मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली से जुड़े अहम सवाल और जवाब, यहां देखें

By Kishan Kumar
Dec 11, 2025, 13:41 IST

महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली पर सामान्य ज्ञान के सबसे रोमांचक सवाल और जवाब देखें, जिन्होंने दुनिया भर के सिनेमा में क्रांति ला दी। इप मैन से विंग चुन की ट्रेनिंग लेने से लेकर हॉलीवुड में मिली सफलता और 'एंटर द ड्रैगन' जैसी यादगार फिल्मों तक, यह क्विज ब्रूस ली के असाधारण सफर, उपलब्धियों, विरासत और सांस्कृतिक प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

ब्रुस ली पर क्विज
ब्रुस ली पर क्विज

ब्रूस ली अब तक के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट में से एक हैं। उन्हें उनके दर्शन, कौशल और सिनेमा की दुनिया पर उनके क्रांतिकारी प्रभाव के लिए सराहा जाता था। महान इप मैन से विंग चुन की ट्रेनिंग लेने से लेकर 'द ग्रीन हॉर्नेट' में काटो की भूमिका निभाने और हॉलीवुड में स्टार बनने तक, ली ने सिनेमा में मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से बदल दिया।

उनकी फिल्मों, खासकर 'एंटर द ड्रैगन' ने उन्हें दुनिया भर में एक मेगा-स्टार और आइकन बना दिया। हालांकि, ब्रूस ली का 32 साल की कम उम्र में निधन हो गया, लेकिन वे अपनी शिक्षाओं और मार्शल आर्ट फिल्मों के जरिए अपनी विरासत छोड़ गए। वह आज भी मार्शल आर्टिस्ट और प्रशंसकों की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं।

इस लेख में हम ब्रूस ली पर शीर्ष सामान्य ज्ञान (GK) क्विज देखेंगे।

1. हॉन्ग कॉन्ग में वे कौन से प्रसिद्ध मास्टर थे जिनसे ब्रूस ली ने विंग चुन सीखा था?

-जेट ली

-इप मैन

-जैकी चैन

-सैमो हंग

उत्तर: इप मैन

व्याख्या: इप मैन। इप मैन विंग चुन के ग्रैंडमास्टर थे, जिन्होंने युवा और परेशान ब्रूस ली को अपनी देखरेख में लिया और उन्हें पारंपरिक कुंग फू के मूल सिद्धांत सिखाए।

2. ब्रूस ली का जन्म असल में अमेरिका के किस शहर में हुआ था, जब उनके माता-पिता दौरे पर थे?

-लॉस एंजिल्स

-सिएटल

-न्यूयॉर्क

-सैन फ्रांसिस्को

उत्तर: सैन फ्रांसिस्को

व्याख्या: सैन फ्रांसिस्को। उनका जन्म चाइनीज हॉस्पिटल में हुआ था, जब उनका कैंटोनीज ओपेरा ग्रुप अमेरिका के दौरे पर था। उनकी अमेरिकी नागरिकता उनके जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण साबित हुई।

3. उस लोकप्रिय टीवी शो का क्या नाम था, जिसमें ब्रूस ली ने साइडकिक काटो के रूप में पहली बार प्रसिद्धि पाई थी?

-कुंग फू

-द ग्रीन हॉर्नेट

-हवाई फाइव-0

-लॉन्गस्ट्रीट

उत्तर: द ग्रीन हॉर्नेट

व्याख्या: द ग्रीन हॉर्नेट। 1966 और 1967 के बीच, ली ने नकाबपोश साइडकिक काटो की भूमिका निभाई, जिसने अमेरिकी टेलीविजन दर्शकों के लिए मुख्यधारा में हाई-टेक मार्शल आर्ट्स को पेश किया।

4. ब्रूस ली बनने से पहले उनका कैंटोनीज जन्म नाम क्या था?

-ली शियाओलोंग

-ली जियान

-ली जुन-फैन

-ब्रूस ली

उत्तर: ली जुन-फैन

व्याख्या:इस नाम का मतलब मोटे तौर पर 'वापस आना' होता है। यह नाम उनकी मां ने सुझाया था, क्योंकि वह चाहती थीं कि वह बाद में अमेरिका वापस आएं।

5. 1973 की किस फिल्म ने ब्रूस ली को उनकी मृत्यु के तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय सुपरस्टार का दर्जा दिलाया?

-द बिग बॉस

-फिस्ट ऑफ फ्यूरी

-द वे ऑफ द ड्रैगन

-एंटर द ड्रैगन

उत्तर:एंटर द ड्रैगन

व्याख्या:यह एक बड़े स्टूडियो (वॉर्नर ब्रदर्स) द्वारा बांटी गई पहली चीनी मार्शल आर्ट्स फिल्म है और यह दुनिया भर में एक प्रतीकात्मक सफलता बन गई।

6. ब्रूस ली का दुखद निधन किस उम्र में हुआ था?

-29

-32

-38

-45

उत्तर:32

व्याख्या: ब्रूस ली का 20 जुलाई, 1973 को हॉन्ग कॉन्ग में दुखद निधन हो गया, जो दुनिया के लिए एक अचानक सदमा था। इस तरह बहुत कम उम्र में ही वह हमेशा के लिए एक महान हस्ती बन गए।

7. अपनी फिल्मों में, ब्रूस ली एक खास हथियार ननचाकू का इस्तेमाल करने के लिए मशहूर हुए। इस हथियार का दूसरा आम नाम क्या है?

-कटाना

-साई

-बो स्टाफ

-ननचक्स

उत्तर:ननचक्स

व्याख्या: वे ननचाकू का इस्तेमाल करने में भी बहुत माहिर थे और इसे अविश्वसनीय रूप से तेज और बिजली की गति से चलाते थे, जैसा कि "फिस्ट ऑफ फ्यूरी" या "एंटर द ड्रैगन" जैसी फिल्मों के क्लासिक दृश्यों में देखा गया है।

8. ब्रूस ली की इकलौती संतान का क्या नाम था, जो एक एक्शन मूवी स्टार भी बने?

-शैनन ली

-ब्रैंडन ली

-डेविड ली

-जेम्स ली

उत्तर: ब्रैंडन ली

व्याख्या: ब्रैंडन ली। अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए, ब्रैंडन 'द क्रो' जैसी फिल्मों के साथ एक सफल अभिनेता बने, इससे पहले कि 1993 में फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

9. फिल्म 'द वे ऑफ द ड्रैगन' में, ब्रूस ली ने रोमन कोलोसियम के अंदर एक कोरियोग्राफ की गई लड़ाई में किसके साथ मुकाबला किया था?

-जैकी चैन

-जेट ली

-चक नॉरिस

-बॉब वॉल

उत्तर: चक नॉरिस

व्याख्या: ब्रूस ली और युवा चक नॉरिस के बीच कोलोसियम की प्रसिद्ध लड़ाई को फिल्म इतिहास के सबसे अच्छे मार्शल आर्ट्स मुकाबलों में से एक माना जाता है।

10. ब्रूस ली को उनके बेटे ब्रैंडन के साथ कहां दफनाया गया है?

-हॉन्ग कॉन्ग

-लॉस एंजिल्स

-सिएटल, वाशिंगटन

-सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया

उत्तर:सिएटल, वाशिंगटन

व्याख्या: उन्हें लेक व्यू कब्रिस्तान में दफनाया गया है, जो अब ब्रूस ली के प्रशंसकों के लिए दुनिया भर में एक प्रसिद्ध स्थल है।

