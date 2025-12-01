यूपी आंगनवाड़ी भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या है? यहां पढ़ें पूरी डिटेल

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी आंगनवाड़ी भर्ती अभियान के तहत हजारों खाली पदों की घोषणा की है। पूरे राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 7952 पद और सहायक के 61,254 पद निकाले गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तीन चरणों वाली चयन प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। इसमें मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच शामिल है। भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए हर चरण में पास होना जरूरी है।
यूपी आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया 2025
यूपी आंगनवाड़ी भर्ती अभियान में 12वीं कक्षा या उसके बराबर की पढ़ाई पास कर चुकी बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार हिस्सा लेती हैं। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी की जाती है। इसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया और आवेदन से जुड़े दिशानिर्देशों की पूरी जानकारी होती है। सूचना के अनुसार, चयन के लिए तीन चरण तय किए गए हैं: मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच। सभी चरणों को पास करने के बाद, उम्मीदवारों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के पदों पर नियुक्त किया जाएगा।
यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025: आगरा, बुलंदशहर, संभल, एटा और गौतम बुद्ध नगर सहित अन्य जिलों में बंपर वैकेंसी, 12th पास महिलाएं तुरंत करें Apply
यूपी आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया 2025 का अवलोकन
उम्मीदवारों को यूपी आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी पाने के लिए सूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी तरह के भ्रम से बचने में मदद मिलेगी। इस भर्ती अभियान की खास बातें नीचे दी गई हैं।
|
विवरण (Details)
|
जानकारी (Information)
|
संगठन
|
उत्तर प्रदेश सरकार
|
पद
|
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक
|
पात्रता
|
केवल महिला उम्मीदवार। 12वीं पास, 18 साल।
|
खाली पद
|
69,000
|
चयन प्रक्रिया
|
मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट
|
नौकरी का स्थान
|
उत्तर प्रदेश
यूपी आंगनवाड़ी मेरिट लिस्ट तैयार के लिए क्या मानदंड हैं?
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के पदों के लिए Candidates का चयन 12वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाता है। ज्यादा अंक पाने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इससे उनके लिए अपनी मनचाही भूमिका पाने की संभावना बढ़ जाती है।
यूपी आंगनवाड़ी भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है?
अस्थाई मेरिट लिस्ट की घोषणा के बाद, सभी योग्य उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उन्हें अपनी उम्र, योग्यता, निवास स्थान, राष्ट्रीयता, पहचान और अन्य चीजों से जुड़े सर्टिफिकेट/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जमा करने होंगे। अगर कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
यूपी आंगनवाड़ी मेडिकल टेस्ट क्या है?
पहले दो चरणों को पास करने के बाद, उम्मीदवारों को अंतिम चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यह चरण विस्तृत मेडिकल जांच (DME) का है। यह अंतिम चरण उम्मीदवारों की मेडिकल और शारीरिक फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है। जो लोग चयन के तीनों राउंड पास कर लेते हैं, उन्हें अंतिम यूपी आंगनवाड़ी मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी।
