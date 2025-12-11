EMRS Admit Card 2025
Bihar SHS ANM Admit Card 2025 Link [OUT]: बिहार एएनएम एडमिट कार्ड shs.bihar.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 11, 2025, 13:46 IST

Bihar SHS ANM Admit Card 2025 OUT: बिहार ANM एडमिट कार्ड 2025 आज 11 दिसंबर 2025 को shs.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो 17 से 19 दिसंबर 2025 तक होने वाले कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट में शामिल होने वाले है, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार SHS ANM एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

बिहार एसएचएस एएनएम एडमिट कार्ड 2025 आउट
Bihar ANM Admit Card 2025 OUT: स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार ने आज 11 दिसंबर 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.shs.bihar.gov.in पर आधिकारिक तौैर पर बिहार ANM एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट में 5006 खाली पोस्ट भरने के लिए ऑक्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ (ANM) के पद के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) एग्जाम राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर  17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा।

बिहार SHS ANM एडमिट कार्ड 2025 Download Link

बिहार ANM एडमिट कार्ड 2025 लिंक अब स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट www.shs.bihar.gov.in पर Active कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा देने वाले हैं, वे अपने Application No./Login ID और Password का उपयोग करके SHS बिहार ANM एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

ध्यान दें, बिना बिहार ANM हॉल टिकट 2025 के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए परीक्षा केंद्र पर जाते समय एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी भी अवश्य साथ ले जाएं।

Bihar ANM Admit Card 2025 Active- यहां क्लिक करें

SHS Bihar ANM Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

सभी उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन विवरण दर्ज करके आसानी से SHS बिहार ANM एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट-shs.bihar.gov.in पर जाएं।

  • वेबसाइट के होमपेज पर “Advertisement Section” में क्लिक करें।

  • वहां लिंक देखें: “Online Applications are invited for the post of ANM Adv. No.- 08/2025” और उस पर क्लिक करें।

  • अब आपके सामने लॉगिन विंडो खुलेगी: https://cdn3.digialm.com//EForms/configuredHtml/1631/94951/login.html

  • उम्मीदवार इसमें अपना Application Number / Login ID और Password डालकर लॉगिन करें।

  • लॉगिन करने के बाद आपका बिहार ANM एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • एडमिट कार्ड में सभी विवरण ध्यान से चेक करें और परीक्षा में जाने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट कर लें।

