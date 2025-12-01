Karnataka TET Hall Ticket, Download Now!
CAT 2025 आंसर-की: कब होगी जारी? जानें रिस्पांस शीट जारी होने का शेड्यूल, कैसे करें आपत्ति दर्ज

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 1, 2025, 15:45 IST

CAT 2025 Answer Key: IIM कोझिकोड जल्द ही, कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की आंसर की जारी करेगा। जिन छात्रों ने 30 नवंबर, 2025 को एग्जाम दिए थे, उन्हें आंसर की देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर नजर बनाए रखनी होगी। यह एग्जाम पूरे भारत में पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए तीन स्लॉट में आयोजित की गई थी। छात्र एग्जाम के एक हफ्ते के अंदर, यानी 5 या 6 दिसंबर, 2025 तक आंसर की जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं।

IIM CAT परीक्षा 2025 की मुख्य बातें

छात्र नीचे दी गई टेबल से CAT एग्जाम 2025 की जरूरी जानकारी देख सकते हैं। 

इवेंट  डिटेल्स 
इवेंट का नाम  IIM CAT एग्जाम 2025 आंसर-की 
एग्जाम का नाम  कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट)
बोर्ड का नाम  IIM कोझिकोड
शैक्षणिक वर्ष  2025-26
ऑफिशियल वेबसाइट  iimcat.ac.in 
स्ट्रीम मैनेजमेंट 
प्रोग्राम  MBA PG डिप्लोमा 
लेवल  पोस्ट ग्रेजुएट (PG )
एग्जाम डेट 30 नवंबर, 2025
आंसर-की जारी करने की डेट 6 दिसंबर, 2025 (अपेक्षित)
स्लॉट्स  3
क्रेडेंशियल्स 1. यूजर आईडी2. पासवर्ड 

IIM CAT 2025 आंसर की डाउनलोड कैसे करें?

जब यूनिवर्सिटी आंसर-की जारी करेगी, तो उसे ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए छात्रों को नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

  1. ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।
  2. छात्र लॉगिन पेज पर क्लिक करें।
  3. लॉगिन करने के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करें।
  4. डैशबोर्ड में, 'CAT 2025 Answer Key' के लिंक पर क्लिक करें।
  5. IIM CAT 2025 आंसर की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  6. इसे जांचें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए डाउनलोड कर लें।

छात्र आंसर-की के अनुसार अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रोविजनल आंसर की जारी होने के कुछ दिनों के अंदर ही वेबसाइट पर अपडेटेड फाइनल आंसर की भी जारी करेगी।

IIM Kozhikode will soon release the CAT 2025 answer key for the exam held on November 30, 2025
