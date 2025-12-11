Bihar BTSC GMO Result 2025: घोषित हुआ परिणाम, चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट btsc.bihar.gov.in डाउनलोड करें

Bihar BTSC GMO Result 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से जीएमओ परिणाम 2025 10 दिसंबर, 2025 को घोषित कर दिया गया है। आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 के बीच लिए गए थे। लिखित परीक्षा का आयोजन 8 और 9 अप्रैल 2025 को किया गया था। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यह लिखित परीक्षा 7274 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसका परिणाम अब आयोग की ओर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से मेरिट लिस्ट की जांच कर सकते हैं।
Bihar BTSC GMO Result 2025: परिणाम घोषित
विज्ञापन संख्या 19/2025 सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना के अंतर्गत सामान्य चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए परिणाम की घोषणा 10 दिसंबर, 2025 को कर दी गई है। जो उम्मीदवार संबंधित भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थए, वे अपना परिणाम डायरेक्ट लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar BTSC GMO Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
जो उम्मीदवार संबंधित भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थए, वे अपना परिणाम डायरेक्ट लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं महत्वपूर्ण विवरणों की जांच नीचे टेबल में कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)
|
पद का नाम
|
सामान्य चिकित्सा अधिकारी (GMO)
|
पदों की संख्या
|
7274
|
परीक्षा का आयोजन
|
11 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025
|
परीक्षा परिणाम
|
10 दिसंबर, 2025 (घोषित)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
btsc.bihar.gov.in
Bihar BTSC GMO Result 2025: मेरिट लिस्ट
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) ने 10 दिसंबर 2025 को btsc.bihar.gov.in पर बिहार बीटीएससी जीएमओ परिणाम 2025 जारी कर दिया है । बिहार बीटीएससी जीएमओ परिणाम 2025 मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:
|
बिहार बीटीएससी जीएमओ परिणाम 2025
Bihar BTSC GMO Result 2025: ऑनलाइन मेरिट लिस्ट डाउनलोड कैसे करें?
बिहार बीटीएससी जीएमओ परिणाम 2025 मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, बिहार बीटीएससी जीएमओ रिजल्ट 2025 डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अपना रोल नंबर/आवेदन संख्या और जन्म तिथि जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 4 अब बिहार बीटीएससी जीएमओ परिणाम 2025 आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5 भविष्य में संदर्भ के लिए बिहार बीटीएससी जीएमओ स्कोर कार्ड 2025 को डाउनलोड करें।
