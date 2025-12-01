मराठा साम्राज्य के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, यहां परखें

मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। यह 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभरा। इस साम्राज्य की शुरुआत महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र से हुई थी। शिवाजी के नेतृत्व में इसका तेजी से विस्तार हुआ और इसने मुगलों के प्रभुत्व को चुनौती दी। मराठे अपनी सैन्य कुशलता और प्रशासनिक समझ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए 'चौथ' और 'सरदेशमुखी' जैसी नई कर प्रणालियां लागू कीं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद साम्राज्य का प्रभाव कम हो गया। आखिरकार 1818 में यह ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों के सामने हार गया। इसने भारतीय इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण युग का अंत कर दिया। नीचे मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) दिए गए हैं। हर प्रश्न के साथ उसका उत्तर और एक संक्षिप्त विवरण भी है: 1. मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की?

a) बाजीराव प्रथम b) शिवाजी c) संभाजी d) शाहू उत्तर: b) शिवाजी विवरण: शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रीय प्रमुखों को एकजुट करके और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 2. शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? a) पुणे b) रायगढ़ c) सतारा d) कोल्हापुर उत्तर: b) रायगढ़ विवरण: शिवाजी ने किलेबंदी के बाद रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। यह मराठा साम्राज्य का एक रणनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था। 3. 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच कौन-सी संधि हुई थी? a) पुरंदर की संधि b) सालबाई की संधि c) बेसिन की संधि d) देवगांव की संधि उत्तर: a) पुरंदर की संधि विवरण: 1665 की पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच एक समझौता था। जय सिंह प्रथम मुगल बादशाह औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस संधि के तहत शिवाजी मुगलों को 23 किले सौंपने के लिए सहमत हुए। 4. 1674 में राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन-सी उपाधि धारण की थी?

a) छत्रपति b) महाराजाधिराज c) पेशवा d) राजा उत्तर: a) छत्रपति विवरण: 1674 में रायगढ़ में अपने राज्याभिषेक के दौरान शिवाजी ने "छत्रपति" की उपाधि धारण की। यह उपाधि उनके स्वतंत्र शासन और मराठा साम्राज्य पर उनके सर्वोच्च नेतृत्व का प्रतीक थी। 5. अष्ट प्रधान प्रणाली की शुरुआत किसने की थी: a) बालाजी विश्वनाथ b) शिवाजी c) संभाजी d) राजाराम उत्तर: b) शिवाजी विवरण: अष्ट प्रधान आठ सदस्यों वाली एक परिषद् थी। यह प्रशासन में शिवाजी की सहायता करती थी। इसमें पेशवा (प्रधानमंत्री) और सेनापति (कमांडर-इन-चीफ) जैसे प्रमुख मंत्री शामिल थे। 6. मराठा साम्राज्य में पेशवा का शुरुआती पद किसके पास था? a) बाजी राव प्रथम b) माधव राव प्रथम c) बालाजी विश्वनाथ d) नाना फड़नवीस उत्तर: c) बालाजी विश्वनाथ विवरण: बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, जिन्हें छत्रपति शाहू ने नियुक्त किया था। उन्होंने मराठा प्रशासन में पेशवा शासन की नींव रखी। 7. मराठा प्रशासन में 'चौथ' शब्द का क्या मतलब है?