Bihar SHS Ophthalmic Assistant Admit Card 2025 जारी हुआ, shs.bihar.gov.in करें डाउनलोड

Bihar SHS Admit Card 2025: बिहार स्वास्थ्य विभाग राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (Bihar SHS) ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। नेत्र सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन कुल 220 रिक्त पदों को भरने के लिए किया जाएगा। परीक्षा 20 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त 2025 से 28 अगस्त 2025 तक मांगे गए थे। आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Bihar SHS Admit Card 2025: एडमिट कार्ड जारी

बिहार स्वास्थ्य विभाग राज्य स्वास्थ्य सोसायटी की ओर से 20 दिसंबर, 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप सुविधा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक हमने नीचे दिया है: