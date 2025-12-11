EMRS Admit Card 2025 OUT
Focus
Quick Links

India's First Hydrogen Train: कब और कहां चलेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री ने दिया यह जवाब

By Bagesh Yadav
Dec 11, 2025, 12:59 IST

India's First Hydrogen Train: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भारतीय रेल ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि इसका ट्रायल हरियाणा के जिंद–सोनीपत रूट पर हो रहा है। ICF चेन्नई में बनी यह शून्य कार्बन-उत्सर्जन ट्रेन भविष्य में ग्रीन रेल तकनीक की दिशा तय करेगी।

Add as a preferred source on Google
Join us

भारतीय रेल ने देश की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन-सेट पूरी तरह तैयार कर ली है और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को बताया कि यह परियोजना लागत तुलना के लिए नहीं, बल्कि हाइड्रोजन ट्रैक्शन तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए है। ट्रेन का पहला संचालन हरियाणा के जिंद–सोनीपत रूट पर होगा, जहां हाइड्रोजन उत्पादन का एक ग्रीन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। 

लोकसभा में रेल मंत्री ने क्या कहा?

एक लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि भारतीय रेल ने RDSO के मानकों के अनुसार आधुनिक तकनीक पर आधारित पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाने का कार्य शुरू किया है। इसमें डिजाइन फेज, प्रोटोटाइप निर्माण और बुनियादी ढांचा सब कुछ ‘पहली बार’ विकसित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि चूंकि यह सिस्टम अभी पायलट स्तर पर है, इसलिए इसकी लागत की तुलना डीज़ल या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से करना “उचित नहीं” होगा। यह परियोजना भारतीय रेल की स्वच्छ, वैकल्पिक ऊर्जा आधारित परिवहन की दिशा में प्रतिबद्धता दर्शाती है।

हाइड्रोजन ट्रेन में क्या होगा खास

  • DEMU रेक को हाइड्रोजन फ्यूल-सेल आधारित पावर सिस्टम के साथ रेट्रोफिट कर बनाया जा रहा है।

  • फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर बिजली बनाता है, जिसका उप-उत्पाद केवल पानी और ऊष्मा है, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन।

  • इसके इंजन की क्षमता लगभग 1,200 HP है, जो अपने वर्ग की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजनों में शुमार है।

  • ट्रायल के दौरान ट्रेन 110 किमी/घंटा की गति तक चल सकती है।

  • 10 कोच के पूरे सेट की कुल शक्ति लगभग 2,400 kW होगी और करीब 2,600 यात्री ले जाएगी।

  • निर्माण कार्य ICF चेन्नई द्वारा किया गया है, जिसने ड्राइविंग पावर कार का सफल टेस्टिंग पूरा कर लिया है।

रूट, ट्रायल और हाइड्रोजन इन्फ्रास्ट्रक्चर

इस ट्रेन को उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल को आवंटित किया गया है। इसका ट्रायल रन मार्च 2025 में जिंद–सोनीपत (89 किमी) खंड पर शुरू हो चुके हैं।

बता दें कि जिंद में इलेक्ट्रोलिसिस आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। साथ ही रेलवे हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और डिस्पेंसिंग के लिए एकीकृत सुविधाएं भी बना रहा है, जिसके लिए PESO की सुरक्षा मंजूरी ली जा रही है।

हाइड्रोजन ट्रेन कैसे है अलग: 

पहलू

हाइड्रोजन ट्रेन

डीज़ल/इलेक्ट्रिक ट्रेन

ऊर्जा स्रोत

हाइड्रोजन फ्यूल सेल

डीज़ल या ओवरहेड बिजली

उत्सर्जन

केवल जलवाष्प और गर्मी, CO₂ शून्य

डीज़ल में CO₂, बिजली ग्रिड पर निर्भर

इंजन क्षमता

~1200 HP प्रति पावर कार, कुल ~2400 kW

DEMU/लोको की क्षमता विविध

लागत

अभी उच्च, तुलना उचित नहीं

परिपक्व और अनुकूलित

नीति भूमिका

हरित नवाचार का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट

मौजूदा रेल संचालन की रीढ़

एक हाइड्रोजन ट्रेन-सेट की लागत: 

रेल मंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन और उससे जुड़े ढांचे की लागत का सीधा मूल्यांकन अभी संभव नहीं है, क्योंकि यह तकनीक प्रारंभिक विकास फेज में है। 

एक हाइड्रोजन ट्रेन-सेट की लागत लगभग ₹80 करोड़ आंकी गई है। वहीं मार्ग स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत लगभग ₹70 करोड़ तक हो सकती है। आगे लगभग 35 हाइड्रोजन ट्रेनें विकसित करने के लिए रेलवे ने करीब ₹2,800 करोड़ का प्रावधान रखा है।   

यह प्रोजेक्ट ‘Hydrogen for Heritage’ पहल का हिस्सा है, जिसके तहत हाइड्रोजन ट्रेनें हेरिटेज और पहाड़ी रूटों पर भी चलाई जाएंगी। 

अब नहीं देनी होगी Aadhaar की फोटोकॉपी, ऐसे होगा ID वेरिफिकेशन, जानें UIDAI का नया नियम

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Popular Searches

Latest Education News