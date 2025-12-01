Karnataka TET Hall Ticket, Download Now!
Focus
Quick Links

मराठा साम्राज्य के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, यहां परखें

By Kishan Kumar
Dec 1, 2025, 16:04 IST

मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। यह 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। यह साम्राज्य अपनी सैन्य रणनीतियों, प्रशासनिक सुधारों और गुरिल्ला युद्ध के लिए जाना जाता था। इसने चौथ और सरदेशमुखी जैसी प्रणालियां स्थापित कीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761) ने इसकी शक्ति को कमजोर कर दिया, जिसके कारण 1818 में अंग्रेजों ने इस पर विजय प्राप्त कर ली। नीचे मराठा साम्राज्य पर सामान्य ज्ञान के कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल और जवाब दिए गए हैं। ये सवाल SSC, बैंकिंग और अन्य राज्य परीक्षाओं जैसी ज्यादातर सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
मराठा साम्राज्य
मराठा साम्राज्य

मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। यह 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभरा। इस साम्राज्य की शुरुआत महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र से हुई थी। शिवाजी के नेतृत्व में इसका तेजी से विस्तार हुआ और इसने मुगलों के प्रभुत्व को चुनौती दी।

मराठे अपनी सैन्य कुशलता और प्रशासनिक समझ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए 'चौथ' और 'सरदेशमुखी' जैसी नई कर प्रणालियां लागू कीं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद साम्राज्य का प्रभाव कम हो गया। आखिरकार 1818 में यह ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों के सामने हार गया। इसने भारतीय इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण युग का अंत कर दिया।

नीचे मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) दिए गए हैं। हर प्रश्न के साथ उसका उत्तर और एक संक्षिप्त विवरण भी है:

1. मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की?

a) बाजीराव प्रथम

b) शिवाजी

c) संभाजी

d) शाहू

उत्तर: b) शिवाजी

विवरण: शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रीय प्रमुखों को एकजुट करके और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके मराठा साम्राज्य की नींव रखी।

2. शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी?

a) पुणे

b) रायगढ़

c) सतारा

d) कोल्हापुर

उत्तर: b) रायगढ़

विवरण: शिवाजी ने किलेबंदी के बाद रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। यह मराठा साम्राज्य का एक रणनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था।

3. 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच कौन-सी संधि हुई थी?

a) पुरंदर की संधि

b) सालबाई की संधि

c) बेसिन की संधि

d) देवगांव की संधि

उत्तर: a) पुरंदर की संधि

विवरण: 1665 की पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच एक समझौता था। जय सिंह प्रथम मुगल बादशाह औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस संधि के तहत शिवाजी मुगलों को 23 किले सौंपने के लिए सहमत हुए।

4. 1674 में राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन-सी उपाधि धारण की थी?

a) छत्रपति

b) महाराजाधिराज

c) पेशवा

d) राजा

उत्तर: a) छत्रपति

विवरण: 1674 में रायगढ़ में अपने राज्याभिषेक के दौरान शिवाजी ने "छत्रपति" की उपाधि धारण की। यह उपाधि उनके स्वतंत्र शासन और मराठा साम्राज्य पर उनके सर्वोच्च नेतृत्व का प्रतीक थी।

5. अष्ट प्रधान प्रणाली की शुरुआत किसने की थी:

a) बालाजी विश्वनाथ

b) शिवाजी

c) संभाजी

d) राजाराम

उत्तर: b) शिवाजी

विवरण: अष्ट प्रधान आठ सदस्यों वाली एक परिषद् थी। यह प्रशासन में शिवाजी की सहायता करती थी। इसमें पेशवा (प्रधानमंत्री) और सेनापति (कमांडर-इन-चीफ) जैसे प्रमुख मंत्री शामिल थे।

6. मराठा साम्राज्य में पेशवा का शुरुआती पद किसके पास था?

a) बाजी राव प्रथम

b) माधव राव प्रथम

c) बालाजी विश्वनाथ

d) नाना फड़नवीस

उत्तर: c) बालाजी विश्वनाथ

विवरण: बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, जिन्हें छत्रपति शाहू ने नियुक्त किया था। उन्होंने मराठा प्रशासन में पेशवा शासन की नींव रखी।

7. मराठा प्रशासन में 'चौथ' शब्द का क्या मतलब है?

a) एक सैन्य पद

b) एक भू-राजस्व कर

c) एक धार्मिक समारोह

d) एक प्रकार की किलेबंदी

उत्तर: b) एक भू-राजस्व कर

विवरण: 'चौथ' नाममात्र के मुगल शासन वाले इलाकों पर लगाया जाने वाला 25% का कर था। यह मराठों के लिए राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत था।

8. मुगलों के खिलाफ अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए कौन-सा मराठा नेता प्रसिद्ध था?

a) संभाजी

b) बाजी राव प्रथम

c) शिवाजी महाराज

d) महादाजी शिंदे

उत्तर: c) शिवाजी महाराज

9. 18वीं शताब्दी में किस पेशवा ने मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया?

a) बालाजी विश्वनाथ

b) बाजी राव प्रथम

c) माधवराव प्रथम

d) रघुनाथ राव

उत्तर: b) बाजी राव प्रथम

विवरण: पेशवा बाजी राव प्रथम ने 1720 और 1740 के बीच मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार किया।

10. किस मराठा शासक ने बेसिन की संधि (1802) पर हस्ताक्षर किए थे?

a) बाजीराव द्वितीय

b) शाहू

c) माधव राव द्वितीय

d) रघुजी भोंसले

उत्तर: a) बाजीराव द्वितीय

विवरण: बेसिन की संधि (1802) बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसी के कारण दूसरा आंग्ल-मराठा युद्ध हुआ।

पढ़ेंःउत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘मसालों का शहर’, जानें क्या है नाम

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News