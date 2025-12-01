IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स हॉल टिकट, डायरेक्ट लिंक ibps.in

IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। ग्रुप "B" यानी ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) पदों पर भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी (CRP-RRBs-XIV) की लिखित परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को होनी है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं- IBPS RRB Clerk Call letter 2025: डाउनलोड लिंक IBPS RRB क्लर्क कॉल लेटर 2025 डाउनलोड करने के लिए, आपको लिंक पर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करना होगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि (DD-MM-YY) शामिल है। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट कॉल लेटर डाउनलोड करने का आधिकारिक लिंक नीचे दिया गया है:

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क कॉल लेटर 2025 लिंक को डाउनलोड करें IBPS RRB Clerk 2025: महत्वपूर्ण विवरण ग्रुप "B" यानी ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) पदों पर भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर RRBs (CRP-RRBs-XIV) की लिखित परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को होनी है। IBPS क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 महत्वपूर्ण विवरण के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: संचालन निकाय बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) डाक कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) कुल रिक्तियां 8002 एडमिट कार्ड की स्थिति बाहर परीक्षा तिथि 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 लॉगिन क्रेडिटलाइन्स आवश्यक पंजीकरण संख्या/रोल नंबर पासवर्ड/जन्म तिथि चयन प्रक्रिया प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा आधिकारिक वेबसाइट आईबीपीएस.इन IBPS RRB Clerk Call letter 2025: कैसे डाउनलोड करें? जो उम्मीदवार ग्रुप "B" यानी ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) पदों की भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी (CRP-RRBs-XIV) में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं: