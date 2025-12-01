AIIMS Vacancy 2025 Apply Online: एम्स CRE ग्रुप B और C के 1383 पदों के लिए आवेदन करे, कल अंतिम तिथि

AIIMS Vacancy 2025 Apply Online: एम्स, नई दिल्ली 22-24 दिसंबर 2025 को कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE-4) 2025 आयोजित करेगा। CRE के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी भी चल रही है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 02 दिसंबर है।

ऑनलाइन आवेदन 14 नवंबर 2025 को शुरू हुए थे और 02 दिसंबर 2025 (शाम 05:00 बजे) को बंद हो जाएंगे। जो उम्मीदवार योग्य और इच्छुक हैं, उन्हें आखिरी समय की समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए।

AIIMS Vacancy 2025 Apply Online: ग्रुप B और C आवेदन की अंतिम तिथि

जो उम्मीदवार ग्रुप B और C पदों के लिए एम्स CRE में आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। एम्स CRE भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 02 दिसंबर 2025 (शाम 05:00 बजे तक) है।

AIIMS CRE 2025: महत्वपूर्ण विवरण

कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE)-4 एक खास भर्ती अभियान है। इसका मकसद इसमें भाग लेने वाले संस्थानों में अलग-अलग नियमित नॉन-फैकल्टी ग्रुप B और ग्रुप C पदों पर समय पर नियुक्ति करना है। AIIMS CRE 2025 का संक्षिप्त विवरण यहां देखें: