UPSC CDS 1 Notification 2026: 451 पदों के लिए आवेदन upsc.gov.in, चयन प्रक्रिया सहित डिटेल जानें

By Priyanka Pal
Dec 11, 2025, 12:57 IST

UPSC CDS 1 Recruitment 2026: यूपीएससी सीडीएस 1 भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 451 रिक्त पदों को भरा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लेख में दिया विवरण देखें।

UPSC CDS 1 Notification 2026 Apply Online
UPSC CDS 1 Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS) 1, 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), भारतीय नौसेना अकादमी (INA), वायु सेना अकादमी (AFA) और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) के लिए  कुल 451 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 दिसंबर, 2025 या पहले पूरी कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिया विवरण देख सकते हैं। 

UPSC CDS 1 2026 Notification: नोटिफिकेशन पीडीएफ

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS) 1, 2026 की ओर से कुल 451 रिक्त पदों को भरा जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 दिसंबर, 2025 तक पूरी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखने की सलाह। 

UPSC CDS 1 2026 Apply: महत्वपूर्ण विवरण 

उम्मीदवार जारी किए गए नोटिफिकेशन का महत्वपूर्ण विवरण जैसे आवेदन की अंतिम तिथि, चयन प्रक्रिया आदि नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 

पद  

संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS) 1

पदों की संख्या

451

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

10 दिसंबर, 2025

ऑनलाइन आवेदन की तिथि 

10 से 30 दिसंबर, 2025

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • इंटरव्यू

आयु सीमा 

20 से 24 वर्ष (पद के अनुसार)

ऑफिशियल वेबसाइट 

upsc.gov.in

UPSC CDS 1 2026 Registration: आवेदन लिंक 

यूपीएससी सीडीएस 1 भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को आयोग की ओर से जारी किए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

UPSC CDS 1 2026

आवेदन लिंक

UPSC CDS 1 2026 Application Fees: आवेदन शुल्क 

संबंधित भर्ती के लिए जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है। 

UPSC CDS 1 2026 Apply Online: ऑनलाइन आवेदन के सिंपल स्टेप

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को 30 दिसंबर, 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। आप ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, UPSC CDS 1 2026 Apply Online पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 एप्लिकेशन फॉर्म भरने के लिए अपनी डिटेल भरें। 

स्टेप 4 अब अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करें। 

स्टेप 5 एप्लिकेशन फीस भरें और सबमिट करें। 

स्टेप 6 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

