दुनिया के इन देशों में है सबसे तेज इंटरनेट, देखें लिस्ट

आज की आपस में जुड़ी दुनिया में मोबाइल इंटरनेट आधुनिक जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, रिमोट वर्क और वर्चुअल कम्युनिकेशन जैसे कई क्षेत्रों में एक अच्छे डिजिटल अनुभव के लिए इंटरनेट की स्पीड बहुत जरूरी है। साल 2025 के आने के साथ बहुत तेज कनेक्शन देने के मामले में देशों के बीच मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है। अक्टूबर 2025 में दुनिया भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 6.04 बिलियन थी। यह संख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग 73.2 प्रतिशत है। दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट वाले 10 देश रैंक देश Mbps 1 संयुक्त अरब अमीरात 624.87 2 कतर 508.49 3 कुवैत 411.75 4 ब्राजील 243.62 5 बुल्गारिया 229.49 6 बहरीन 227.59 7 दक्षिण कोरिया 227.07 8 ब्रुनेई 194.18 9 सऊदी अरब 191.40 10 डेनमार्क 178.51



1. संयुक्त अरब अमीरात (624.87 Mbps) UAE अपने विश्व स्तरीय 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भारी निवेश के कारण वैश्विक रैंकिंग में अपनी बढ़त बनाए हुए है। उन्नत मोबाइल नेटवर्क को बड़े पैमाने पर अपनाने और सरकार द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल कार्यक्रमों से मोबाइल स्पीड में इसका दबदबा और भी मजबूत हुआ है। 2. कतर (508.49 Mbps) कतर दूसरे स्थान पर है, जहां पूरे देश में 5G और नेटवर्क कनेक्टिविटी का अच्छा कवरेज है। देश में स्मार्ट सिटी बनाने पर जोर देने और डिजिटल बदलाव की दिशा में बढ़ने के कारण मोबाइल इंटरनेट पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। 3. कुवैत (411.75 Mbps) कुवैत भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, जो लगातार हाई-स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवा देता है। देश में 5G की मजबूत व्यवस्था ने स्ट्रीमिंग, गेमिंग और यूजर के अनुभव को बहुत बेहतर बना दिया है। 4. ब्राजील (243.62 Mbps) ब्राजील में मोबाइल इंटरनेट का प्रदर्शन यह दिखाता है कि देश के प्रमुख शहरों में 5G को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। लैटिन अमेरिका में मोबाइल स्पीड के मामले में सबसे आगे होने के कारण, ब्राजील ने कनेक्टिविटी में नए मानक स्थापित किए हैं।