATE 2026: CSE एग्जाम के एडमिट कार्ड की तारीख gate2026.iitg.ac.in पर जारी, यहां सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखें

GATE 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), गुवाहाटी ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। तारीखें देखने और हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए, कैंडिडेट को ऑफिशियल GATE ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) पोर्टल gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा। कैंडिडेट यहां GATE 2026 CSE के एडमिट कार्ड की तारीख, पैटर्न, सिलेबस और अन्य जानकारी देख सकते हैं।
GATE 2026 की मुख्य बातें
GATE 2026 CSE परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|अवलोकन
|डिटेल्स
|इवेंट का नाम
|गेट 2026 सीएसई
|एग्जाम का नाम
|इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (GATE)
|बोर्ड का नाम
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी
|शैक्षणिक वर्ष
|2026-27
|ऑफिशियल वेबसाइट
|gate2026.iitg.ac.in
|आवेदन पोर्टल
|गेट ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (GOAPS)
|धारा
|इंजीनियरिंग
|लेवल
|स्नातकोत्तर (पीजी)
|सीएसई परीक्षा तिथि
|8 फ़रवरी, 2026
|GATE परीक्षा तिथियां
|7, 8, 14 और 15 फ़रवरी, 2026
|प्रोग्राम '
|कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (सीएसई)
|एग्जाम शिफ्ट
|सीएस1: सुबह 9:30 - दोपहर 12:30सीएस2: दोपहर 2:30 - शाम 5:30
|एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
|2 जनवरी, 2026
|लॉग इन प्रमाण - पत्र
|नामांकन आईडी पासवर्ड
IIT गुवाहाटी GATE 2026 CS एग्जाम पैटर्न
कैंडिडेट यहां GATE 2026 CS परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं।
|अवलोकन
|डिटेल्स
|एग्जाम अवधि
|180 मिनट (3 घंटे)
|एग्जाम का तरीका
|कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी)
|कुल मार्क
|100
|अनुभागों की संख्या
|2
|अंक वितरण
|सामान्य योग्यता: 15 अंक विषय विशेष: 85 अंक
|प्रश्न वितरण
|सामान्य योग्यता: 5x1 अंक + 5x2 अंक = 15विषय विशेष: 25 x 1 अंक + 30x2 अंक = 85
GATE 2026 CSE एग्जाम का सिलेबस
GATE CSE एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले कैंडिडेट नीचे सिलेबस की जानकारी देख सकते हैं।
- इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स (डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रॉबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स)
- डिजिटल लॉजिक
- कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर
- प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स
- एल्गोरिदम्स
- थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन
- कंपाइलर डिजाइन
- ऑपरेटिंग सिस्टम्स
- डेटाबेस
- कंप्यूटर नेटवर्क्स
