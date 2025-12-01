IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स हॉल टिकट, डायरेक्ट लिंक ibps.in

Karnataka TET Hall Ticket, Download Now!
By Priyanka Pal
Dec 1, 2025, 16:53 IST

IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस की ओर से आरआरबी क्लर्क की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in. पर हॉल टिकट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार संबंधित भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। 

IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। ग्रुप "B" यानी ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) पदों पर भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी (CRP-RRBs-XIV) की लिखित परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को होनी है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-

IBPS RRB Clerk Call letter 2025: डाउनलोड लिंक

IBPS RRB क्लर्क कॉल लेटर 2025 डाउनलोड करने के लिए, आपको लिंक पर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करना होगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि (DD-MM-YY) शामिल है। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट कॉल लेटर डाउनलोड करने का आधिकारिक लिंक नीचे दिया गया है:

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क कॉल लेटर 2025

लिंक को डाउनलोड करें 

IBPS RRB Clerk 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

ग्रुप "B" यानी ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) पदों पर भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर RRBs (CRP-RRBs-XIV) की लिखित परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को होनी है। IBPS क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 महत्वपूर्ण विवरण के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

संचालन निकाय

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)

डाक

कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) 

कुल रिक्तियां

8002

एडमिट कार्ड की स्थिति

बाहर

परीक्षा तिथि

6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025

लॉगिन क्रेडिटलाइन्स आवश्यक

पंजीकरण संख्या/रोल नंबर पासवर्ड/जन्म तिथि

चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा

आधिकारिक वेबसाइट

आईबीपीएस.इन

IBPS RRB Clerk Call letter 2025: कैसे डाउनलोड करें?

जो उम्मीदवार ग्रुप "B" यानी ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) पदों की भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी (CRP-RRBs-XIV) में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: www.ibps.in

स्टेप 2 होमपेज पर “CRP-RRBs-XIV” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3“IBPS Clerk Admit Card 2025 for CRP-RRBs-XIV” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4 अपना Registration नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड डालें।

स्टेप 5 कैप्चा सॉल्व करें और “Login” पर क्लिक करें।

स्टेप 6 अपने एडमिट कार्ड की कम से कम दो कॉपी डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें।

