MPPKVVCL Recruitment 2025: 4009 पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी, सिलेक्शन प्रोसेस जानें

MPPKVVCL Recruitment 2025 : मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) की ओर से जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। संबंधित भर्ती अभियान के तहत कुल 4009 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरा कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की डिटेल नोटिफिकेशन 20 दिसंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। जिसके साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आगे लेख पढ़ने की सलाह दी जाती है।
MPPKVVCL Recruitment 2025 Short Notice: शॉर्ट नोटिस
एमपी पावर लिमिटेड कंपनी की ओर से अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। जिसके तहत जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित पदों को भरा जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क सहित विवरण देखने को मिलेगा। पीडीएफ जारी होने के बाद उम्मीदवारों को इस लेख में उपलब्ध करा दिया जाएगा।
MPPKVVCL Recruitment 2025 Short Notice
MPPKVVCL Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती से संबंधित आवेदन तिथि, आयु सीमा सहित विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:
भर्ती प्राधिकरण का नाम
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL)
पद
विभिन्न पद
पदों की संख्या
4009
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
20 दिसंबर, 2025
आवेदन करने की तिथि
20 दिसंबर, 2025
आवेदन की अंतिम तिथि
21 जनवरी, 2025
चयन प्रक्रिया
ऑफिशियल वेबसाइट
https://www.mpwz.co.in/
MPPKVVCL Recruitment 2025: रिक्त पदों का विवरण
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) की ओर से कुल 4009 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं:
