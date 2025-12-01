Karnataka TET Hall Ticket, Download Now!
Focus
Quick Links

AIIMS Vacancy 2025 Apply Online: एम्स CRE ग्रुप B और C के 1383 पदों के लिए आवेदन करे, कल अंतिम तिथि

By Priyanka Pal
Dec 1, 2025, 17:35 IST

AIIMS Vacancy 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) 02 दिसंबर 2025 को ग्रुप B और C पदों के लिए आवेदन पोर्टल बंद करने जा रहा है। उम्मीदवारों को aiimsexams.ac.in पर 1,383 पदों के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। AIIMS भर्ती 2025 के बारे में जानकारी इस लेख में दी गई है।

Add as a preferred source on Google
Join us
AIIMS Vacancy 2025 Apply Online
AIIMS Vacancy 2025 Apply Online

AIIMS Vacancy 2025 Apply Online: एम्स, नई दिल्ली 22-24 दिसंबर 2025 को कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE-4) 2025 आयोजित करेगा। CRE के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी भी चल रही है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 02 दिसंबर है।

ऑनलाइन आवेदन 14 नवंबर 2025 को शुरू हुए थे और 02 दिसंबर 2025 (शाम 05:00 बजे) को बंद हो जाएंगे। जो उम्मीदवार योग्य और इच्छुक हैं, उन्हें आखिरी समय की समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए।

AIIMS Vacancy 2025 Apply Online: ग्रुप B और C आवेदन की अंतिम तिथि

जो उम्मीदवार ग्रुप B और C पदों के लिए एम्स CRE में आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। एम्स CRE भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 02 दिसंबर 2025 (शाम 05:00 बजे तक) है।

AIIMS CRE 2025: महत्वपूर्ण विवरण

कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE)-4 एक खास भर्ती अभियान है। इसका मकसद इसमें भाग लेने वाले संस्थानों में अलग-अलग नियमित नॉन-फैकल्टी ग्रुप B और ग्रुप C पदों पर समय पर नियुक्ति करना है। AIIMS CRE 2025 का संक्षिप्त विवरण यहां देखें:

आयोजन निकाय

एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली

परीक्षा का नाम

सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई-4) 2025

संवर्ग

ग्रुप बी और ग्रुप सी (गैर-संकाय पद)

कुल रिक्तियां

1,383 पोस्ट

एप्लिकेशन विंडो

14 नवंबर 2025 से 02 दिसंबर 2025 (शाम 5:00 बजे)

परीक्षा का तरीका

कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी)

संभावित परीक्षा तिथि (सीबीटी)

22-24 दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

aiimsexams.ac.in

AIIMS CRE 2025:ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

AIIMS CRE 2025 के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप1 आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: aiimsexams.ac.in.

स्टेप 2“Recruitments” सेक्शन पर जाएं और कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लिंक को चुनें।

स्टेप 3 आपको CRE विज्ञापन पेज पर भेज दिया जाएगा।

स्टेप 4 CRE-4 2025 चुनें और View Details पर क्लिक करें।

स्टेप 4 अगर आप नए यूजर हैं, तो एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपना Registration करें और अकाउंट बनाएं।

स्टेप 5 फिर “Login to Apply” पर क्लिक करें और सभी जरूरी जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें।

स्टेप 6 तय फॉर्मेट में जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे कि फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आदि।

Check: MPPKVVCL Recruitment 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News