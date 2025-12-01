UP Board Exam Centre 2026: बोर्ड एग्जाम सेंटर की लिस्ट जारी, 7448 एग्जाम सेंटर का हुआ चयन

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने साल 2026 के हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड एग्जाम के लिए प्रस्तावित एग्जाम सेंटर की सूची जारी कर दी है। इस साल, बिना नकल हुए एग्जाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में एग्जाम सेंटर के नंबर में कमी की गई है। लाखों छात्रों और उनके पैरेंट्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। छात्र अपने जिले के एग्जाम सेंटर की लिस्ट UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर देख सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, UP बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2026 के लिए कुल 7,448 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किए गए हैं, जिसकी लिस्ट में 910 सरकारी, 3,484 एडेड और 3,054 नॉन- एडेड स्कूल भी शामिल हैं। इस वर्ष बोर्ड ने एग्जाम सेंटर की संख्या 7,657 से घटाकर 7,448 कर दी है।

एग्जाम सेंटर से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए छात्र 4 दिसंबर तक आपत्तियां school.upmsp.edu.in पर उठा सकते हैं। बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर फाइनल लिस्ट को पोस्ट करने से पहले 11 दिसंबर तक सभी आपत्तियों की जांच करेगा।