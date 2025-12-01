अब घर बैठे इस ऐप से बदले अपने Aadhaar का मोबाइल नंबर, आधार सेंटर का झंझट खत्म

Aadhaar Mobile Number Change: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने mAadhaar ऐप में नया फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से अब आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर घर बैठे ही अपडेट किया जा सकेगा। यह सुविधा OTP वेरिफ़िकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन पर आधारित है, जिससे अब लोगों को आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि UIDAI ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी साझा की है और आधार धारक जल्द ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, जिस पर UIDAI की और से आगे अपडेट दिया जायेगा।

अब बिना झंझट होगा नंबर अपडेट

यह नया फीचर उन समस्याओं को खत्म करता है जिनका सामना लोग लंबे समय से कर रहे थे, जैसे लंबी लाइनें, यात्रा का समय और असुविधा। खासकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए यह सुविधा बेहद फायदेमंद है। UIDAI ने इसे पूरी तरह सुरक्षित और आसान बताया है।

कैसे काम करेगा नया मोबाइल अपडेट सिस्टम

यूज़र mAadhaar ऐप में अपना आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद नए नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP वेरिफ़ाई करने के बाद स्मार्टफोन कैमरे से फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। न कोई दस्तावेज़, न कोई अपॉइंटमेंट, पूरी प्रक्रिया ऐप पर ही पूरी हो जाएगी।