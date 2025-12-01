Karnataka TET Hall Ticket Releasing Today
Focus
Quick Links

MPPKVVCL Recruitment 2025: 4009 पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी, सिलेक्शन प्रोसेस जानें

By Priyanka Pal
Dec 1, 2025, 13:08 IST

MPPKVVCL Recruitment 2025: मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने कुल 4009 रिक्त पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित अन्य पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 दिसंबर, 2025 से होगी शुरू। 

Add as a preferred source on Google
Join us
MPPKVVCL Recruitment 2025
MPPKVVCL Recruitment 2025

MPPKVVCL Recruitment 2025 : मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) की ओर से जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। संबंधित भर्ती अभियान के तहत कुल 4009 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरा कर सकते हैं। 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की डिटेल नोटिफिकेशन 20 दिसंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। जिसके साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आगे लेख पढ़ने की सलाह दी जाती है। 

MPPKVVCL Recruitment 2025 Short Notice: शॉर्ट नोटिस 

एमपी पावर लिमिटेड कंपनी की ओर से अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। जिसके तहत जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित पदों को भरा जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क सहित विवरण देखने को मिलेगा। पीडीएफ जारी होने के बाद  उम्मीदवारों को इस लेख में उपलब्ध करा दिया जाएगा। 

MPPKVVCL Recruitment 2025 Short Notice

यहां क्लिक करें

MPPKVVCL Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती से संबंधित आवेदन तिथि, आयु सीमा सहित विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) 

पद 

विभिन्न पद 

पदों की संख्या 

4009 

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

20 दिसंबर, 2025

आवेदन करने की तिथि 

20 दिसंबर, 2025

आवेदन की अंतिम तिथि 

21 जनवरी, 2025 

चयन प्रक्रिया  

  • सीबीटी

  • शारीरिक दक्षता परीक्षा

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://www.mpwz.co.in/

Check: UP Panchayati Raj Recruitment 2025

MPPKVVCL Recruitment 2025: रिक्त पदों का विवरण 

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) की ओर से कुल 4009 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं:

 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News