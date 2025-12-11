EMRS Admit Card 2025 OUT
By Bagesh Yadav
Dec 11, 2025, 13:34 IST

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जो रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट लोन और डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसके पास 22,500 से अधिक शाखाएँ और 65,000+ एटीएम का विशाल नेटवर्क है। वर्तमान में देश में कुल 12 सरकारी बैंक काम कर रहे हैं.

बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार होते हैं और उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत में सरकारी बैंक (Public Sector Banks) भी इसी तरह देश की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 12 सरकारी बैंक सक्रिय हैं, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व और संचालन में कार्यरत हैं। ये बैंक आम जनता को बचत खाता, ऋण सुविधा, एटीएम सेवाएं और वित्तीय समावेशन योजनाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। 

किसे कहते है सरकारी बैंक?

भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% होती है। इन्हें आम भाषा में सरकारी बैंक कहा जाता है।

भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सरकारी बैंक है, जिसकी स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी। वर्तमान समय में इसका नेटवर्क बेहद विशाल है, जिसमें 22,542 से अधिक शाखाएँ, 65,000 से अधिक एटीएम और लगभग 85,000 बिज़नेस करेस्पॉन्डेंस आउटलेट शामिल हैं। यह बैंक न केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि देश के हर कोने तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने के लिए भी मशहूर है।

SBI न केवल भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक है बल्कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और ऋण देने की क्षमता में भी सबसे आगे है।

भारत के सरकारी बैंक: 2025 की लिस्ट

वर्तमान में देश में कुल 12 सरकारी बैंक काम कर रहे हैं, जिनके बारें में आप यहां देख सकते है:

  1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

  2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

  3. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)

  4. पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

  5. बैंक ऑफ इंडिया (BOI)

  6. केनरा बैंक

  7. बैंक ऑफ महाराष्ट्र

  8. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

  9. इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB)

  10. इंडियन बैंक

  11. यूको बैंक

  12. पंजाब एंड सिंध बैंक

मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप 10 सरकारी बैंक (2025)

बैंक का नाम

मार्केट कैपिटलाइजेशन (₹ करोड़ में)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

7.28

बैंक ऑफ बड़ौदा

1.28

पंजाब नेशनल बैंक

1.17

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

0.98

केनरा बैंक

0.98

इंडियन बैंक

0.78

इंडियन ओवरसीज बैंक

0.73

बैंक ऑफ इंडिया

0.54

यूको बैंक

0.39

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

0.39

टॉप 10 सरकारी बैंको के बारें में

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सरकारी बैंक है, जो रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट लोन और डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसके पास 22,500 से अधिक शाखाएँ और 65,000+ एटीएम का विशाल नेटवर्क है। 

2. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)

इसी तरह, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) अपनी मजबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यह सेविंग्स अकाउंट, लोन और क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है और इसके पास 9,693+ शाखाएँ व 10,000+ एटीएम हैं।

3. पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

पंजाब नेशनल बैंक (PNB), जिसकी स्थापना लाहौर (अब पाकिस्तान) में हुई थी, रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास 10,108+ शाखाएँ और 12,455+ एटीएम का नेटवर्क मौजूद है। 

4. इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB)

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ओवरसीज सेवाओं के लिए जाना जाता है। यह MSME लोन और कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसी सेवाएं प्रदान करता है और इसके पास घरेलू व वैश्विक नेटवर्क दोनों मौजूद हैं।

5. केनरा बैंक

केनरा बैंक, जिसकी स्थापना 1906 में हुई और जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, MSME, कृषि और प्रोजेक्ट फाइनेंस जैसी सेवाओं पर विशेष ध्यान देता है। इसके पास 9,604+ शाखाएँ और 12,155+ एटीएम हैं, जो इसे भारत के प्रमुख सरकारी बैंकों में शामिल करते हैं।

भारत के सरकारी बैंक न केवल देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं बल्कि जनता के भरोसे का भी प्रतीक हैं। SBI, PNB, BOB, केनरा बैंक और यूनियन बैंक जैसे बड़े बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में लगातार योगदान दे रहे हैं।

(डेटा: 21 अप्रैल 2025, BSE इंडिया)

