UPPSC PCS Prelims Result 2025: घोषित यूपीपीएससी प्रीलिम्स परिणाम, डायरेक्ट लिंक uppsc.up.nic.in से स्कोरकार्ड डाउनलोड करें

UPPSC PCS Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS), सहायक वन संरक्षक (ACF)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (RFO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा कर दी है। जिसमें कुल 11,727 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

इस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को दो पालियों में किया गया था। जिसमें कुल 6,26,387 उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था। पहली पाली की परीक्षा में 2,67,340 तथा दूसरी पाली में 2,65,270 उम्मीदवारों की उपस्थिती परीक्षा में दर्ज की गई थी।

UPPSC PCS Pre Result 2025: परिणाम जारी

इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 920 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसमें 106 पद एसीएफ/आरएफओ और 814 पद पीसीएस एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा के लिए निर्धारित हैं। पहले 200 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, पर बाद में इन्हें बढ़ाकर 920 किया गया था। परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है। जिसमें योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। चयन प्रक्रिया के अनुसार, परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार देना होगा।