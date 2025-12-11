EMRS Admit Card 2025 OUT
Bihar SHS Ophthalmic Assistant Admit Card 2025 जारी हुआ, shs.bihar.gov.in करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Dec 11, 2025, 15:28 IST

Bihar SHS Admit Card 2025: बिहार SHS नेत्र सहायक भर्ती परीक्षा 10 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने कुल 220 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 

Bihar SHS Ophthalmic Assistant Admit Card 2025
Bihar SHS Ophthalmic Assistant Admit Card 2025

Bihar SHS Admit Card 2025: बिहार स्वास्थ्य विभाग राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (Bihar SHS) ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। नेत्र सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन कुल 220 रिक्त पदों को भरने के लिए किया जाएगा। परीक्षा 20 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त 2025 से 28 अगस्त 2025 तक मांगे गए थे। आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

Bihar SHS Admit Card 2025: एडमिट कार्ड जारी 

बिहार स्वास्थ्य विभाग राज्य स्वास्थ्य सोसायटी की ओर से 20 दिसंबर, 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप सुविधा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक हमने नीचे दिया है:

Bihar SHS Admit Card 2025

एडमिट कार्ड लिंक

Bihar SHS Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

नीचे टेबल में एसएचएस नेत्र सहायक भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण देखें:

भर्ती प्राधिकरण 

बिहार स्वास्थ्य विभाग राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (Bihar SHS)

पद का नाम

नेत्र सहायक 

पदों की संख्या 

220

परीक्षा का ओयजन 

20 दिसंबर, 2025 

ऑनलाइन आवेदन कब हुए थे?

14 से 28 अगस्त, 2025

शैक्षणिक योग्यता 

ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://shs.bihar.gov.in/

Bihar SHS Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

बिहार SHS नेत्र सहायक भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप के माध्यम से एडमिट कार्ड स्वयं से डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://shs.bihar.gov.in/ पर जाएं। 

स्टेप 2 Bihar SHS Ophthalmic Assistant Admit Card/ Hall Ticket 2025 लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अब मांगा गया विवरण दर्ज करें। 

स्टेप 4 अब एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 5 परीक्षा में जाने के लिए प्रिंट आउट ले जाना ना भूलें।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

