India's First Hydrogen Train: कब और कहां चलेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री ने दिया यह जवाब

भारतीय रेल ने देश की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन-सेट पूरी तरह तैयार कर ली है और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को बताया कि यह परियोजना लागत तुलना के लिए नहीं, बल्कि हाइड्रोजन ट्रैक्शन तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए है। ट्रेन का पहला संचालन हरियाणा के जिंद–सोनीपत रूट पर होगा, जहां हाइड्रोजन उत्पादन का एक ग्रीन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है।

लोकसभा में रेल मंत्री ने क्या कहा?

एक लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि भारतीय रेल ने RDSO के मानकों के अनुसार आधुनिक तकनीक पर आधारित पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाने का कार्य शुरू किया है। इसमें डिजाइन फेज, प्रोटोटाइप निर्माण और बुनियादी ढांचा सब कुछ ‘पहली बार’ विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि चूंकि यह सिस्टम अभी पायलट स्तर पर है, इसलिए इसकी लागत की तुलना डीज़ल या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से करना “उचित नहीं” होगा। यह परियोजना भारतीय रेल की स्वच्छ, वैकल्पिक ऊर्जा आधारित परिवहन की दिशा में प्रतिबद्धता दर्शाती है।