Role और Responsibility में क्या होता है अंतर, पढ़ें यहां

भूमिका और जिम्मेदारी, ये दो आसान शब्द हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं। हालांकि, ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन किसी भी संगठन, संस्थान या सामाजिक व्यवस्था में दोनों के अलग-अलग मतलब और महत्त्व होते हैं। इस अंतर को समझने से तालमेल बेहतर होता है। इससे यह भी पक्का होता है कि हर किसी को पता हो कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है। कोई भी व्यवस्था तब आसानी से चलती है, जब लोगों को पता हो कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। स्कूल, ऑफिस या सामुदायिक परियोजनाओं में हर व्यक्ति के खास पद और कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों को अक्सर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के रूप में बताया जाता है। दोनों के बीच का अंतर जानने से भ्रम से बचा जा सकता है। इससे काम और बातचीत में स्पष्टता बनी रहती है। भूमिका(Role) क्या है? भूमिका वह हिस्सा या पद है, जो कोई व्यक्ति किसी समूह या व्यवस्था में निभाता है। यह बताता है कि वह व्यक्ति क्या काम करता है और उससे किस तरह के योगदान की उम्मीद की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो भूमिका किसी व्यक्ति के पद को एक पहचान और दिशा देती है।

उदाहरण के लिए एक अस्पताल में डॉक्टर की भूमिका मरीजों को मेडिकल देखभाल देना है। यह भूमिका अस्पताल में डॉक्टर के पद और उद्देश्य को बताती है। इसी तरह, एक शिक्षक की भूमिका छात्रों को पढ़ाना और उनकी सीखने की यात्रा में उनका मार्गदर्शन करना है। हर भूमिका एक बड़े लक्ष्य से जुड़ी होती है, जिसे हासिल करने में वह व्यक्ति मदद करता है। जिम्मेदारियां क्या हैं? जिम्मेदारी का मतलब उन खास कामों और कर्तव्यों से है, जो किसी भूमिका के साथ आते हैं। इसका मतलब उन कर्तव्यों से है, जिन्हें एक व्यक्ति को ईमानदारी और कुशलता से पूरा करना होता है। जब कोई व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तो वह अपने काम के नतीजे के लिए जवाबदेह होने पर सहमत होता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक की जिम्मेदारियों में पाठ तैयार करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, असाइनमेंट जांचना और छात्रों की सही प्रगति पक्की करना शामिल है। यही वे काम हैं, जो शिक्षक की भूमिका को असल रूप देते हैं। समर्पण के साथ जिम्मेदारियां निभाने से भरोसा बनता है और काम आसानी से पूरा होता है।