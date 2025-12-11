क्या हैं Gen-Z पोस्ट ऑफिस और सामान्य डाकघरों से कितने हैं अलग, जानें यहां

जब भी आपके सामने पोस्ट ऑफिस की बात होती है, तो आपके मन में पुराने समय के पोस्ट ऑफिस की तस्वीरें ताजा हो जाती होंगी। एक ऐसा पोस्ट ऑफिस, जिसमें लंबी-लंबी कतारें, बदरंग दीवारें, बैठने और खड़े होने, दोनों के लिए ही जगह की कमी और काम-काज का वही पारंपरिक तरीका, जिससे समय की अधिक खपत हो।

हालांकि, अब यह पुरानी बातें हो गई हैं। क्योंकि, भारतीय डाक ने मौजूदा समय और युवा पीढ़ी को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों में मौजूद डाकघरों की थीम बदल ती है। नई थीम Gen-Z पोस्ट ऑफिस हो गई है, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस का रंग रूप ही बदल दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य युवाओं को पोस्ट ऑफिस के प्रति आकर्षित करना और मौजूदा समय में पोस्ट ऑफिस के महत्त्व को बनाए रखना है।

क्या है Gen-Z पोस्ट ऑफिस

Gen-Z पोस्ट ऑफिस नए जमाने का पोस्ट ऑफिस है, जिसे पहले से ही मौजूद डाकघरों को नया रूप देकर तकनीक, साज-सज्जा और आधुनिक सुविधाओं के मिश्रण से लैस किया गया है। ऐसे में अब युवाओं को पोस्ट ऑफिस पूरी तरह से डिजिटल मिल रहा है, जहां भुगतान के लिए क्यूआर कोड, बैठने के लिए अधिक जगह, साफ-सुथरे दीवारें और अधिक साज-सज्जा व सेल्फ सर्विस कियोस्क की उपलब्धता है।