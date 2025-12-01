Karnataka TET Hall Ticket, Download Now!
Focus
Quick Links

BRABU UG Result 2025 OUT: बीआरएबीयू यूजी सेमेस्टर 3 रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Dec 1, 2025, 16:03 IST

BRABU UG सेमेस्टर 3 रिजल्ट 2025 जारी हो गया है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट brabu.net से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट तक पहुंचने के लिए छात्रों को रोल नंबर दर्ज करना होगा।

Add as a preferred source on Google
Join us
BRABU UG सेमेस्टर 3 रिजल्ट 2025
BRABU UG सेमेस्टर 3 रिजल्ट 2025

BRABU UG Result 2025 OUT: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) ने यूजी सेमेस्टर 3 का रिजल्ट 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने सेमेस्टर 3 की परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट brabu.net पर जाकर देख सकते हैं।  बीआरएबीयू यूजी रिजल्ट 2025 BRABU की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

BRABU UG Result 2025 Marksheet PDF Link

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) ने UG सेमेस्टर 3 रिजल्ट 2025 लिंक एक्टिव कर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट brabu.net पर जाकर या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

BRABU UG Result 2025 Direct Link

यहां क्लिक करें

कैसे चेक करें बीआरएबीयू यूजी सेमेस्टर 3 रिजल्ट 2025?

बीआरएबीयू यूजी सेमेस्टर 3 रिजल्ट 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  1. BRABU की आधिकारिक वेबसाइट brabu.net पर जाएं।

  2. होमपेज पर “UG Semester 3 Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

  4. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  5. स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

BRABU स्कोरकार्ड पर उल्लिखित विवरण

BRABU UG सेमेस्टर 3 रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को अपने स्कोरकार्ड में दी गई इन जानकारियों को ध्यान से चेक करना चाहिए:

  • छात्र का पूरा नाम

  • परीक्षा का नाम

  • जन्म तिथि

  • रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर

  • कोर्स का नाम

  • सेमेस्टर/साल

  • विषयवार अंक और ग्रेड

  • कुल प्राप्त अंक

  • विश्वविद्यालय का नाम

  • परीक्षा सत्र

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News