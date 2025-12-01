Karnataka TET Hall Ticket, Download Now!
UP Board Exam Centre 2026: बोर्ड एग्जाम सेंटर की लिस्ट जारी, 7448 एग्जाम सेंटर का हुआ चयन

Dec 1, 2025, 13:20 IST

UP बोर्ड ने होने वाले 10वीं और 12वीं एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी कर दी है। UPMSP ने करीब 7448 एग्जाम सेंटर का चयन किया हैं।

UP Board Exam Centre 2026
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने साल 2026 के हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड एग्जाम के लिए प्रस्तावित एग्जाम सेंटर की सूची जारी कर दी है। इस साल, बिना नकल हुए एग्जाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में एग्जाम सेंटर के नंबर में कमी की गई है। लाखों छात्रों और उनके पैरेंट्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। छात्र अपने जिले के एग्जाम सेंटर की लिस्ट UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर देख सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, UP बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2026 के लिए कुल 7,448 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किए गए हैं, जिसकी लिस्ट में 910 सरकारी, 3,484 एडेड और 3,054 नॉन- एडेड स्कूल भी शामिल हैं। इस वर्ष बोर्ड ने एग्जाम सेंटर की संख्या 7,657 से घटाकर 7,448 कर दी है। 

एग्जाम सेंटर से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए छात्र 4 दिसंबर तक आपत्तियां school.upmsp.edu.in पर उठा सकते हैं। बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर फाइनल लिस्ट को पोस्ट करने से पहले 11 दिसंबर तक सभी आपत्तियों की जांच करेगा।

यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए विंडो - यहां क्लिक करें

यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम सेंटर लिस्ट - यहां क्लिक करें

जिला विद्यालय निरीक्षक छात्रों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों की जांच करेंगे। फिर, उन आपत्तियों को देखकर ही लिस्ट को अप्रूव्ड करेंगे। जिला केंद्र निर्धारण समिति की संस्तुति प्राप्त होने के बाद ही इसे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

इस साल छात्रों के लिए UPMSP ने एग्जाम से जुड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए एक विशेष हेल्पडेस्क जारी किया है। UPMSP ने शिकायत के लिए दिए गए इन टोल-फ्री नंबरों 18001805310 और 18001805312 पर डायल कर सकते हैं।

