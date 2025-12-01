यूपी आंगनवाड़ी भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या है? यहां पढ़ें पूरी डिटेल

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी आंगनवाड़ी भर्ती अभियान के तहत हजारों खाली पदों की घोषणा की है। पूरे राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 7952 पद और सहायक के 61,254 पद निकाले गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तीन चरणों वाली चयन प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। इसमें मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच शामिल है। भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए हर चरण में पास होना जरूरी है। यूपी आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया 2025 यूपी आंगनवाड़ी भर्ती अभियान में 12वीं कक्षा या उसके बराबर की पढ़ाई पास कर चुकी बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार हिस्सा लेती हैं। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी की जाती है। इसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया और आवेदन से जुड़े दिशानिर्देशों की पूरी जानकारी होती है। सूचना के अनुसार, चयन के लिए तीन चरण तय किए गए हैं: मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच। सभी चरणों को पास करने के बाद, उम्मीदवारों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

यूपी आंगनवाड़ी भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? अस्थाई मेरिट लिस्ट की घोषणा के बाद, सभी योग्य उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उन्हें अपनी उम्र, योग्यता, निवास स्थान, राष्ट्रीयता, पहचान और अन्य चीजों से जुड़े सर्टिफिकेट/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जमा करने होंगे। अगर कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यूपी आंगनवाड़ी मेडिकल टेस्ट क्या है? पहले दो चरणों को पास करने के बाद, उम्मीदवारों को अंतिम चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यह चरण विस्तृत मेडिकल जांच (DME) का है। यह अंतिम चरण उम्मीदवारों की मेडिकल और शारीरिक फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है। जो लोग चयन के तीनों राउंड पास कर लेते हैं, उन्हें अंतिम यूपी आंगनवाड़ी मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी।