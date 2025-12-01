RMS CET 2026: राष्ट्रीय सैन्य स्कूल कक्षा VI और IX का एडमिट कार्ड जारी, यहां से पाएं Direct Link

राष्ट्रीय सैन्य स्कूल (RMS) में कक्षा छठी (VI) और नौवीं (IX) में एंट्री के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो छात्र 14 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट rashtriyamilitaryschools.edu.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को एग्जाम सेंटर में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Important Dates: RMS CET 2026
एडमिट कार्ड और एग्जाम से जुड़ी मुख्य घटनाओं की डेट्स नीचे दी गई हैं। आइए टेबल पर नजर डालते हैं।
|इवेंट
|डेट्स
|RMS CET 2026 एडमिट कार्ड जारी
|01-12-25
|एंट्रेंस टेस्ट (CET 2026) डेट
|14 दिसंबर 2025
|एग्जाम का टाइम
|सुबह 9:00 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक
|रिजल्ट घोषित होने की संभावित डेट
|फरवरी/मार्च 2026
|इंटरवियू की डेट
|अप्रैल 2026
RMS CET एडमिट कार्ड 2026 कैसे करें डाउनलोड?
टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- छात्र सबसे पहले, राष्ट्रीय सैन्य स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट rashtriyamilitaryschools.edu.in पर जाएं।
- होमपेज पर, "Admit Card for CET 2026" या "Download Admit Card" लिंक खोलकर उस पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि फिल करें।
- सभी डिटेल्स फिल करने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
- आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप उसका प्रिंट आउट लेकर रख लें।
एडमिट कार्ड पर कौन सी जानकारी है?
एडमिट कार्ड पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां छपी होंगी, जिनकी जांच करना छात्रों के लिए अनिवार्य है।
|इंफॉर्मेशन
|डिटेल्स
|छात्र का नाम
|छात्र का पूरा नाम
|रोल नंबर
|एग्जाम के लिए आवंटित विशेष संख्या
|एग्जाम सेंटर का एड्रेस
|जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी
|एग्जाम डेट और टाइम
|14 दिसंबर 2025, सुबह 9:00 बजे
|एग्जाम के निर्देश
|एग्जाम हॉल में पालन किए जाने वाले नियम
|छात्र की फोटो और हस्ताक्षर
|आवेदन के दौरान अपलोड किया गया
