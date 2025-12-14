Weekly Current Affairs Quiz Hindi: 08 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ग्लोबल एआई शो 2025, ऑपरेशन सागर बंधु आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है. 1. हाल ही में किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? A. होली B. दीपावली C. दशहरा D. छठ पूजा 1. B. दीपावली भारत की सबसे व्यापक रूप से मनाई जाने वाली जीवंत परंपराओं में से एक, दीपावली को हाल ही में नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को अंतरसरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage of Humanity) की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया है। यह अंकन केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में अपनाया गया।

2. ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन-सा शहर कर रहा है? A) दुबई B) शारजाह C) अबू धाबी D) रियाद 2. A) अबू धाबी अबू धाबी ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कर रहा है, जिसका थीम "एआई: 2031 - एक्सेलेरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स" है। यह आयोजन प्रौद्योगिकी जगत के लीडर, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और प्रमुख उद्योग जगत के दिग्गजों को एक साथ लाता है। ग्लोबल एआई शो का 2025 संस्करण प्रमुख सरकारी संस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक मंच के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। 3. टेस्ट, ODI और T20I तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज़ कौन बन गए हैं? A) मोहम्मद सिराज

B) भुवनेश्वर कुमार

C) जसप्रीत बुमराह

D) रविन्द्र जडेजा 3. C) जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पहले T20I में अपना 100वां टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरा करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके साथ ही वह टेस्ट, ODI और T20I तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज़ बन गए। साथ ही वह ऐसा करने वाले दुनिया के पांचवें गेंदबाज बन गए है.

4. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत के कार्यबल को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करने हेतु किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं? A) गूगल

B) अमेज़न

C) माइक्रोसॉफ्ट

D) टीसीएस 4. C) माइक्रोसॉफ्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मंडाविया और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सत्य नडेला की उपस्थिति में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग रोजगार संपर्कों का विस्तार करने, एआई-आधारित कौशल को बढ़ाने और भारत के कार्यबल को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 5. विश्व स्तर पर मानव अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? A) 07 दिसंबर

B) 08 दिसंबर

C) 09 दिसंबर

D) 10 दिसंबर 5. D) 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस (Human Rights Day) हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की यूनिवर्सल घोषणा (UDHR) को अपनाने की याद में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया था। इस दिवस को अब वार्षिक मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष, यह इस मील के पत्थर की 77वीं वर्षगांठ है। UDHR को 1948 में पेरिस में अपनाया गया था।

6. यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? A) इटली

B) फ्रांस

C) भारत

D) नेपाल 6. C) भारत

भारत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी 8 से 13 दिसंबर, 2025 तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में कर रहा है। 7. मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? A) राजस्थान

B) महाराष्ट्र

C) उत्तर प्रदेश

D) मध्य प्रदेश 7. A) राजस्थान राजस्थान, मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत अपनी मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 8. हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया?

A) सियाचिन ग्लेशियर B) डोकलाम C) गलवान घाटी (लद्दाख) D) नाथू ला दर्रा 8. C) गलवान घाटी (लद्दाख) दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक गलवान घाटी (लद्दाख) में स्थापित किया गया है, जहां पांच साल पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे. यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM-120 चौकी के पास स्थित है. 9. भारत ने चक्रवात 'दितवाह' के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? A) ऑपरेशन दोस्त

B) ऑपरेशन सागर बंधु

C) ऑपरेशन मैत्री

D) ऑपरेशन राहत 9. B) ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने चक्रवात 'दितवाह' के तत्काल बाद पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में श्रीलंका को तत्काल मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सहायता प्रदान करने के लिए 28 नवंबर 2025 को 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू किया। 03 दिसंबर से 09 दिसंबर 2025 के बीच, भारतीय वायुसेना के चार सी-17 ग्लोबमास्टर विमानों द्वारा भारतीय सेना के इंजीनियरों की विशेष टीमों के साथ चार मॉड्यूलर बेली ब्रिज प्रणालियों को श्रीलंका में तैनाती के लिए हवाई मार्ग से ले जाया गया है।