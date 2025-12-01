CTET Syllabus 2025: पेपर 1 और 2 सीटीईटी सिलेबस और परीक्षा पैटर्न PDF डाउनलोड करें

CTET Syllabus 2025: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2025 का आयोजन 8 फरवरी 2026 को किया जाएगा। ऐसे में अभी से तैयारी शुरू करना बेहद महत्वपूर्ण है। CTET की तैयारी में सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस आपको यह जानकारी देता है कि परीक्षा में किन विषयों और टॉपिक्स से सवाल आएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को सही दिशा में और बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं।
CTET में दो पेपर होते हैं—पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, जबकि पेपर 2 उन लोगों के लिए होता है जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। दोनों पेपर के विषय अलग होते हैं, इसलिए पेपर-वार सिलेबस जानना आपकी तैयारी को और मजबूत बनाता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक CTET सिलेबस PDF, पिछले वर्ष के प्रश्नपत्र और मॉक टेस्ट का सहारा लेकर अपनी तैयारी को बेहतर करें।
CTET Exam Syllabus 2025
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) भारत में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की जाती है और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सरकारी स्कूलों में शिक्षण पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करती है। यह परीक्षा दो भागों में बांटी गई है - पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, जबकि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले उम्मीदवारों के लिए है।
शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए CTET पाठ्यक्रम 2025 की गहरी समझ होना आवश्यक है। यह पाठ्यक्रम उन विषयों की सूची प्रदान करता है जिन पर उम्मीदवारों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह लेख CTET 2025 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, साथ ही पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी प्रदान करता है।
CTET परीक्षा सिलेबस 2025 का अवलोकन
CTET परीक्षा जुलाई 2025 में आयोजित होने की संभावना है, और उम्मीदवारों को अपनी तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर लेनी चाहिए। इस परीक्षा में CBSE द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम को उम्मीदवार के ज्ञान, शिक्षण क्षमता और विषय-विशिष्ट विशेषज्ञता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक स्तर) को पढ़ाना चाहते हैं, जबकि पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 (उच्च प्राथमिक स्तर) को पढ़ाना चाहते हैं। सीटीईटी परीक्षा सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है।
|
परीक्षा का नाम
|
सीटीईटी 2025 परीक्षा
|
संचालन निकाय का नाम
|
सीबीएसई
|
परीक्षा
|
8 फरवरी 2026
|
वर्ग
|
सिलेबस
|
सीटीईटी परीक्षा मोड
|
ऑफलाइन- पेन पेपर मोड (ओएमआर)
|
प्रश्नों के प्रकार
|
बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
|
कुल अंक
|
150
|
अधिकतम अंक
|
|
सीटीईटी आधिकारिक वेबसाइट
|
ctet.nic.in
CTET Exam Syllabus 2025: सीटेट परीक्षा पैटर्न
- परीक्षा मोड: ऑफलाइन (Pen and Paper)
- प्रश्नों की संख्या: 150 प्रश्न प्रत्येक पेपर में
- प्रश्न प्रकार: MCQs (Multiple Choice Questions)
- अवधि: 2.5 घंटे
- अंकन प्रणाली: +1 अंक प्रत्येक सही उत्तर के लिए; कोई नकारात्मक अंकन नहीं
- भाषा: अंग्रेज़ी और हिंदी
CTET पेपर 1 (Classes I–V के लिए) एग्जान पैटर्न
उम्मीदवार नीचे दी तालिका में सीटीईटी पेपर 1 परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं।
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
बाल विकास और शिक्षाशास्त्र
|
30
|
30
|
भाषा-I (अनिवार्य)
|
30
|
30
|
भाषा-II (अनिवार्य)
|
30
|
30
|
गणित
|
30
|
30
|
पर्यावरण अध्ययन
|
30
|
30
|
कुल
|
150
|
150
CTET पेपर 2 (Classes VI–VIII के लिए) एग्जाम पैटर्न
उम्मीदवार नीचे दी तालिका में सीटीईटी पेपर 2 परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं।
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
बाल विकास और शिक्षाशास्त्र
|
30
|
30
|
भाषा-I (अनिवार्य)
|
30
|
30
|
भाषा-II (अनिवार्य)
|
30
|
30
|
गणित और विज्ञान
|
60
|
60
|
या सामाजिक अध्ययन
|
60
|
60
|
कुल
|
150
|
150
CTET पेपर 1 सिलेबस 2025 (कक्षा 1 से 5 के लिए)
सीटेट (CTET) पेपर 1 सिलेबस 2025 कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए निर्धारित किया गया है। यह परीक्षा पांच प्रमुख खंडों में विभाजित है, जिनमें कुल 150 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है, और परीक्षा की कुल अवधि 2.5 घंटे है। उम्मीदवार नीचे पेपर 1 के लिए सीटेट सिलेबस देख सकते हैं।
|
विषय
|
टॉपिक्स
|
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी
|
कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग
प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन
इन्फ्लुएंस ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट
सोशलाइजेशन प्रोसेसेस
पियाजे, कोहलबर्ग एंड विगोत्स्की थ्योरीज
कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन
एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नीड्स
टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज
|
लैंग्वेज I
|
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (प्रोज़ एंड पोएट्री)
पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट:
- लैंग्वेज एक्विजीशन
- रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग
- लर्निंग एंड एक्विजीशन
- प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग
- रेमेडियल टीचिंग
|
लैंग्वेज II
|
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (प्रोज़ एंड डिस्कर्सिव पैसेज)
पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट:
- लर्निंग एंड एक्विजीशन
- लैंग्वेज स्किल्स (स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग)
- टीचिंग-लर्निंग मटेरियल्स
- असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स
|
मैथेमेटिक्स
|
जिओमेट्री
शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग
सॉलिड्स अराउंड अस
नंबर्स
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
मल्टिप्लिकेशन
डिवीजन
मेज़रमेंट
टाइम
वॉल्यूम
वेट
पेडागोजिकल इश्यूज:
- लैंग्वेज ऑफ मैथेमेटिक्स
- कम्युनिटी मैथेमेटिक्स
- प्रॉब्लम-सॉल्विंग टेक्नीक्स
|
एनवायरनमेंटल स्टडीज
|
फैमिली एंड फ्रेंड्स
फूड
शेल्टर
वॉटर
ट्रैवल
थिंग्स वी मेक एंड डू
पेडागोजिकल इश्यूज:
- कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस
- इंटीग्रेटेड टीचिंग
- लर्निंग प्रिंसिपल्स
- टीचिंग मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज
CTET पेपर 2 सिलेबस 2025 (कक्षा 6 से 8 के लिए)
CTET (Central Teacher Eligibility Test) Paper 2 सिलेबस 2025 कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है, और यह सिलेबस उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं। इस सिलेबस में कुल 4 प्रमुख सेक्शन होते हैं:
|
सब्जेक्ट
|
डिटेल्ड टॉपिक्स
|
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी
|
- डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 टू 12 इयर्स
- कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन
- लर्निंग एंड पेडागोजी
- कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट
- लर्निंग स्टाइल्स
- मोटिवेशन एंड लर्निंग
- एड्रेसिंग नीड्स ऑफ डिफरेंटली-एबल्ड लर्नर्स
- थ्योरीज बाय पियाजे, कोहलबर्ग, विगोत्स्की
|
लैंग्वेज I
|
- रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (प्रोज़ एंड पोएम)
- पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट:
- लैंग्वेज स्किल्स
- लैंग्वेज एक्विजीशन वर्सेस लर्निंग
- टीचिंग मेथड्स
- इवैल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन
- एरर एनालिसिस एंड करेक्शन
|
लैंग्वेज II
|
- रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (डिस्कर्सिव एंड लिटरेरी पैसेजेस)
- पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट:
- लर्निंग प्रिंसिपल्स
- कम्युनिकेटिव अप्रोच
- टीचिंग-लर्निंग मटेरियल्स
- असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स
- रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग
|
मैथेमेटिक्स
|
- नंबर सिस्टम
- एल्जेब्रा
- जिओमेट्री
- मेंसुरेशन
- डेटा हैंडलिंग
- अरिथमेटिक (रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस)
- पेडागोजिकल इश्यूज:
- प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज
- नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैथेमेटिक्स
- एरर एनालिसिस
- डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग
|
साइंस
|
- फूड: सोर्सेस, कंपोनेंट्स, क्लीनिंग
- मटेरियल्स: टाइप्स, प्रॉपर्टीज, चेंजिस
- द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग
- नैचुरल फिनॉमेना: रेन, स्टॉर्म्स, लाइट
- नैचुरल रिसोर्सेस: एयर, वॉटर, सॉयल
- पेडागोजिकल इश्यूज:
- साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स
- ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन
- यूज़ ऑफ साइंस किट्स
- इवैल्युएशन मेथड्स
|
सोशल स्टडीज/सोशल साइंस
|
- हिस्ट्री: एनशिएंट, मीडिवल, मॉडर्न इंडिया; कल्चर एंड हेरिटेज
- जियोग्राफी: अर्थ, क्लाइमेट, रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर
- सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ: डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट, डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशन
- पेडागोजिकल इश्यूज:
- सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री
- प्रोजेक्ट वर्क
- डिवेलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग
- यूज़ ऑफ मैप्स एंड ग्लोब्स
