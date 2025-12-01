Karnataka TET Hall Ticket, Download Now!
UPPSC PCS Prelims Result 2025: घोषित यूपीपीएससी प्रीलिम्स परिणाम, डायरेक्ट लिंक uppsc.up.nic.in से स्कोरकार्ड डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Dec 1, 2025, 23:09 IST

UPPSC PCS Result 2025: यूपीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 की घोषणा कर दी है, जिसमें कुल 11,727 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं। अब रोल नंबर के माध्यम से उम्मीदवार अपनी योग्यता स्थिती की जांच कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। 

UPPSC PCS Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS), सहायक वन संरक्षक (ACF)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (RFO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा कर दी है। जिसमें कुल 11,727 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 

इस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को दो पालियों में किया गया था। जिसमें कुल 6,26,387 उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था। पहली पाली की परीक्षा में 2,67,340 तथा दूसरी पाली में 2,65,270 उम्मीदवारों की उपस्थिती परीक्षा में दर्ज की गई थी। 

UPPSC PCS Pre Result 2025: परिणाम जारी 

इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 920 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसमें 106 पद एसीएफ/आरएफओ और 814 पद पीसीएस एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा के लिए निर्धारित हैं। पहले 200 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, पर बाद में इन्हें बढ़ाकर 920 किया गया था। परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है। जिसमें योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। चयन प्रक्रिया के अनुसार, परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार देना होगा। 

UPPSC PCS Pre result 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों के माध्यम से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

परीक्षा का नाम

यूपीपीएससी संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025, यूपीपीएससी पीसीएस 2025 

पदों की संख्या 

200

यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तिथि

12 अक्टूबर 2025

यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025

1 दिसंबर 2025 (घोषित)

योग्य उम्मीदवार

11727

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://uppsc.up.nic.in/

UPPSC PCS Pre result 2025: स्कोरकार्ड पीडीएफ 

हमने नीचे एक सीधा परिणाम PDF लिंक भी दिया है, जो आधिकारिक UPPSC प्रारंभिक परीक्षा परिणाम PDF पर रीडायरेक्ट करता है।

UPPSC PCS Pre Result 2025

यहां क्लिक करें

UPPSC PCS Pre result 2025: ऑनलाइन स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से अपना यूपीपीएससी पीसीएस 2025 परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करें। 

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर जाएं

स्टेप 2 विज्ञापन अनुभाग में, “संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में चयनित उम्मीदवारों की सूची” खोजें ।

स्टेप 3 स्क्रीन पर UPPSC परिणाम 2025 के परिणाम पीडीएफ के साथ एक नया पेज दिखाई देगा ।

स्टेप 4 परिणाम पीडीएफ डाउनलोड करें और “Ctrl+F” शॉर्टकट के साथ शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में अपना रोल नंबर जांचें।

स्टेप 5 रोल नंबर पीडीएफ में दिखाई देगा।


