MPPKVVCL Recruitment 2025: 4009 पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी, सिलेक्शन प्रोसेस जानें

MPPKVVCL Recruitment 2025 : मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) की ओर से जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। संबंधित भर्ती अभियान के तहत कुल 4009 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरा कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की डिटेल नोटिफिकेशन 20 दिसंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। जिसके साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आगे लेख पढ़ने की सलाह दी जाती है।

MPPKVVCL Recruitment 2025 Short Notice: शॉर्ट नोटिस

एमपी पावर लिमिटेड कंपनी की ओर से अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। जिसके तहत जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित पदों को भरा जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क सहित विवरण देखने को मिलेगा। पीडीएफ जारी होने के बाद उम्मीदवारों को इस लेख में उपलब्ध करा दिया जाएगा।