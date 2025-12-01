अब घर बैठे इस ऐप से बदले अपने Aadhaar का मोबाइल नंबर, आधार सेंटर का झंझट खत्म

Aadhaar Mobile Number Change: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने mAadhaar ऐप में नया फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से अब आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर घर बैठे ही अपडेट किया जा सकेगा। यह सुविधा OTP वेरिफ़िकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन पर आधारित है, जिससे अब लोगों को आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि UIDAI ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी साझा की है और आधार धारक जल्द ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, जिस पर UIDAI की और से आगे अपडेट दिया जायेगा।
अब बिना झंझट होगा नंबर अपडेट
यह नया फीचर उन समस्याओं को खत्म करता है जिनका सामना लोग लंबे समय से कर रहे थे, जैसे लंबी लाइनें, यात्रा का समय और असुविधा। खासकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए यह सुविधा बेहद फायदेमंद है। UIDAI ने इसे पूरी तरह सुरक्षित और आसान बताया है।
कैसे काम करेगा नया मोबाइल अपडेट सिस्टम
यूज़र mAadhaar ऐप में अपना आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद नए नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP वेरिफ़ाई करने के बाद स्मार्टफोन कैमरे से फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। न कोई दस्तावेज़, न कोई अपॉइंटमेंट, पूरी प्रक्रिया ऐप पर ही पूरी हो जाएगी।
UIDAI ने ट्वीट में क्या बताया:
घर बैठे जल्द ही आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करें- अब OTP और फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए! अब आधार केंद्र पर लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। बने रहें अपडेट्स के लिए…
Coming Soon! Update Mobile number in Aadhaar from the comfort of your home -- through OTP & Face Authentication.— Aadhaar (@UIDAI) November 28, 2025
No more standing in the queue at the Aadhaar Centre.
Stay tuned...
Download now!
Android: https://t.co/f6QEuG8cs0
iOS: https://t.co/RUuBvLwvsQ
Early adopters… pic.twitter.com/ZDjguIc9rZ
ऐप डाउनलोड और फीचर
mAadhaar ऐप Android पर Google Play Store और iOS पर App Store से डाउनलोड किया जा सकता है। UIDAI ने बताया कि नया फीचर जल्द ही सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा, इसलिए यूज़र्स को ऐप का नवीनतम वर्ज़न पहले से इंस्टॉल रखने की सलाह दी गई है। फिलहाल मोबाइल नंबर अपडेट अभी भी केंद्र में किया जा रहा है, लेकिन यह बड़ा बदलाव प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर देगा।
Digital India और ‘Mera Aadhaar Meri Pehchaan’ को मिलेगी मजबूती
UIDAI का यह कदम देश के डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन को और आगे बढ़ाएगा। एक अरब से अधिक आधारधारकों के लिए यह सुविधा न केवल समय बचाने वाली है, बल्कि डेटा सुरक्षा और यूज़र सुविधा को प्राथमिकता देने का बड़ा कदम भी माना जा रहा है। यूज़र अपने अनुभव UIDAI को feedback.app@uidai.net.in पर भेज सकते हैं।
